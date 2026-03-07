https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/carterdan-bugune-amerikanin-guvenlik-vaadinin-cokusu-1104071908.html
Carter’dan bugüne: Amerika’nın güvenlik vaadinin çöküşü
Carter’dan bugüne: Amerika’nın güvenlik vaadinin çöküşü
Sputnik Türkiye
Batı Asya uzmanı ve Chintan Research Foundation’da kıdemli araştırma danışmanı olan emekli Albay Rajeev Agarwal, Sputnik'e verdiği demeçte, ABD'nin verdiği... 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T02:33+0300
2026-03-07T02:33+0300
2026-03-07T02:33+0300
dünya
abd
jimmy carter
abd
körfez
batı asya
sputnik
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104071752_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7992c572cc361248a82de3b56f944f1c.jpg
Amerikan güvenlik garantilerinin hikayesi, İran Devrimi’nin hemen ardından, 1979–80 dönemine kadar uzanıyor. O dönemde bölgede birçok ülke İran’daki İslamcı rejim nedeniyle kendisini tehdit altında hissediyordu.Dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter, 1980’de yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında 1979 İran Devrimi’ne tepki olarak bölgeye şu güvenceyi vermişti:Yeni Delhi merkezli düşünce kuruluşu Chintan Research Foundation’da kıdemli araştırma danışmanı ve Batı Asya uzmanı emekli Albay Rajeev Agarwal, Sputnik’e yaptığı açıklamada ABD’nin kendi askeri üslerini ve ev sahibi Körfez ülkelerini koruyamamasının Washington için büyük bir utanç olduğunu söyledi:Agarwal, Körfez ülkelerine yönelik saldırıların ABD’nin sunduğu güvenlik garantilerinin etkisiz olduğunu ve Körfez ülkelerinin gelecekte güvenlikleri için Amerikan güvencelerine güvenemeyeceğini gösterdiğini de sözlerine ekledi.Savunma yorumcusuna göre özellikle Katar’ın başkenti Doha’ya yönelik saldırılar, İsrail’in Eylül 2025’te Hamas liderliğini hedef alarak Doha’ya füze atmasının ardından ABD’nin Katar’a verdiği 'demir gibi sağlam' güvenlik garantilerinin gerçekte ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyuyor.'İran’ın saldırıları ABD’nin güvenlik garantilerinin boş olduğunu ortaya koyuyor' İran ile ABD ve İsrail arasındaki son askeri gerilimde, ABD askeri üsleri veya askerlerine ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün dahil neredeyse tüm Körfez ülkeleri İran tarafından hedef alındı.Agarwal’a göre, İran ile İsrail ve yakın müttefiki ABD arasında yaşanan mevcut savaş, Körfez ülkelerine onlarca yıldır verilen güvenlik güvencelerinin ne kadar boş olduğunu ortaya çıkardı.Açıklamasında Agarwal, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/iran-disisleri-iran-komsu-ulkelerdeki-abd-uslerini-vurmak-zorunda-1104069330.html
abd
körfez
batı asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104071752_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_f85206283c89e5c291425cb7f23dd0a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, jimmy carter, abd, körfez, batı asya, sputnik, hamas
abd, jimmy carter, abd, körfez, batı asya, sputnik, hamas
Carter’dan bugüne: Amerika’nın güvenlik vaadinin çöküşü
Batı Asya uzmanı ve Chintan Research Foundation’da kıdemli araştırma danışmanı olan emekli Albay Rajeev Agarwal, Sputnik'e verdiği demeçte, ABD'nin verdiği güvenlik garantilerinin etkisiz kaldığını ve gelecekte güvenilmeyeceğini söyledi.
Amerikan güvenlik garantilerinin hikayesi, İran Devrimi’nin hemen ardından, 1979–80 dönemine kadar uzanıyor. O dönemde bölgede birçok ülke İran’daki İslamcı rejim nedeniyle kendisini tehdit altında hissediyordu.
Dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter, 1980’de yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında 1979 İran Devrimi’ne tepki olarak bölgeye şu güvenceyi vermişti:
“Herhangi bir dış gücün Basra Körfezi bölgesini kontrol altına almaya yönelik girişimi, ABD'nin hayati çıkarlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul edilecektir ve böyle bir saldırı, askeri güç de dahil olmak üzere gerekli tüm araçlarla püskürtülecektir.”
Yeni Delhi merkezli düşünce kuruluşu Chintan Research Foundation’da kıdemli araştırma danışmanı ve Batı Asya uzmanı emekli Albay Rajeev Agarwal, Sputnik’e yaptığı açıklamada ABD’nin kendi askeri üslerini ve ev sahibi Körfez ülkelerini koruyamamasının Washington için büyük bir utanç olduğunu söyledi:
“İran füzelerinin Bahreyn’deki Beşinci Filo karargahı ve deniz üssü ile Kuveyt, Doha, BAE, Ürdün gibi ülkelerdeki askeri üslerde büyük çaplı hasara yol açmış olması bunun kanıtıdır. Hatta 1–2 Mart gecesi Irak’ın Erbil kentindeki, aslında dev bir mühimmat deposu olan ABD üssü hedef alındı ve tamamen yok edildi"
Agarwal, Körfez ülkelerine yönelik saldırıların ABD’nin sunduğu güvenlik garantilerinin etkisiz olduğunu ve Körfez ülkelerinin gelecekte güvenlikleri için Amerikan güvencelerine güvenemeyeceğini gösterdiğini de sözlerine ekledi.
Savunma yorumcusuna göre özellikle Katar’ın başkenti Doha’ya yönelik saldırılar, İsrail’in Eylül 2025’te Hamas liderliğini hedef alarak Doha’ya füze atmasının ardından ABD’nin Katar’a verdiği 'demir gibi sağlam' güvenlik garantilerinin gerçekte ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyuyor.
'İran’ın saldırıları ABD’nin güvenlik garantilerinin boş olduğunu ortaya koyuyor'
İran ile ABD ve İsrail arasındaki son askeri gerilimde, ABD askeri üsleri veya askerlerine ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün dahil neredeyse tüm Körfez ülkeleri İran tarafından hedef alındı.
Agarwal’a göre, İran ile İsrail ve yakın müttefiki ABD arasında yaşanan mevcut savaş, Körfez ülkelerine onlarca yıldır verilen güvenlik güvencelerinin ne kadar boş olduğunu ortaya çıkardı.
Açıklamasında Agarwal, şu ifadeleri kullandı:
“Birçok Körfez ülkesi, bu güvenlik algısına güvenerek yalnızca çok pahalı Amerikan silah sistemlerini satın almayı değil, aynı zamanda bölgede ABD askeri üslerine ev sahipliği yapmayı da kabul etti"