Dışişleri Bakanı Fidan: Savaşın sona ermesi için her türlü diplomatik teması sürdürmekteyiz

Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı... 07.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-07T21:24+0300

2026-03-07T21:24+0300

2026-03-07T22:49+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104086815_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_b04b569bba204365079de5f5e0ea151f.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(İran Cumhurbaşkanı) Sayın (Mesud) Pezeşkiyan'ın 'Saldırmayan bir yere biz de saldırmayacağız. Saldırdığımız için özür dileriz.' açıklaması bizim altını çizdiğimiz bir açıklama" dedi.İsrail'in yayılmacı ve bölücü gündeminin herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Fidan, şunları söyledi:Fidan, Türkiye'nin, etrafındaki ateş çemberine rağmen huzur, güvenlik ve istikrarını koruduğunun altını çizerek, "Bu bir tesadüf değildir. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde takip ettiğimiz isabetli dış politikanın bir sonucudur" diye konuştu."Üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları da en güçlü biçimde kınadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum" diyen Fidan, "Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e yönelik saldırılar, masum sivillerin hayatlarını riske atmakta ve savaşın yayılma ihtimalini artırmaktadır" ifadelerini kullandı.Fidan, "Bu hafta içinde ülkemizin ve Azerbaycan'ın hedef alınması karşı karşıya bulunduğumuz riskin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha göstermiştir" diyerek, benzer hadiselerin tekrarlanmaması gerektiğini tekrar tekrar hatırlattıklarını aktardı."Hava sahasını başka ülkelere kullandırmayan, kendi ülkelerinde bulunan diğer askeri üslerin kullanılmasına izin vermeyen ülkelerin sivil altyapılarına saldırmak, enerji altyapılarına saldırmak doğru bir strateji değil" ifadelerini kullanan Fidan, bu ülkelerin son yıllarda bölgesel kalkınma, altyapı ve istikrar için kolektif bir çaba içinde olduğuna işaret etti.Fidan, "Bu, bölgede cereyan etmekte olan İsrail yayılmacılığının da biraz da ekmeğine yağ sürmek olur. Bunun doğru bir strateji olmadığını söyledik" dedi."(İran Cumhurbaşkanı) Sayın (Mesud) Pezeşkiyan'ın bugün bu şekilde yaptığı açıklama, tam da bizim oturttuğumuz bağlamda. 'Saldırıya izin vermeyen, saldırmayan bir yere biz de saldırmayacağız. Şu ana kadar da saldırdığımız için özür dileriz.' açıklaması esas itibarıyla bizim altını çizdiğimiz bir açıklama" diyen Fidan, bu açıklamaya yönelik İran'da çeşitli şerhler düşüldüğünü ancak bunun İran sisteminin kendi içindeki bir durum olduğunu kaydetti.

