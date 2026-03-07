https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/okulda-bicakli-saldirida-ogretmen-fatma-nur-celikin-oldurulmesiyle-ilgili-sorusturmada-yeni-gelisme-1104081681.html
Okulda bıçaklı saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme
Okulda bıçaklı saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme
Sputnik Türkiye
İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturmada iki müdür... 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T16:14+0300
2026-03-07T16:14+0300
2026-03-07T16:38+0300
türki̇ye
fatma nur çelik
çekmeköy
öğretmen
bıçaklı saldırı
soruşturma
okul müdürü
görevden uzaklaştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103967939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb05e674d441355cd84e73ae62f116c1.jpg
İstanbul Çekmeköy'de bir öğrencinin okuldaki bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ile Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı.İki müdür görevden uzaklaştırıldıTaşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu biyoloji öğretmeni Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Akhan ile Okul Müdürü Polat görevden uzaklaştırıldı.Ne olmuştu?Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.Öğretmenlerden Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/bakanlik-acikladi-fatma-nur-ogretmenin-adi-okulunda-yasatilacak-1104034332.html
türki̇ye
çekmeköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103967939_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c019d02c14dde99706c0f72ff02d929.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fatma nur çelik, çekmeköy, öğretmen, bıçaklı saldırı, soruşturma, okul müdürü, görevden uzaklaştırma
fatma nur çelik, çekmeköy, öğretmen, bıçaklı saldırı, soruşturma, okul müdürü, görevden uzaklaştırma
Okulda bıçaklı saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme
16:14 07.03.2026 (güncellendi: 16:38 07.03.2026)
İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturmada iki müdür görevden uzaklaştırıldı.
İstanbul Çekmeköy'de bir öğrencinin okuldaki bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ile Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı.
İki müdür görevden uzaklaştırıldı
Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu biyoloji öğretmeni Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Akhan ile Okul Müdürü Polat görevden uzaklaştırıldı.
Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.
Öğretmenlerden Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.