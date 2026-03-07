Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Beyaz Saray: İran'a yönelik operasyonun hedeflerine 4–6 haftada ulaşılabilir
Beyaz Saray: İran’a yönelik operasyonun hedeflerine 4–6 haftada ulaşılabilir
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'a yönelik operasyonunun 'ulaşılabilir hedefler doğrultusunda' ilerlediğini ve yaklaşık 4–6 hafta içinde... 07.03.2026
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'ın hava sahasını kontrol etmeye yaklaştığını ve İran'la ilgili gerçekleştirilebilir hedeflerine 4 ila 6 haftalık bir süre zarfında ulaşabileceklerini savundu.Sözcü Leavitt, İran'la savaşın ne kadar süreceği konusunda Öte yandan Leavitt, İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçecek ismin kim olacağıyla ilgili süreci Trump'ın yakından takip ettiğini ve bu süreçte rol almak istediğini, İran'ın yeni liderinin 'Amerika'ya ölüm' sloganı atan bir isim olmasını istemediklerini kaydetti.Leavitt ayrıca, Trump'ın İran'a yönelik 'koşulsuz teslim olma' söylemine ilişkin, "Bu, İran'ın artık Ortadoğu'da ABD'ye ve askerlerimize bir tehdit oluşturmadığı anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.
Beyaz Saray: İran'a yönelik operasyonun hedeflerine 4–6 haftada ulaşılabilir

01:04 07.03.2026
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin İran’a yönelik operasyonunun 'ulaşılabilir hedefler doğrultusunda' ilerlediğini ve yaklaşık 4–6 hafta içinde sonuç alınmasının beklendiğini söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'ın hava sahasını kontrol etmeye yaklaştığını ve İran'la ilgili gerçekleştirilebilir hedeflerine 4 ila 6 haftalık bir süre zarfında ulaşabileceklerini savundu.
Sözcü Leavitt, İran'la savaşın ne kadar süreceği konusunda

Size söyleyeceğim şey, Başkan Trump'ın daha önce açıkladığı gibi, yaklaşık 4-6 hafta sürmesini beklediğimiz operasyonun ulaşılabilir hedefleri doğrultusunda iyi bir şekilde ilerlediğimizdir.

İran'ın misilleme amaçlı balistik füze saldırıları sadece altı gün sürdü ve bu oran şu anda yüzde 90 azaldı.

Öte yandan Leavitt, İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçecek ismin kim olacağıyla ilgili süreci Trump'ın yakından takip ettiğini ve bu süreçte rol almak istediğini, İran'ın yeni liderinin 'Amerika'ya ölüm' sloganı atan bir isim olmasını istemediklerini kaydetti.
Leavitt ayrıca, Trump'ın İran'a yönelik 'koşulsuz teslim olma' söylemine ilişkin, "Bu, İran'ın artık Ortadoğu'da ABD'ye ve askerlerimize bir tehdit oluşturmadığı anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.
DÜNYA
İran: Eğer herhangi bir ülke saldırsa, İran için meşru bir hedef olacaktır
Dün, 21:55
