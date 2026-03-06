https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/super-lig-takimlarinin-kadro-degerleri-guncellendi-1104070095.html

Süper Lig takımlarının kadro değerleri güncellendi

Süper Lig takımlarının kadro değerleri güncellendi

Sputnik Türkiye

Transfermarkt’ın Trendyol Süper Lig için yaptığı güncellemenin ardından kulüplerin kadro değerleri yeniden belirlendi. Güncellemeye göre Galatasaray, 344... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-06T23:35+0300

2026-03-06T23:35+0300

2026-03-06T23:46+0300

spor

süper lig

galatasaray

fenerbahçe

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

trabzonspor

göztepe

göztepe spor klübü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101434596_0:0:1341:755_1920x0_80_0_0_ffbcaeef585575c69feb7ed70e280eaa.png

Türk futbolunda takımların piyasa değerleri Transfermarkt'ın son güncellemesiyle belli oldu.Güncellemede kadro değeri en fazla artan takım yüzde 33’lük yükselişle Göztepe oldu. İzmir temsilcisini yüzde 23.6 artışla Alanyaspor ve yüzde 15.2 artışla Trabzonspor izledi.Süper Lig’in en değerli takımı, 344 milyon euroyu aşan kadro değeriyle Galatasaray oldu. Fenerbahçe 247 milyon euroyla ikinci, Beşiktaş ise 185 milyon euroyla üçüncü sırada yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/volkan-demirelin-adresi-belli-oldu--1104065210.html

göztepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süper lig, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, trabzonspor, göztepe, göztepe spor klübü