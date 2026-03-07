https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/beyaz-saray-irana-yonelik-operasyonun-hedeflerine-46-haftada-ulasilabilir-1104071061.html
Beyaz Saray: İran’a yönelik operasyonun hedeflerine 4–6 haftada ulaşılabilir
Beyaz Saray: İran’a yönelik operasyonun hedeflerine 4–6 haftada ulaşılabilir
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin İran’a yönelik operasyonunun 'ulaşılabilir hedefler doğrultusunda' ilerlediğini ve yaklaşık 4–6 hafta içinde... 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T01:04+0300
2026-03-07T01:04+0300
2026-03-07T01:04+0300
dünya
abd
ortadoğu
karoline leavitt
i̇ran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103497533_0:18:3074:1747_1920x0_80_0_0_3692dbb6d7d4c66afbf007464f7cf263.jpg
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'ın hava sahasını kontrol etmeye yaklaştığını ve İran'la ilgili gerçekleştirilebilir hedeflerine 4 ila 6 haftalık bir süre zarfında ulaşabileceklerini savundu.Sözcü Leavitt, İran'la savaşın ne kadar süreceği konusunda Öte yandan Leavitt, İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçecek ismin kim olacağıyla ilgili süreci Trump'ın yakından takip ettiğini ve bu süreçte rol almak istediğini, İran'ın yeni liderinin 'Amerika'ya ölüm' sloganı atan bir isim olmasını istemediklerini kaydetti.Leavitt ayrıca, Trump'ın İran'a yönelik 'koşulsuz teslim olma' söylemine ilişkin, "Bu, İran'ın artık Ortadoğu'da ABD'ye ve askerlerimize bir tehdit oluşturmadığı anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/iran-eger-herhangi-bir-ulke-saldirsa-iran-icin-mesru-bir-hedef-olacaktir-1104069446.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103497533_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c0545065e69d73c5595142e48813503.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ortadoğu, karoline leavitt, i̇ran, abd
abd, ortadoğu, karoline leavitt, i̇ran, abd
Beyaz Saray: İran’a yönelik operasyonun hedeflerine 4–6 haftada ulaşılabilir
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin İran’a yönelik operasyonunun 'ulaşılabilir hedefler doğrultusunda' ilerlediğini ve yaklaşık 4–6 hafta içinde sonuç alınmasının beklendiğini söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'ın hava sahasını kontrol etmeye yaklaştığını ve İran'la ilgili gerçekleştirilebilir hedeflerine 4 ila 6 haftalık bir süre zarfında ulaşabileceklerini savundu.
Sözcü Leavitt, İran'la savaşın ne kadar süreceği konusunda
Size söyleyeceğim şey, Başkan Trump'ın daha önce açıkladığı gibi, yaklaşık 4-6 hafta sürmesini beklediğimiz operasyonun ulaşılabilir hedefleri doğrultusunda iyi bir şekilde ilerlediğimizdir.
İran'ın misilleme amaçlı balistik füze saldırıları sadece altı gün sürdü ve bu oran şu anda yüzde 90 azaldı.
Öte yandan Leavitt, İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçecek ismin kim olacağıyla ilgili süreci Trump'ın yakından takip ettiğini ve bu süreçte rol almak istediğini, İran'ın yeni liderinin 'Amerika'ya ölüm' sloganı atan bir isim olmasını istemediklerini kaydetti.
Leavitt ayrıca, Trump'ın İran'a yönelik 'koşulsuz teslim olma' söylemine ilişkin, "Bu, İran'ın artık Ortadoğu'da ABD'ye ve askerlerimize bir tehdit oluşturmadığı anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.