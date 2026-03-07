https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/fenerbahce-kufur-eden-5-taraftar-icin-yasal-islem-baslatti-bilet-satilmayacak-kombineleri-iptal-1104080699.html

Fenerbahçe, küfür eden 5 taraftar için yasal işlem başlattı: Bilet satılmayacak, kombineleri iptal edilecek

07.03.2026

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı sonrasında oyunculara küfür ettikleri tespit edilen 5 taraftar hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu. Açıklamada bu kişilere sezonun geri kalanı bölümünde kendilerine bilet satılmamasına, kombine sahibi olanların ise kombinelerinin iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi. Küfür eden 5 taraftar tespit edildiFenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile 23 Şubat'ta yapılan maçın ardından 5 taraftarın oyunculara hakaret ettiğinin belirlendiğini ve bu kişilere yönelik yasal işlem başlatıldığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"23 Şubat tarihinde stadımızda oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından, futbolcularımız soyunma odasına yönelirken Fenerium Alt D Blok merdivenlerinde bulunan bazı taraftarların oyuncularımıza yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Stat güvenlik kameraları kayıtlarının incelenmesi sonucunda söz konusu eylemlerde bulunan 5 kişi belirlenmiştir. Ayrıca, bu kişilerden bazılarının biletleri farklı bloklara ait olmasına rağmen ilgili alana geçiş yaptığı bilgisi kulübümüzün ilgili birimlerince teyit edilmiştir. Bahse konu kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır.Maçlara gelemeyeceklerBununla birlikte, yarın oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasından itibaren sezonun geri kalan bölümünde kendilerine bilet satılmamasına; kombine sahibi olanların ise kombinelerinin iptal edilmesine karar verilmiştir. Kulübümüz bu süreci titizlikle takip etmeyi sürdürecek olup, benzer davranışlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."

