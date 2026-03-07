https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/iran-abd-askerlerinin-bulundugu-dubaideki-marina-oteli-hedef-alindi-1104087815.html

İran: ABD askerlerinin bulunduğu Dubai’deki Marina Oteli hedef alındı

İran: ABD askerlerinin bulunduğu Dubai’deki Marina Oteli hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD askerlerinin bulunduğu Dubai’deki Marina Oteli'ne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini, ayrıca İsrail’in Hayfa... 07.03.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/19/1071545839_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_a1b66f6ac7910bd01b2918b4f1a1d897.jpg

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’e ait bir dizi hedefe yönelik eşzamanlı saldırılar düzenlendiği belirtildi. Açıklamaya göre, hedefler arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentindeki Marina Oteli de yer aldı.Açıklamada, Dubai’nin popüler turistik bölgesinde bulunan Marina Oteli’nin de İran’a ait bir insansız hava aracı tarafından hedef alındığı teyit edildi. İranlı askeri yetkililere göre, saldırı sırasında otelde ABD askerleri bulunuyordu.

