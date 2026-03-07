https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/netanyahu-irandaki-rejimi-sarsacak-surprizlerimiz-var-1104087111.html
Netanyahu: İran’daki rejimi sarsacak sürprizlerimiz var
Netanyahu: İran’daki rejimi sarsacak sürprizlerimiz var
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’daki mevcut siyasi rejimi zayıflatacak sürprizleri olduğunu belirtti. 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T23:07+0300
2026-03-07T23:07+0300
2026-03-07T23:07+0300
dünya
benyamin netanyahu
i̇srail
i̇ran
rejim
güvenlik güçleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091897640_0:81:720:486_1920x0_80_0_0_71c74966fe218b925c03aabf396b9fe4.png
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ulusa hitaben yayınladığı video mesajında, İran’daki mevcut siyasi düzeni sarsacak sürprizleri olduğunu ve İran halkının geleceğini belirlemesine olanak sağlayacak koşullar yarattıklarını söyledi.Ayrıca İranlı güvenlik güçlerine seslenen İsrail Başbakanı, silahlarını bırakanların zarar görmeyeceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/suudi-basini-hamaneyin-oglu-saldirida-yaralanmis-olabilir-1104086549.html
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091897640_0:13:720:553_1920x0_80_0_0_0b2a948cb2e20b788944bc118e8d8e9c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benyamin netanyahu, i̇srail, i̇ran, rejim, güvenlik güçleri
benyamin netanyahu, i̇srail, i̇ran, rejim, güvenlik güçleri
Netanyahu: İran’daki rejimi sarsacak sürprizlerimiz var
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’daki mevcut siyasi rejimi zayıflatacak sürprizleri olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ulusa hitaben yayınladığı video mesajında, İran’daki mevcut siyasi düzeni sarsacak sürprizleri olduğunu ve İran halkının geleceğini belirlemesine olanak sağlayacak koşullar yarattıklarını söyledi.
Rejimi sarsacak sürprizlerimiz var. İran halkının kendi geleceğini belirlemesine olanak tanıyacak koşulları yaratıyoruz.
Ayrıca İranlı güvenlik güçlerine seslenen İsrail Başbakanı, silahlarını bırakanların zarar görmeyeceğini ifade etti.