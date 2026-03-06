https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/iran-eger-herhangi-bir-ulke-saldirsa-iran-icin-mesru-bir-hedef-olacaktir-1104069446.html

İran: Eğer herhangi bir ülke saldırsa, İran için meşru bir hedef olacaktır

İran: Eğer herhangi bir ülke saldırsa, İran için meşru bir hedef olacaktır

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası bir saldırısına başka ülkelerin katılması halinde bu devletlerin... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-06T21:55+0300

2026-03-06T21:55+0300

2026-03-06T21:55+0300

dünya

abd

mecid tahtrevançi

i̇ran

abd

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066370429_29:0:658:354_1920x0_80_0_0_882c505d025e64142930da290d03ec5f.jpg

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi yaptığı açıklamada, herhangi bir ülkenin ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığına katılması durumunda, Tahran için meşru bir hedef olacağını söyledi.Mecid Tahtrevançi, France 24'e verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Tahterevançi, İran'ın 'Avrupalılara ve herkese, İran'a karşı bu saldırgan savaşa karışmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini zaten bildirdiğini' sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/zaharova-israil-abd-operasyonu-bolgesel-istikrara-vurulmus-bir-darbe-1104065958.html

i̇ran

abd

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, mecid tahtrevançi, i̇ran, abd, i̇srail