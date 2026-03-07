https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/bastrikin-putine-kiev-rejiminin-donbasstaki-suclarini-rapor-etti-1104085151.html
Bastrıkin Putin'e Kiev rejiminin Donbass’taki suçlarını rapor etti
2026-03-07T20:11+0300
2026-03-07T20:11+0300
2026-03-07T20:11+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/04/1099901586_0:0:735:413_1920x0_80_0_0_fdb584fdd3228bfee33f1937da0fe55b.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Bastrıkin, Kiev rejimi tarafından işlenen suçlara karşı yürütülen mücadele hakkında Putin’e bilgi verdi.Bastrıkin, Donbass bölgesinde Kiev rejiminin suç faaliyetleri sonucu ortaya çıkan zararın boyutunu ve niteliğini belirlemek için kapsamlı bir adli-uzmanlık çalışması yürütüldüğünü belirtti. Bastrıkin, “Bu çalışmalar sonucunda, Kiev rejiminin Donbass’ta neden olduğu zararın toplamı 580 milyar ruble olarak tespit edildi” dedi.Bastrıkin ayrıca, 1084 militan ve paralı askere yönelik suçlamalarla ilgili mahkumiyet kararları çıkarıldığını da Putin’e bildirdi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/04/1099901586_72:0:704:474_1920x0_80_0_0_3c0784cc42355fd2b6650ba04cabe7e1.png
