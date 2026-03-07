https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/msbden-baris-pinari-aciklamasi-gorev-devam-ediyor-1104078559.html

MSB'den Barış Pınarı açıklaması: 'Görev devam ediyor'

MSB'den Barış Pınarı açıklaması: 'Görev devam ediyor'

Sputnik Türkiye

MSB, Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğini dair haberleri yalanladı ve bölgedeki görevin sürdüğünü belirtti. 07.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-07T13:21+0300

2026-03-07T13:21+0300

2026-03-07T13:21+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

barış pınarı harekatı

türk askeri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/02/1053401747_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a2c6f070deb6f0a5b4cf6bb8ec4560f8.jpg

Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberlerle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Bölgedeki görev sürüyor MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/msbden-iran-aciklamasi-cevap-verme-hakkimiz-saklidir--1104025555.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), barış pınarı harekatı, türk askeri