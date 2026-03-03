https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/iran-gerilimi-tirmanirken-altin-sert-dustu-altin-fiyatlari-neden-dusuyor-1103973503.html
İran gerilimi tırmanırken altın sert düştü: Altın fiyatları neden düşüyor?
İran gerilimi tırmanırken altın sert düştü: Altın fiyatları neden düşüyor?
İran merkezli gerilim artmasına rağmen altın fiyatları sert geriledi. Güvenli liman olarak görülen sarı metaldeki düşüş, piyasalarda şaşkınlık yarattı. 03.03.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_0:130:2489:1530_1920x0_80_0_0_21b2537da333c6fc59c1d3a8fd0dc9fd.jpg
Orta Doğu’daki savaşın şiddeti artarken altın fiyatları ons başına 5 bin 58 dolara kadar geriledi.Uzmanlara göre altındaki geri çekilmenin üç temel nedeni bulunuyor. İlk olarak, piyasalarda artan genel stres ortamında yatırımcıların zarar eden pozisyonlarını kapatmak için altın satışı yapması fiyatları aşağı çekti.İkinci olarak, yatırımcıların yeniden ABD dolarına yönelmesi altın üzerinde baskı oluşturdu. Küresel belirsizlik dönemlerinde nakde yönelim artarken, doların güç kazanması altının cazibesini azaltıyor.Üçüncü etken ise para politikası beklentileri oldu. Yükselen enerji fiyatlarının enflasyon riskini artırabileceği ve bu nedenle ABD Merkez Bankası’nın haziran ayında faiz indirimine gitmeyebileceği ihtimali güç kazandı.
