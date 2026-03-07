https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/iran-abd-askerlerinin-bulundugu-dubaideki-marina-oteli-hedef-alindi-1104087815.html
İran: ABD askerlerinin bulunduğu Dubai’deki Marina Oteli hedef alındı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/19/1071545839_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_a1b66f6ac7910bd01b2918b4f1a1d897.jpg
İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’e ait bir dizi hedefe yönelik eşzamanlı saldırılar düzenlendiği belirtildi. Açıklamaya göre, hedefler arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentindeki Marina Oteli de yer aldı.Açıklamada, Dubai’nin popüler turistik bölgesinde bulunan Marina Oteli’nin de İran’a ait bir insansız hava aracı tarafından hedef alındığı teyit edildi. İranlı askeri yetkililere göre, saldırı sırasında otelde ABD askerleri bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD askerlerinin bulunduğu Dubai’deki Marina Oteli'ne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini, ayrıca İsrail’in Hayfa kentindeki askeri hedefler ile Salman Limanı’nda Amerikan güçlerine destek veren noktaların vurulduğunu açıkladı.
Bu stratejik ve çok yönlü operasyon sırasında, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa’da bulunan askeri hedefler, hedefe yönlendirme özelliğine sahip yeni nesil katı yakıtlı ‘Heybar Şekan’ füzeleriyle vuruldu. Ayrıca, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Salman Limanı’nda Amerikan askeri unsurlarına destek sağlayan hedeflere saldırılar düzenledi.
