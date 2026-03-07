https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/egitim-bir-sen-kadin-kamu-gorevlilerinin-calisma-suresi-4-gune-dusurulsun--1104077469.html

Eğitim-Bir-Sen: Kadın kamu görevlilerinin çalışma süresi 4 güne düşürülsün

Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu, kadın kamu çalışanlarının haftalık çalışma süresinin 4 güne düşürülmesini talep etti. 07.03.2026

Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, kadın kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresinin 32 saate düşürülmesini talep etti. Aydın, "Analık izni doğumdan önce 8, doğum sonrası 52 olmak üzere toplamda 60 haftaya çıkarılmalı. Süt izni 2 yıla çıkarılmalı" dedi. Kadınların taleplerini dile getirdi8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 214 bini aşkın kadın üyeye sahip olduklarını belirten Aydın, kadın kamu görevlilerinin annelik sorumlulukları ile çalışma hayatı arasında sıkıştıklarını dile getirdi. "Türkiye'de Eğitim Alanında Çalışan Kadın Kamu Görevlilerinin Analık Haklarına Yönelik Beklentileri" başlıklı saha araştırması yaptıklarını belirten Aydın, araştırmaya katılanların yüzde 92'sinin "yarım zamanlı çalışmanın kapsamının genişletilmesini", yüzde 96'sının ise bu süreçte "özlük ve sosyal haklarının korunmasını" istediğini aktardı. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü; "Kadınlar, esnek çalışma modellerini desteklemekte ancak hak ve gelir kaybına uğramadan, güvenceli istihdamdan vazgeçmeden, emeklilik hakları zedelenmeden ve kariyerlerinden geri düşmeden.. Bugün dünyada pek çok ülkede uygulanan haftada 4 gün çalışma modeli, ülkemizde de başta kadın kamu görevlileri için uygulanmalı, özel sektörü teşvik edecek iyileştirmeler yapılmalı, çocuk sayısına göre çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmeli, kadın kamu görevlilerinin çalışma süresi 32 saate düşürülmelidir.Doğum izninin artırılmasına vurgu yaptıAnalık izni doğumdan önce 8, doğum sonrası 52 olmak üzere toplamda 60 haftaya çıkarılmalı. Süt izni 2 yıla çıkarılmalı. Babalık izin süreleri artırılmalı. Tüm kamu kurumlarında kreş hizmeti zorunlu hale getirilmeli veya kreş yardımı sağlanmalı. Çocuk sayısına göre ilave prim günleri verilmeli ve emeklilikte yıpranma payı uygulanmalı. Yıllık izin süreleri, çocuk sayısına göre artırılmalı. Kamu görevlileri için gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmeli. Evliliği ve çocuk sahibi olmayı teşvik eden düzenlemeler daha da geliştirilmeli."

