İslam Memiş'ten ateşkes uyarısı: Altın yükselecek mi?
İslam Memiş'ten ateşkes uyarısı: Altın yükselecek mi?
Sputnik Türkiye
Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, savaş ortamında altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, savaşta olası bir ateşkes haberinin... 07.03.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102870287_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_27ab78ac674bdf37d70ca6a35ef45491.jpg
Savaş ortamında altın fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken, Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirmelerde bulundu.İslam Memiş, ''Şimdi altın borcu olanlar var. Altın yatırımı için bekleyenler var. Düğün yapacak olanlar var. Kaygılı bir şekilde ekranlarda savaşı izlemeye devam ediyorlar. Bizim en büyük şansımız Türkiye'nin dış politika tarafında çok güzel bir politika izlemesi. Şu anda biz bu savaştan etkilenmiyoruz ancak dışarısı böyle yangın yeriyken altın fiyatlarının düşüşünü beklemek biraz yanlış olabilir. O yüzden savaşta ateşkes haberiyle birlikte tekrar altın tarafında yükselişlerin kaçınılmaz olma ihtimali güçlü'' dedi.Memiş, ''Bu yıl ortasına kadar onsta 6 bin dolar, gramda 10 bin lira. Burada bir revize güncelleme yapmadık. Yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor'' açıklamasında bulundu.
İslam Memiş'ten ateşkes uyarısı: Altın yükselecek mi?
00:47 07.03.2026 (güncellendi: 00:52 07.03.2026)
Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, savaş ortamında altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, savaşta olası bir ateşkes haberinin altın fiyatlarında yükselişe neden olacağını söyledi.
Savaş ortamında altın fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken, Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirmelerde bulundu.
İslam Memiş, ''Şimdi altın borcu olanlar var. Altın yatırımı için bekleyenler var. Düğün yapacak olanlar var. Kaygılı bir şekilde ekranlarda savaşı izlemeye devam ediyorlar. Bizim en büyük şansımız Türkiye'nin dış politika tarafında çok güzel bir politika izlemesi. Şu anda biz bu savaştan etkilenmiyoruz ancak dışarısı böyle yangın yeriyken altın fiyatlarının düşüşünü beklemek biraz yanlış olabilir. O yüzden savaşta ateşkes haberiyle birlikte tekrar altın tarafında yükselişlerin kaçınılmaz olma ihtimali güçlü'' dedi.
Memiş, ''Bu yıl ortasına kadar onsta 6 bin dolar, gramda 10 bin lira. Burada bir revize güncelleme yapmadık. Yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor'' açıklamasında bulundu.