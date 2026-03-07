https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/carterdan-bugune-amerikanin-guvenlik-vaadinin-cokusu-1104071908.html

Carter'dan bugüne: Amerika'nın güvenlik vaadinin çöküşü

Carter’dan bugüne: Amerika’nın güvenlik vaadinin çöküşü

Batı Asya uzmanı ve Chintan Research Foundation'da kıdemli araştırma danışmanı olan emekli Albay Rajeev Agarwal, Sputnik'e verdiği demeçte, ABD'nin verdiği... 07.03.2026

Amerikan güvenlik garantilerinin hikayesi, İran Devrimi’nin hemen ardından, 1979–80 dönemine kadar uzanıyor. O dönemde bölgede birçok ülke İran’daki İslamcı rejim nedeniyle kendisini tehdit altında hissediyordu.Dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter, 1980’de yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında 1979 İran Devrimi’ne tepki olarak bölgeye şu güvenceyi vermişti:Yeni Delhi merkezli düşünce kuruluşu Chintan Research Foundation’da kıdemli araştırma danışmanı ve Batı Asya uzmanı emekli Albay Rajeev Agarwal, Sputnik’e yaptığı açıklamada ABD’nin kendi askeri üslerini ve ev sahibi Körfez ülkelerini koruyamamasının Washington için büyük bir utanç olduğunu söyledi:Agarwal, Körfez ülkelerine yönelik saldırıların ABD’nin sunduğu güvenlik garantilerinin etkisiz olduğunu ve Körfez ülkelerinin gelecekte güvenlikleri için Amerikan güvencelerine güvenemeyeceğini gösterdiğini de sözlerine ekledi.Savunma yorumcusuna göre özellikle Katar’ın başkenti Doha’ya yönelik saldırılar, İsrail’in Eylül 2025’te Hamas liderliğini hedef alarak Doha’ya füze atmasının ardından ABD’nin Katar’a verdiği 'demir gibi sağlam' güvenlik garantilerinin gerçekte ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyuyor.'İran’ın saldırıları ABD’nin güvenlik garantilerinin boş olduğunu ortaya koyuyor' İran ile ABD ve İsrail arasındaki son askeri gerilimde, ABD askeri üsleri veya askerlerine ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün dahil neredeyse tüm Körfez ülkeleri İran tarafından hedef alındı.Agarwal’a göre, İran ile İsrail ve yakın müttefiki ABD arasında yaşanan mevcut savaş, Körfez ülkelerine onlarca yıldır verilen güvenlik güvencelerinin ne kadar boş olduğunu ortaya çıkardı.Açıklamasında Agarwal, şu ifadeleri kullandı:

