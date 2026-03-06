İran Dışişleri: İran komşu ülkelerdeki ABD üslerini vurmak zorunda

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/iran-disisleri-iran-komsu-ulkelerdeki-abd-uslerini-vurmak-zorunda-1104069330.html
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bölgesel gerilim bağlamında komşu ülkelerde bulunan ABD askeri üslerine yönelik İran saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, savunma amaçlı olarak komşu ülkelerdeki bu üslere saldırılar düzenlemek zorunda kalmaktan üzüntü duyduklarını belirtti.Nükleer dosyayla ilgili müzakerelere de değinen Bekayi, diplomasi ve arabuluculuk kanallarına en çok vurgu yapan tarafın İran olduğuna dikkat çekti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bölgedeki Amerikan askeri varlığı nedeniyle komşu ülkelerdeki ABD üslerine saldırı düzenlemek zorunda kaldıklarını, ancak İran’ın bu ülkelere karşı düşmanca bir tutumunun olmadığını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bölgesel gerilim bağlamında komşu ülkelerde bulunan ABD askeri üslerine yönelik İran saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, savunma amaçlı olarak komşu ülkelerdeki bu üslere saldırılar düzenlemek zorunda kalmaktan üzüntü duyduklarını belirtti.
Bölge ülkelerindeki Amerikan askeri üslerinin varlığı nedeniyle, ülkemizi savunmak için bu üslere saldırılar düzenlemek zorunda kalmış olmaktan derin üzüntü duyuyoruz. İran’ın komşu ülkelere yönelik herhangi bir düşmanlık beslemediği konusunda defalarca garantiler verdik. Bu durumun herkes tarafından bilindiğini düşünüyorum.
Nükleer dosyayla ilgili müzakerelere de değinen Bekayi, diplomasi ve arabuluculuk kanallarına en çok vurgu yapan tarafın İran olduğuna dikkat çekti.
Son iki yılda yaşanan olaylara bakarsanız, İran'ın komşu ülkelerin arabuluculuğuyla diplomatik sürece ısrarla vurgu yapan taraf olduğunu görürsünüz. Nitekim, nükleer konuda daha önce yapılan diplomatik müzakerelerde elde edilen başarıların büyük bir kısmı, bölge ülkelerinin arabuluculuğu sayesinde gerçekleşti.