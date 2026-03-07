https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/egitim-bir-sen-kadin-kamu-gorevlilerinin-calisma-suresi-4-gune-dusurulsun--1104077469.html
Eğitim-Bir-Sen: Kadın kamu görevlilerinin çalışma süresi 4 güne düşürülsün
Eğitim-Bir-Sen: Kadın kamu görevlilerinin çalışma süresi 4 güne düşürülsün
Sputnik Türkiye
Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu, kadın kamu çalışanlarının haftalık çalışma süresinin 4 güne düşürülmesini talep etti. 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T12:58+0300
2026-03-07T12:58+0300
2026-03-07T13:17+0300
türki̇ye
eğitim
kamu görevlisi
çalışma süresi
haftalık çalışma saati
kadın
8 mart dünya kadınlar günü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093008038_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_5b7fabd81648a90419d5377185198f4f.jpg
Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, kadın kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresinin 32 saate düşürülmesini talep etti. Aydın, "Analık izni doğumdan önce 8, doğum sonrası 52 olmak üzere toplamda 60 haftaya çıkarılmalı. Süt izni 2 yıla çıkarılmalı" dedi. Kadınların taleplerini dile getirdi8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 214 bini aşkın kadın üyeye sahip olduklarını belirten Aydın, kadın kamu görevlilerinin annelik sorumlulukları ile çalışma hayatı arasında sıkıştıklarını dile getirdi. "Türkiye'de Eğitim Alanında Çalışan Kadın Kamu Görevlilerinin Analık Haklarına Yönelik Beklentileri" başlıklı saha araştırması yaptıklarını belirten Aydın, araştırmaya katılanların yüzde 92'sinin "yarım zamanlı çalışmanın kapsamının genişletilmesini", yüzde 96'sının ise bu süreçte "özlük ve sosyal haklarının korunmasını" istediğini aktardı. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü; "Kadınlar, esnek çalışma modellerini desteklemekte ancak hak ve gelir kaybına uğramadan, güvenceli istihdamdan vazgeçmeden, emeklilik hakları zedelenmeden ve kariyerlerinden geri düşmeden.. Bugün dünyada pek çok ülkede uygulanan haftada 4 gün çalışma modeli, ülkemizde de başta kadın kamu görevlileri için uygulanmalı, özel sektörü teşvik edecek iyileştirmeler yapılmalı, çocuk sayısına göre çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmeli, kadın kamu görevlilerinin çalışma süresi 32 saate düşürülmelidir.Doğum izninin artırılmasına vurgu yaptıAnalık izni doğumdan önce 8, doğum sonrası 52 olmak üzere toplamda 60 haftaya çıkarılmalı. Süt izni 2 yıla çıkarılmalı. Babalık izin süreleri artırılmalı. Tüm kamu kurumlarında kreş hizmeti zorunlu hale getirilmeli veya kreş yardımı sağlanmalı. Çocuk sayısına göre ilave prim günleri verilmeli ve emeklilikte yıpranma payı uygulanmalı. Yıllık izin süreleri, çocuk sayısına göre artırılmalı. Kamu görevlileri için gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmeli. Evliliği ve çocuk sahibi olmayı teşvik eden düzenlemeler daha da geliştirilmeli."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/kanun-teklifi-tbmmde-sosyal-medyaya-ve-dogum-iznine-duzenleme-geliyor-1104001064.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093008038_0:0:840:630_1920x0_80_0_0_de70dedbfa6955380b88470b16b60ecc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eğitim, kamu görevlisi, çalışma süresi, haftalık çalışma saati, kadın, 8 mart dünya kadınlar günü
eğitim, kamu görevlisi, çalışma süresi, haftalık çalışma saati, kadın, 8 mart dünya kadınlar günü
Eğitim-Bir-Sen: Kadın kamu görevlilerinin çalışma süresi 4 güne düşürülsün
12:58 07.03.2026 (güncellendi: 13:17 07.03.2026)
Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu, kadın kamu çalışanlarının haftalık çalışma süresinin 4 güne düşürülmesini talep etti.
Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, kadın kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresinin 32 saate düşürülmesini talep etti. Aydın, "Analık izni doğumdan önce 8, doğum sonrası 52 olmak üzere toplamda 60 haftaya çıkarılmalı. Süt izni 2 yıla çıkarılmalı" dedi.
Kadınların taleplerini dile getirdi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 214 bini aşkın kadın üyeye sahip olduklarını belirten Aydın, kadın kamu görevlilerinin annelik sorumlulukları ile çalışma hayatı arasında sıkıştıklarını dile getirdi. "Türkiye'de Eğitim Alanında Çalışan Kadın Kamu Görevlilerinin Analık Haklarına Yönelik Beklentileri" başlıklı saha araştırması yaptıklarını belirten Aydın, araştırmaya katılanların yüzde 92'sinin "yarım zamanlı çalışmanın kapsamının genişletilmesini", yüzde 96'sının ise bu süreçte "özlük ve sosyal haklarının korunmasını" istediğini aktardı. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü;
"Kadınlar, esnek çalışma modellerini desteklemekte ancak hak ve gelir kaybına uğramadan, güvenceli istihdamdan vazgeçmeden, emeklilik hakları zedelenmeden ve kariyerlerinden geri düşmeden.. Bugün dünyada pek çok ülkede uygulanan haftada 4 gün çalışma modeli, ülkemizde de başta kadın kamu görevlileri için uygulanmalı, özel sektörü teşvik edecek iyileştirmeler yapılmalı, çocuk sayısına göre çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmeli, kadın kamu görevlilerinin çalışma süresi 32 saate düşürülmelidir.
Doğum izninin artırılmasına vurgu yaptı
Analık izni doğumdan önce 8, doğum sonrası 52 olmak üzere toplamda 60 haftaya çıkarılmalı. Süt izni 2 yıla çıkarılmalı. Babalık izin süreleri artırılmalı. Tüm kamu kurumlarında kreş hizmeti zorunlu hale getirilmeli veya kreş yardımı sağlanmalı. Çocuk sayısına göre ilave prim günleri verilmeli ve emeklilikte yıpranma payı uygulanmalı. Yıllık izin süreleri, çocuk sayısına göre artırılmalı. Kamu görevlileri için gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmeli. Evliliği ve çocuk sahibi olmayı teşvik eden düzenlemeler daha da geliştirilmeli."