Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/iran-disisleri-iran-komsu-ulkelerdeki-abd-uslerini-vurmak-zorunda-1104069330.html
İran Dışişleri: İran komşu ülkelerdeki ABD üslerini vurmak zorunda
İran Dışişleri: İran komşu ülkelerdeki ABD üslerini vurmak zorunda
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bölgedeki Amerikan askeri varlığı nedeniyle komşu ülkelerdeki ABD üslerine saldırı düzenlemek zorunda... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T22:09+0300
2026-03-06T22:09+0300
dünya
i̇ran dışişleri bakanlığı
i̇ran
abd
askeri üs
müzakere
diplomasi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104159/54/1041595439_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_09cb4fb3af5c3a5dfe23e8c90fab9b89.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bölgesel gerilim bağlamında komşu ülkelerde bulunan ABD askeri üslerine yönelik İran saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, savunma amaçlı olarak komşu ülkelerdeki bu üslere saldırılar düzenlemek zorunda kalmaktan üzüntü duyduklarını belirtti.Nükleer dosyayla ilgili müzakerelere de değinen Bekayi, diplomasi ve arabuluculuk kanallarına en çok vurgu yapan tarafın İran olduğuna dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/zaharova-israil-abd-operasyonu-bolgesel-istikrara-vurulmus-bir-darbe-1104065958.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104159/54/1041595439_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_6c3eceba667b4cb05e47a7f1556f9435.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇ran, abd, askeri üs, müzakere, diplomasi
i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇ran, abd, askeri üs, müzakere, diplomasi

İran Dışişleri: İran komşu ülkelerdeki ABD üslerini vurmak zorunda

22:09 06.03.2026
© Twitterİran Dışişleri Bakanlığı
İran Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
© Twitter
Abone ol
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bölgedeki Amerikan askeri varlığı nedeniyle komşu ülkelerdeki ABD üslerine saldırı düzenlemek zorunda kaldıklarını, ancak İran’ın bu ülkelere karşı düşmanca bir tutumunun olmadığını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bölgesel gerilim bağlamında komşu ülkelerde bulunan ABD askeri üslerine yönelik İran saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, savunma amaçlı olarak komşu ülkelerdeki bu üslere saldırılar düzenlemek zorunda kalmaktan üzüntü duyduklarını belirtti.
Bölge ülkelerindeki Amerikan askeri üslerinin varlığı nedeniyle, ülkemizi savunmak için bu üslere saldırılar düzenlemek zorunda kalmış olmaktan derin üzüntü duyuyoruz. İran’ın komşu ülkelere yönelik herhangi bir düşmanlık beslemediği konusunda defalarca garantiler verdik. Bu durumun herkes tarafından bilindiğini düşünüyorum.
Nükleer dosyayla ilgili müzakerelere de değinen Bekayi, diplomasi ve arabuluculuk kanallarına en çok vurgu yapan tarafın İran olduğuna dikkat çekti.
Son iki yılda yaşanan olaylara bakarsanız, İran'ın komşu ülkelerin arabuluculuğuyla diplomatik sürece ısrarla vurgu yapan taraf olduğunu görürsünüz. Nitekim, nükleer konuda daha önce yapılan diplomatik müzakerelerde elde edilen başarıların büyük bir kısmı, bölge ülkelerinin arabuluculuğu sayesinde gerçekleşti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
DÜNYA
Zaharova: İsrail-ABD operasyonu bölgesel istikrara vurulmuş bir darbe
18:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала