https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/super-lig-takimlarinin-kadro-degerleri-guncellendi-1104070095.html
Süper Lig takımlarının kadro değerleri güncellendi
Süper Lig takımlarının kadro değerleri güncellendi
Sputnik Türkiye
Transfermarkt’ın Trendyol Süper Lig için yaptığı güncellemenin ardından kulüplerin kadro değerleri yeniden belirlendi. Güncellemeye göre Galatasaray, 344... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T23:35+0300
2026-03-06T23:35+0300
2026-03-06T23:46+0300
spor
süper lig
galatasaray
fenerbahçe
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
trabzonspor
göztepe
göztepe spor klübü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101434596_0:0:1341:755_1920x0_80_0_0_ffbcaeef585575c69feb7ed70e280eaa.png
Türk futbolunda takımların piyasa değerleri Transfermarkt'ın son güncellemesiyle belli oldu.Güncellemede kadro değeri en fazla artan takım yüzde 33’lük yükselişle Göztepe oldu. İzmir temsilcisini yüzde 23.6 artışla Alanyaspor ve yüzde 15.2 artışla Trabzonspor izledi.Süper Lig’in en değerli takımı, 344 milyon euroyu aşan kadro değeriyle Galatasaray oldu. Fenerbahçe 247 milyon euroyla ikinci, Beşiktaş ise 185 milyon euroyla üçüncü sırada yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/volkan-demirelin-adresi-belli-oldu--1104065210.html
göztepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101434596_15:0:1212:898_1920x0_80_0_0_f01502fa5234dcc54daf83abe7c5e412.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
süper lig, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, trabzonspor, göztepe, göztepe spor klübü
süper lig, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, trabzonspor, göztepe, göztepe spor klübü
Süper Lig takımlarının kadro değerleri güncellendi
23:35 06.03.2026 (güncellendi: 23:46 06.03.2026)
Transfermarkt’ın Trendyol Süper Lig için yaptığı güncellemenin ardından kulüplerin kadro değerleri yeniden belirlendi. Güncellemeye göre Galatasaray, 344 milyon euroyu aşan kadro değeriyle ligin en değerli takımı olmayı sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekibi 247 milyon euroyla Fenerbahçe ve 185 milyon euroyla Beşiktaş takip etti.
Türk futbolunda takımların piyasa değerleri Transfermarkt'ın son güncellemesiyle belli oldu.
Güncellemede kadro değeri en fazla artan takım yüzde 33’lük yükselişle Göztepe oldu. İzmir temsilcisini yüzde 23.6 artışla Alanyaspor ve yüzde 15.2 artışla Trabzonspor izledi.
Süper Lig’in en değerli takımı, 344 milyon euroyu aşan kadro değeriyle Galatasaray oldu. Fenerbahçe 247 milyon euroyla ikinci, Beşiktaş ise 185 milyon euroyla üçüncü sırada yer aldı.