Okulda bıçaklı saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme

07.03.2026

İstanbul Çekmeköy'de bir öğrencinin okuldaki bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ile Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı.İki müdür görevden uzaklaştırıldıTaşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu biyoloji öğretmeni Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Akhan ile Okul Müdürü Polat görevden uzaklaştırıldı.Ne olmuştu?Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.Öğretmenlerden Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

