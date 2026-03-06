https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/sanchez-bu-savas-cok-buyuk-bir-hata-ve-tamamen-yasa-disi-1104064782.html

Sanchez: Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı

Sanchez: Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı

Sputnik Türkiye

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı" olarak tanımladığı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sadece dünya... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-06T18:24+0300

2026-03-06T18:24+0300

2026-03-06T18:24+0300

dünya

i̇spanya başbakanı pedro sanchez

i̇ran

abd

haberler

güney kıbrıs

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103416429_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_c53dafc16d2955283dedd259938ee311.jpg

İspanya'nın güneyindeki Huelva kentinde yapılan 36. İspanya-Portekiz Hükümetler Arası Zirve'nin ardından ev sahibi ülkenin Başbakanı Sanchez ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ortak basın toplantısı düzenledi.ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında Ortadoğu'daki gelişmelerden "çok derin endişe duyduklarını" vurgulayan Sanchez, "Bu gerçek bir tehdit. Dünyanın barışı için tehdit olması tek başına yeterli olsa da sadece bununla kalmıyor, ailelerin refah ve huzuru, başta aile içi ekonomi olmak üzere tüm ülke ekonomisi için de bir tehdit" şeklinde konuştu."Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı" diyen Sanchez, şu değerlendirmede bulundu:"İspanya uluslararası hukukun yanında" diyen Sanchez, "Sadece bu da değil. Bugün birçok basın organında yayımlanan anketlerde de görüldüğü gibi (Her 3 İspanyol'dan 2'si savaşa karşı çıkıyor) İspanya hükümeti, büyük bir çoğunluğun da yanında." ifadelerini kullandı.Sanchez, "İran savaşına hayır dediğimiz gibi aynı kararlılıkla, bu çatışmanın mağduru olan bir Avrupa Birliği (AB) ülkesine (Güney Kıbrıs) yardım eli uzatmakta ve dayanışma göstermekte kararlıyız" dedi.Sanchez, Doğu Akdeniz'e gönderme kararı aldıkları, "Cristobal Colon" adlı İspanya'daki en gelişmiş teknolojilere sahip fırkateynin "koruma, kurtarma, savunma ve kolektif güvenlik" amaçlı görev yapacağını söyledi.İspanya Başbakanı, "Burada mesele İran rejiminden yana olup olmamak değil temel konu uluslararası hukuka bağlı olup olmamaktır. Biz her zaman İran rejimine karşı olduk. Bu yüzden İspanya hükümetinin tutumu tutarlı ve uyumludur. Bu savaş sadece acı, ızdırap, ekonomik sıkıntı getirecektir." değerlendirmesini yaptı.‘Müttefik ve dost ülkelerin yanındayız’Diğer yandan Portekiz'in Başbakanı Montenegro, ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'ya yönelik, ikili ticareti kesme tehdidiyle ilgili yöneltilen bir soruya "Tehditler çözüm yolu değildir. İran rejiminin ciddi insan hakları ihlalleri ve nükleer silahlanma politikalarına rağmen, bölgede saldırganlığın azaltılmasını savunuyoruz. Portekiz hükümeti, çatışmaları çözmenin yolu olarak diplomasi ve müzakereyi savunan ve aynı zamanda müttefikleri çatışma halindeyken her zaman onların yanında duran bir hükümettir" dedi.Portekiz'in her zaman AB'nin, NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in (BM) yanında olduğunu vurgulayan Montenegro, Güney Kıbrıs’a verdikleri destekte olduğu gibi "müttefik ve dost ülke olarak" altını çizdiği Türkiye'nin de yanında olduklarını kaydetti.Zirve kapsamında İspanya ve Portekiz hükümetleri iklim değişikliğine karşı mücadele, sivil koruma, acil müdahaleler, sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi, rekabet gücü ve tüketici hakları, işçi hakları ve sosyal politikalar başlıklarında ikili işbirliği anlaşmaları imzaladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/sanchez-sirf-birinin-misillemesinden-kacinmak-icin-dunya-icin-kotu-olana-ortak-olmayacagiz-1103988314.html

i̇ran

abd

güney kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇spanya başbakanı pedro sanchez, i̇ran, abd, haberler, güney kıbrıs, abd