İran Dışişleri: İran komşu ülkelerdeki ABD üslerini vurmak zorunda

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bölgedeki Amerikan askeri varlığı nedeniyle komşu ülkelerdeki ABD üslerine saldırı düzenlemek zorunda... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bölgesel gerilim bağlamında komşu ülkelerde bulunan ABD askeri üslerine yönelik İran saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, savunma amaçlı olarak komşu ülkelerdeki bu üslere saldırılar düzenlemek zorunda kalmaktan üzüntü duyduklarını belirtti.Nükleer dosyayla ilgili müzakerelere de değinen Bekayi, diplomasi ve arabuluculuk kanallarına en çok vurgu yapan tarafın İran olduğuna dikkat çekti.

