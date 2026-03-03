https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/hint-hukumet-kaynagi-abd-baskisina-ragmen-rus-petrolu-asya-pazarlarina-ulasmaya-devam-edecek-1103961191.html

Hint hükümet kaynağı: ABD baskısına rağmen Rus petrolü Asya pazarlarına ulaşmaya devam edecek

Hint hükümet kaynağı: ABD baskısına rağmen Rus petrolü Asya pazarlarına ulaşmaya devam edecek

Sputnik Türkiye

ABD'nin baskısına ve Ortadoğu'da yaşanan gerilime rağmen Rus petrolünün Asya pazarlarına akmaya devam edeceği vurgulandı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-03T12:24+0300

2026-03-03T12:24+0300

2026-03-03T12:24+0300

dünya

abd

asya

çin

sputnik

hindistan

rus petrolü

petrol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102587246_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b8af39b75916382a69e3f39a38b85d44.jpg

Hindistan hükümetinden bir kaynak, ABD baskısına rağmen Rus petrolünün Asya pazarlarına ulaşmaya devam edeceğini söyledi.Sputnik'e konuşan Hint kaynak, Ortadoğu'daki gerilimin Rus petrolüyle ilgili beklentileri olumlu yönde etkilediğinin altını çizdi.Kaynak, Çin'in Rus petrol alımlarını artırdığını da kaydetti.Ocak ayında Hindistan, gemi takip verilerine göre toplam arzının yüzde 55'ini oluşturan Ortadoğu'dan petrol alımlarını artırdı.Petrol analistleri, İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilim sonucu yükselen fiyatlarla başa çıkmak için Hindistan'ın en karlı seçeneğinin Rus petrolü olabileceğine inanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/iranda-uc-senaryo-olasi-sahin-kanat-gucleri-eline-alabilir--1103959513.html

asya

çin

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, asya, çin, sputnik, hindistan, rus petrolü, petrol