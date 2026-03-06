https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/iran-eger-herhangi-bir-ulke-saldirsa-iran-icin-mesru-bir-hedef-olacaktir-1104069446.html
İran: Eğer herhangi bir ülke saldırsa, İran için meşru bir hedef olacaktır
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası bir saldırısına başka ülkelerin katılması halinde bu devletlerin... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası bir saldırısına başka ülkelerin katılması halinde bu devletlerin Tahran için 'meşru hedef' sayılacağını belirterek Avrupa ülkelerini çatışmaya dahil olmamaları konusunda uyardı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi yaptığı açıklamada, herhangi bir ülkenin ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığına katılması durumunda, Tahran için meşru bir hedef olacağını söyledi.
Mecid Tahtrevançi, France 24'e verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:
"Eğer herhangi bir devlet Amerika ve İsrail'e katılarak İran'a karşı saldırganlığa ortak olursa, İran'ın misillemesi için meşru hedef haline gelecektir"
Ayrıca Tahterevançi, İran'ın 'Avrupalılara ve herkese, İran'a karşı bu saldırgan savaşa karışmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini zaten bildirdiğini' sözlerine ekledi.