https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/iran-gerilimi-tirmanirken-altin-sert-dustu-altin-fiyatlari-neden-dusuyor-1103973503.html

İran gerilimi tırmanırken altın sert düştü: Altın fiyatları neden düşüyor?

İran gerilimi tırmanırken altın sert düştü: Altın fiyatları neden düşüyor?

Sputnik Türkiye

İran merkezli gerilim artmasına rağmen altın fiyatları sert geriledi. Güvenli liman olarak görülen sarı metaldeki düşüş, piyasalarda şaşkınlık yarattı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-03T18:35+0300

2026-03-03T18:35+0300

2026-03-03T18:35+0300

ekonomi̇

i̇ran

abd

i̇srail

savaş

savaş bakanlığı

savaş uçağı

savaş gemisi

altın

ons altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_0:130:2489:1530_1920x0_80_0_0_21b2537da333c6fc59c1d3a8fd0dc9fd.jpg

Orta Doğu’daki savaşın şiddeti artarken altın fiyatları ons başına 5 bin 58 dolara kadar geriledi.Uzmanlara göre altındaki geri çekilmenin üç temel nedeni bulunuyor. İlk olarak, piyasalarda artan genel stres ortamında yatırımcıların zarar eden pozisyonlarını kapatmak için altın satışı yapması fiyatları aşağı çekti.İkinci olarak, yatırımcıların yeniden ABD dolarına yönelmesi altın üzerinde baskı oluşturdu. Küresel belirsizlik dönemlerinde nakde yönelim artarken, doların güç kazanması altının cazibesini azaltıyor.Üçüncü etken ise para politikası beklentileri oldu. Yükselen enerji fiyatlarının enflasyon riskini artırabileceği ve bu nedenle ABD Merkez Bankası’nın haziran ayında faiz indirimine gitmeyebileceği ihtimali güç kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/jeopolitik-gerilim-altini-ucurdu-altin-fiyatlarinda-sert-yukselis-1103924436.html

i̇ran

abd

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, abd, i̇srail, savaş, savaş bakanlığı, savaş uçağı, savaş gemisi, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın