Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/islam-memisten-ateskes-uyarisi-altin-yukselecek-mi-1104070930.html
İslam Memiş'ten ateşkes uyarısı: Altın yükselecek mi?
İslam Memiş'ten ateşkes uyarısı: Altın yükselecek mi?
Sputnik Türkiye
Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, savaş ortamında altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, savaşta olası bir ateşkes haberinin... 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T00:47+0300
2026-03-07T00:52+0300
ekonomi̇
i̇slam memiş
altın
ons altın
gram altın
külçe altın
altın fiyatları
çeyrek altın
yarım altın
savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102870287_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_27ab78ac674bdf37d70ca6a35ef45491.jpg
Savaş ortamında altın fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken, Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirmelerde bulundu.İslam Memiş, ''Şimdi altın borcu olanlar var. Altın yatırımı için bekleyenler var. Düğün yapacak olanlar var. Kaygılı bir şekilde ekranlarda savaşı izlemeye devam ediyorlar. Bizim en büyük şansımız Türkiye'nin dış politika tarafında çok güzel bir politika izlemesi. Şu anda biz bu savaştan etkilenmiyoruz ancak dışarısı böyle yangın yeriyken altın fiyatlarının düşüşünü beklemek biraz yanlış olabilir. O yüzden savaşta ateşkes haberiyle birlikte tekrar altın tarafında yükselişlerin kaçınılmaz olma ihtimali güçlü'' dedi.Memiş, ''Bu yıl ortasına kadar onsta 6 bin dolar, gramda 10 bin lira. Burada bir revize güncelleme yapmadık. Yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/iran-gerilimi-tirmanirken-altin-sert-dustu-altin-fiyatlari-neden-dusuyor-1103973503.html
i̇ran
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102870287_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_2efe9851de7accc2c35412ee2c8eb820.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇slam memiş, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, savaş, i̇ran, i̇srail, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), abd
i̇slam memiş, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, savaş, i̇ran, i̇srail, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), abd

İslam Memiş'ten ateşkes uyarısı: Altın yükselecek mi?

00:47 07.03.2026 (güncellendi: 00:52 07.03.2026)
© AA / İslam Yakut İslam Memiş
 İslam Memiş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
© AA / İslam Yakut
Abone ol
Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, savaş ortamında altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, savaşta olası bir ateşkes haberinin altın fiyatlarında yükselişe neden olacağını söyledi.
Savaş ortamında altın fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken, Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirmelerde bulundu.
İslam Memiş, ''Şimdi altın borcu olanlar var. Altın yatırımı için bekleyenler var. Düğün yapacak olanlar var. Kaygılı bir şekilde ekranlarda savaşı izlemeye devam ediyorlar. Bizim en büyük şansımız Türkiye'nin dış politika tarafında çok güzel bir politika izlemesi. Şu anda biz bu savaştan etkilenmiyoruz ancak dışarısı böyle yangın yeriyken altın fiyatlarının düşüşünü beklemek biraz yanlış olabilir. O yüzden savaşta ateşkes haberiyle birlikte tekrar altın tarafında yükselişlerin kaçınılmaz olma ihtimali güçlü'' dedi.
Memiş, ''Bu yıl ortasına kadar onsta 6 bin dolar, gramda 10 bin lira. Burada bir revize güncelleme yapmadık. Yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor'' açıklamasında bulundu.
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
EKONOMİ
İran gerilimi tırmanırken altın sert düştü: Altın fiyatları neden düşüyor?
3 Mart, 18:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала