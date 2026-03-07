https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/abd-basini-irana-yapilacak-buyuk-saldirilar-rejimi-devirmeye-yeterli-olmayacak-1104084991.html

ABD basını: İran'a yapılacak büyük saldırılar rejimi devirmeye yeterli olmayacak

ABD basını: İran'a yapılacak büyük saldırılar rejimi devirmeye yeterli olmayacak

07.03.2026

ABD'de Ulusal İstihbarat Konseyi'nin hazırladığı gizli bir raporun, İran'a yönelik gerçekleştirilecek daha büyük ölçekli saldırıların bile İran'ın yerleşik...

Washington Post’un (WP) raporun içeriğine aşina üç kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da ABD yanlısı bir yönetim getirme planı hakkında şüpheler gündeme getirildi.ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran’a yönelik başlayan saldırılarından yaklaşık bir hafta önce tamamlandığı belirtilen raporda, İran liderliğine karşı dar veya hükümet kurumlarını da içeren daha geniş kapsamlı saldırılar sonrası olası senaryolar değerlendirildi.Raporun bulgularına aşina olan kişiler, mevcut istihbaratın her iki durumda da İran'ın dini ve askeri kurumlarının, İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi dahil, iktidarın sürekliliğini korumak için tasarlanmış protokolleri izleyerek yanıt vereceği sonucuna varıldığını aktardı.Söz konusu gizli rapor hakkında konuşan kaynaklar, ABD ve İsrail saldırıları sonucunda İran’da parçalanmış durumdaki muhalefetin ülkenin kontrolünü ele geçirme ihtimalinin 'olası olmadığını' öne sürdü.ABD Ulusal İstihbarat Konseyi, Washington'da 18 istihbarat teşkilatının kolektif bilgeliğini temsil etmek amacıyla ABD tarafından toplanan üst düzey analizlerini koordine eden ve tahminler üreten deneyimli analistlerden oluşuyor ve doğrudan Ulusal İstihbarat Direktörü'ne bağlı bulunuyor.

