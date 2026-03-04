https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/ispanya-rest-cekince-olan-oldu-turkler-ve-ispanyollar-birbirine-ovgu-yagdirdi-istanbul-park-formula-1104014859.html
İspanya rest çekince olan oldu, Türkler ve İspanyollar birbirine övgü yağdırdı: 'İstanbul Park Formula 1'e dönmeli'
İspanya rest çekince olan oldu, Türkler ve İspanyollar birbirine övgü yağdırdı: 'İstanbul Park Formula 1'e dönmeli'
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın üs talebini reddetmesi sonrası Türkler ve İspanyollar sosyal medyada karşılıklı övgü ve mizahla...
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya’nın güneyindeki deniz ve hava üslerini kullanma isteğini reddetmesinin ardından sosyal medyada İspanyollar ve Türkler arasında sevgi seli yaşandı.Türkler ve İspanyollar sosyal medya üzerinden birbirlerine övgüler yağdırırırken, bir yandan da 'edit'ler yapıldı. Mizah yapmaktanda elbette geri kalınmadı. Durum İspanya'nın sosyal medya akışında da farklı değildi. Hatta öyle ki, İspanyollar, 'bayrak asan dayı' görseline İspanya bayrağı da ekledi. 'İstanbul Park Formula 1'e dönmeliŞakalar şakaları kovalarken, 6-8 Mart tarihlerinde başlayacak Formula 1 2026 sezonunun da heyecanıyla konu Formula 1'e kadar uzandı.İspanyol Formula 1 dergisi direkötü Victor Abad ise sosyal medya hesabından Türkiye'nin tekrar dönmesini istediğini söyledi:
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın üs talebini reddetmesi sonrası Türkler ve İspanyollar sosyal medyada karşılıklı övgü ve mizahla gündem oldu. Rüzgar kısa sürede Formula 1’e uzanırken, İspanyol gazeteci Victor Abad, İstanbul Park’ın takvime dönmesini istedi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya’nın güneyindeki deniz ve hava üslerini kullanma isteğini reddetmesinin ardından sosyal medyada İspanyollar ve Türkler arasında sevgi seli yaşandı.
Türkler ve İspanyollar sosyal medya üzerinden birbirlerine övgüler yağdırırırken, bir yandan da 'edit'ler yapıldı. Mizah yapmaktanda elbette geri kalınmadı. Durum İspanya'nın sosyal medya akışında da farklı değildi. Hatta öyle ki, İspanyollar, 'bayrak asan dayı' görseline İspanya bayrağı da ekledi.
'İstanbul Park Formula 1'e dönmeli
Şakalar şakaları kovalarken, 6-8 Mart tarihlerinde başlayacak Formula 1 2026 sezonunun da heyecanıyla konu Formula 1'e kadar uzandı.
İspanyol Formula 1 dergisi direkötü Victor Abad ise sosyal medya hesabından Türkiye'nin tekrar dönmesini istediğini söyledi:
Türkiye'den gelen şaşırtıcı mesaj dalgasının ardından, İstanbul Park'ın en kısa sürede Formula 1 takvimine geri dönmesini umduğumu belirtmek isterim. Görüşmeler devam ediyor. Gerçekten bir sanat eseri olan bir pist.