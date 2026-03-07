https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/beyaz-saray-irana-yonelik-operasyonun-hedeflerine-46-haftada-ulasilabilir-1104071061.html

Beyaz Saray: İran’a yönelik operasyonun hedeflerine 4–6 haftada ulaşılabilir

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin İran’a yönelik operasyonunun 'ulaşılabilir hedefler doğrultusunda' ilerlediğini ve yaklaşık 4–6 hafta içinde... 07.03.2026, Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'ın hava sahasını kontrol etmeye yaklaştığını ve İran'la ilgili gerçekleştirilebilir hedeflerine 4 ila 6 haftalık bir süre zarfında ulaşabileceklerini savundu.Sözcü Leavitt, İran'la savaşın ne kadar süreceği konusunda Öte yandan Leavitt, İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçecek ismin kim olacağıyla ilgili süreci Trump'ın yakından takip ettiğini ve bu süreçte rol almak istediğini, İran'ın yeni liderinin 'Amerika'ya ölüm' sloganı atan bir isim olmasını istemediklerini kaydetti.Leavitt ayrıca, Trump'ın İran'a yönelik 'koşulsuz teslim olma' söylemine ilişkin, "Bu, İran'ın artık Ortadoğu'da ABD'ye ve askerlerimize bir tehdit oluşturmadığı anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

