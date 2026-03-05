https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/msbden-iran-aciklamasi-cevap-verme-hakkimiz-saklidir--1104025555.html

MSB'den İran açıklaması: Cevap verme hakkımız saklıdır

MSB'den İran açıklaması: Cevap verme hakkımız saklıdır

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı'ından yapılan açıklamada “Türkiye olarak önceliğimiz bölgemizdeki saldırıların durdurulması, kalıcı ateşkesin tesis edilmesi ve tüm... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-05T12:06+0300

2026-03-05T12:06+0300

2026-03-05T12:29+0300

dünya

türkiye

haberler

milli savunma bakanlığı (msb)

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/02/1053401747_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a2c6f070deb6f0a5b4cf6bb8ec4560f8.jpg

İran'dan ateşlendikten sonra Türkiye'ye yönelen füze için yapılan açıklamada ise "Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlenmiş olup olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir" ifadelerine yer verildi.'Düşen parça önleme mühimmatı' Milli Savunma Bakanı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: 'PJAK faaliyetlerini takip ediyoruz' Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye, komşu ülkelerin bölünmesinden değil; toprak bütünlüklerinin korunmasından yanadır. Bu çerçevede, terör örgütü PJAK gibi etnik bölücülüğü körükleyen yapıların faaliyetleri sadece İran’ın güvenliğini değil, aynı zamanda bölgenin genel huzur ve istikrarını da olumsuz etkilemektedir. Terör örgütü PJAK’ın İran’da yürüttüğü faaliyetleri ve bölgedeki gelişmeleri devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak yakından takip etmekteyiz” denildi.İran’dan kitlesel göç ihtimaliİran'dan göç ihtimaline cevap veren MSB, ayrıca şunları ekledi:Kuzey Kıbrıs'ın 'güvenliği' Bakanlık, ayrıca ”Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC’nin yanında ve destekçisidir. Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı Garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz” mesajını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/catismalarin-6-gunu-israilin-lubnan-ve-irana-saldirilari-devam-ediyor-iran-karsilik-veriyor-1104018360.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, haberler, milli savunma bakanlığı (msb), i̇ran