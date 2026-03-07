Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/fenerbahce-kufur-eden-5-taraftar-icin-yasal-islem-baslatti-bilet-satilmayacak-kombineleri-iptal-1104080699.html
Fenerbahçe, küfür eden 5 taraftar için yasal işlem başlattı: Bilet satılmayacak, kombineleri iptal edilecek
Fenerbahçe, küfür eden 5 taraftar için yasal işlem başlattı: Bilet satılmayacak, kombineleri iptal edilecek
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçından sonra oyunculara hakaret ettikleri tespit edilen 5 taraftar için yasal işlem başlattı. 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T15:16+0300
2026-03-07T15:16+0300
spor
fenerbahçe
kasımpaşa
küfür etmek
taraftar
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103848445_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9e258e84b833403e857a174ebfa96a87.jpg
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı sonrasında oyunculara küfür ettikleri tespit edilen 5 taraftar hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu. Açıklamada bu kişilere sezonun geri kalanı bölümünde kendilerine bilet satılmamasına, kombine sahibi olanların ise kombinelerinin iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi. Küfür eden 5 taraftar tespit edildiFenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile 23 Şubat'ta yapılan maçın ardından 5 taraftarın oyunculara hakaret ettiğinin belirlendiğini ve bu kişilere yönelik yasal işlem başlatıldığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"23 Şubat tarihinde stadımızda oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından, futbolcularımız soyunma odasına yönelirken Fenerium Alt D Blok merdivenlerinde bulunan bazı taraftarların oyuncularımıza yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Stat güvenlik kameraları kayıtlarının incelenmesi sonucunda söz konusu eylemlerde bulunan 5 kişi belirlenmiştir. Ayrıca, bu kişilerden bazılarının biletleri farklı bloklara ait olmasına rağmen ilgili alana geçiş yaptığı bilgisi kulübümüzün ilgili birimlerince teyit edilmiştir. Bahse konu kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır.Maçlara gelemeyeceklerBununla birlikte, yarın oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasından itibaren sezonun geri kalan bölümünde kendilerine bilet satılmamasına; kombine sahibi olanların ise kombinelerinin iptal edilmesine karar verilmiştir. Kulübümüz bu süreci titizlikle takip etmeyi sürdürecek olup, benzer davranışlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/super-lig-takimlarinin-kadro-degerleri-guncellendi-1104070095.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103848445_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1b654d4cfa8ffdccca01ab59e42a3785.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, kasımpaşa, küfür etmek, taraftar, ceza
fenerbahçe, kasımpaşa, küfür etmek, taraftar, ceza

Fenerbahçe, küfür eden 5 taraftar için yasal işlem başlattı: Bilet satılmayacak, kombineleri iptal edilecek

15:16 07.03.2026
© AA / Raşid Necati AslımNottingham Forest - Fenerbahçe
Nottingham Forest - Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
© AA / Raşid Necati Aslım
Abone ol
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçından sonra oyunculara hakaret ettikleri tespit edilen 5 taraftar için yasal işlem başlattı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı sonrasında oyunculara küfür ettikleri tespit edilen 5 taraftar hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu. Açıklamada bu kişilere sezonun geri kalanı bölümünde kendilerine bilet satılmamasına, kombine sahibi olanların ise kombinelerinin iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi.

Küfür eden 5 taraftar tespit edildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile 23 Şubat'ta yapılan maçın ardından 5 taraftarın oyunculara hakaret ettiğinin belirlendiğini ve bu kişilere yönelik yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"23 Şubat tarihinde stadımızda oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından, futbolcularımız soyunma odasına yönelirken Fenerium Alt D Blok merdivenlerinde bulunan bazı taraftarların oyuncularımıza yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Stat güvenlik kameraları kayıtlarının incelenmesi sonucunda söz konusu eylemlerde bulunan 5 kişi belirlenmiştir. Ayrıca, bu kişilerden bazılarının biletleri farklı bloklara ait olmasına rağmen ilgili alana geçiş yaptığı bilgisi kulübümüzün ilgili birimlerince teyit edilmiştir. Bahse konu kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Maçlara gelemeyecekler

Bununla birlikte, yarın oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasından itibaren sezonun geri kalan bölümünde kendilerine bilet satılmamasına; kombine sahibi olanların ise kombinelerinin iptal edilmesine karar verilmiştir. Kulübümüz bu süreci titizlikle takip etmeyi sürdürecek olup, benzer davranışlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."
Süper Lig'de derbi zamanı: Hangi yıldızlar sahada? Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda? - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
SPOR
Süper Lig takımlarının kadro değerleri güncellendi
Dün, 23:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала