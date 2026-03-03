Türkiye
Hint hükümet kaynağı: ABD baskısına rağmen Rus petrolü Asya pazarlarına ulaşmaya devam edecek
Hint hükümet kaynağı: ABD baskısına rağmen Rus petrolü Asya pazarlarına ulaşmaya devam edecek
ABD'nin baskısına ve Ortadoğu'da yaşanan gerilime rağmen Rus petrolünün Asya pazarlarına akmaya devam edeceği vurgulandı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
Hindistan hükümetinden bir kaynak, ABD baskısına rağmen Rus petrolünün Asya pazarlarına ulaşmaya devam edeceğini söyledi.Sputnik'e konuşan Hint kaynak, Ortadoğu'daki gerilimin Rus petrolüyle ilgili beklentileri olumlu yönde etkilediğinin altını çizdi.Kaynak, Çin'in Rus petrol alımlarını artırdığını da kaydetti.Ocak ayında Hindistan, gemi takip verilerine göre toplam arzının yüzde 55'ini oluşturan Ortadoğu'dan petrol alımlarını artırdı.Petrol analistleri, İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilim sonucu yükselen fiyatlarla başa çıkmak için Hindistan'ın en karlı seçeneğinin Rus petrolü olabileceğine inanıyor.
Hint hükümet kaynağı: ABD baskısına rağmen Rus petrolü Asya pazarlarına ulaşmaya devam edecek

12:24 03.03.2026
Venezuela'da yer alan petrol pompalama standı
Venezuela'da yer alan petrol pompalama standı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Edgar Frias
ABD'nin baskısına ve Ortadoğu'da yaşanan gerilime rağmen Rus petrolünün Asya pazarlarına akmaya devam edeceği vurgulandı.
Hindistan hükümetinden bir kaynak, ABD baskısına rağmen Rus petrolünün Asya pazarlarına ulaşmaya devam edeceğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Hint kaynak, Ortadoğu'daki gerilimin Rus petrolüyle ilgili beklentileri olumlu yönde etkilediğinin altını çizdi.

Kaynak, Çin'in Rus petrol alımlarını artırdığını da kaydetti.

Ocak ayında Hindistan, gemi takip verilerine göre toplam arzının yüzde 55'ini oluşturan Ortadoğu'dan petrol alımlarını artırdı.

Petrol analistleri, İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilim sonucu yükselen fiyatlarla başa çıkmak için Hindistan'ın en karlı seçeneğinin Rus petrolü olabileceğine inanıyor.
