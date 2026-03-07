https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/bircok-atama-gerceklesti-fahrettin-altin-vatikan-buyukelciligine-atandi-1104070503.html
Birçok atama gerçekleşti: Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçiliğine atandı
Resmi Gazete yayımlanan atama kararlarına göre Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı Fahrettin... 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T00:14+0300
2026-03-07T00:14+0300
2026-03-07T00:35+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan büyükelçi atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Atamalar şöyle:
türki̇ye
00:14 07.03.2026 (güncellendi: 00:35 07.03.2026)
Ayrıntılar geliyor
Resmi Gazete yayımlanan atama kararlarına göre Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı Fahrettin Altun atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan büyükelçi atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
BM Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine
Mustafa Kibaroğlu
Tiflis Büyükelçiliğine
Mustafa Türker Arı
Vatikan Büyükelçiliğine
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı Fahrettin Altun
Tiran Büyükelçiliğine
Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes