Netanyahu: İran'daki rejimi sarsacak sürprizlerimiz var
Netanyahu: İran’daki rejimi sarsacak sürprizlerimiz var
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'daki mevcut siyasi rejimi zayıflatacak sürprizleri olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ulusa hitaben yayınladığı video mesajında, İran’daki mevcut siyasi düzeni sarsacak sürprizleri olduğunu ve İran halkının geleceğini belirlemesine olanak sağlayacak koşullar yarattıklarını söyledi.Ayrıca İranlı güvenlik güçlerine seslenen İsrail Başbakanı, silahlarını bırakanların zarar görmeyeceğini ifade etti.
SON HABERLER
Netanyahu: İran’daki rejimi sarsacak sürprizlerimiz var

23:07 07.03.2026
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’daki mevcut siyasi rejimi zayıflatacak sürprizleri olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ulusa hitaben yayınladığı video mesajında, İran’daki mevcut siyasi düzeni sarsacak sürprizleri olduğunu ve İran halkının geleceğini belirlemesine olanak sağlayacak koşullar yarattıklarını söyledi.
Rejimi sarsacak sürprizlerimiz var. İran halkının kendi geleceğini belirlemesine olanak tanıyacak koşulları yaratıyoruz.
Ayrıca İranlı güvenlik güçlerine seslenen İsrail Başbakanı, silahlarını bırakanların zarar görmeyeceğini ifade etti.
