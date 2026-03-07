Meteoroloji’den kuvvetli kar yağışı uyarısı: 6 il için sarı kod verildi
© AA / Hilmi Tunahan KarakayaKar yağışı
© AA / Hilmi Tunahan Karakaya
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde kar yağışı, karla karışık yağmur ve sağanak beklendiğini duyurdu. Özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Karadeniz kıyıları (Düzce hariç) ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da kuvvetli yağış
Yağışların özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Meteoroloji, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yayımladı.
Sis, pus ve buzlanma uyarısı
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olaylarının görülebileceği tahmin ediliyor.
Çığ ve kar erimesi tehlikesi
Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunduğu bildirildi.
Hava sıcaklıkları düşüyor
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak.
İstanbul: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
Edirne: 14°C
Kırklareli: 11°C
Kocaeli: 10°C
Ege: Parçalı bulutlu, iç kesimlerde buzlanma, don ve sis bekleniyor.
İzmir: 17°C
Denizli: 14°C
Manisa: 15°C
Afyonkarahisar: 7°C
Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Mersin çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 17°C
Antalya: 21°C
Hatay: 16°C
Mersin: 17°C
İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinde hafif kar yağışı bekleniyor.
Ankara: 8°C
Eskişehir: 9°C
Kayseri: 4°C
Konya: 8°C
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarda aralıklı yağmur bekleniyor.
Bolu: 8°C
Düzce: 10°C
Kastamonu: 5°C
Zonguldak: 8°C
Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Amasya: 8°C
Samsun: 8°C
Tokat: 5°C
Trabzon: 8°C
Doğu Anadolu: Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Erzurum: -1°C
Kars: 0°C
Malatya: 8°C
Van: 3°C
Güneydoğu Anadolu: Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Diyarbakır: 5°C
Gaziantep: 10°C
Siirt: 6°C
Şanlıurfa: 10°C