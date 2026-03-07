https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/istanbullular-dikkat-8-mart-nedeniyle-yarin-bu-yollar-trafige-kapali-1104082263.html
İstanbullular dikkat: 8 Mart nedeniyle yarın bu yollar trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat: 8 Mart nedeniyle yarın bu yollar trafiğe kapalı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul'da yarın çok sayıda yol trafiğe kapatılacak.
İstanbul'da yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çok sayıda yol geçici olarak kapatılacak. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, Beyoğlu Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine, Taksim Meydan'dan (büfeler önü) İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol trafiğe kapatılacak. İstanbul'da 8 Mart'ta hangi yollar trafiğe kapatılacak?İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla yarın saat 14.00 itibarıyla bazı yolların kapatılacağını duyurdu.Beyoğlu Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine, Taksim Meydan'dan (büfeler önü) İstiklal Caddesi'ne bağlanan yolun trafiğe kapatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal Caddesi’ne akım verilmeyecek ve Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi'ne giriş trafiğine izin verilmeyecek ve Tak-I Zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır"Açıklamada, alternatif güzergahların İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-İ Mebusan Caddesi olarak belirlendiği bildirildi.
