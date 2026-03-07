https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/msbden-baris-pinari-aciklamasi-gorev-devam-ediyor-1104078559.html
MSB'den Barış Pınarı açıklaması: 'Görev devam ediyor'
MSB, Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğini dair haberleri yalanladı ve bölgedeki görevin sürdüğünü belirtti. 07.03.2026, Sputnik Türkiye
Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberlerle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Bölgedeki görev sürüyor MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." denildi.
