İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Laricani: Azerbaycan ile hiçbir sorunumuz yok

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, "Azerbaycan ile hiçbir sorunumuz yok ama eğer buradan (İran’a karşı) bir komplo tespit edilirse ya da oradan bir şey gelirse, gereken önlemi alırız" dedi.'ABD, İran’da kaos yaratmaya çalıştı'Laricani açıklamasında, ABD'nin İran’da kaos yaratmaya çalıştığını ve sonrasında ülkeyi parçalara ayırmayı planladığını vurguladı.ABD'nin Orta Doğu'yu bilmediğinin altını çizen Laricani, "Gerçek düşman stratejisi İran’da kaos yaratmak ve ardından ülkeyi kolayca parçalara ayırmaktı" cümlesini kaydetti.'Birkaç Amerikan askeri esir alındı'Ali Laricani, birkaç Amerikan askerinin esir alındığını açıkladı.Laricani, "Komşu ülkede Amerikan askerlerinin esir alındığını duydum" dedi.'ABD, Orta Doğu’daki savaşta kayıplarını kasıtlı olarak söylemiyor'Ali Laricani ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşta kayıplarını kasıtlı olarak düşük gösterdiğini dile getirdi.Laricani, "Beş ya da altı Amerikan askerinin öldüğü yalanını söylüyorlar. Daha sonra kaza bahanesiyle ölü sayısını artıracaklar" cümlesini kaydetti.

