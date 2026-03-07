Türkiye
Birçok atama gerçekleşti: Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçiliğine atandı
Birçok atama gerçekleşti: Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçiliğine atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan büyükelçi atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Atamalar şöyle:
Ayrıntılar geliyor
Resmi Gazete yayımlanan atama kararlarına göre Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı Fahrettin Altun atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan büyükelçi atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Atamalar şöyle:
BM Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroğlu
Tiflis Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı
Vatikan Büyükelçiliğine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı Fahrettin Altun
Tiran Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes
