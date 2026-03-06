Türkiye
İran: Eğer herhangi bir ülke saldırsa, İran için meşru bir hedef olacaktır
İran: Eğer herhangi bir ülke saldırsa, İran için meşru bir hedef olacaktır
06.03.2026
dünya
abd
mecid tahtrevançi
i̇ran
abd
i̇srail
Mecid Tahtrevançi, France 24'e verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:
Ayrıca Tahterevançi, İran'ın 'Avrupalılara ve herkese, İran'a karşı bu saldırgan savaşa karışmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini zaten bildirdiğini' sözlerine ekledi.
i̇ran
abd
i̇srail
abd, mecid tahtrevançi, i̇ran, abd, i̇srail
21:55 06.03.2026
© İHAİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
© İHA
Abone ol
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası bir saldırısına başka ülkelerin katılması halinde bu devletlerin Tahran için 'meşru hedef' sayılacağını belirterek Avrupa ülkelerini çatışmaya dahil olmamaları konusunda uyardı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi yaptığı açıklamada, herhangi bir ülkenin ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığına katılması durumunda, Tahran için meşru bir hedef olacağını söyledi.
Mecid Tahtrevançi, France 24'e verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:
"Eğer herhangi bir devlet Amerika ve İsrail'e katılarak İran'a karşı saldırganlığa ortak olursa, İran'ın misillemesi için meşru hedef haline gelecektir"
Ayrıca Tahterevançi, İran'ın 'Avrupalılara ve herkese, İran'a karşı bu saldırgan savaşa karışmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini zaten bildirdiğini' sözlerine ekledi.
