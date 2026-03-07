https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/bakanlik-raporu-ortaya-koydu-kayit-disilikta-lider-sektor-belli-oldu-1104075682.html

Bakanlık raporu ortaya koydu: Kayıt dışılıkta 'lider' sektör belli oldu

Bakanlık raporu ortaya koydu: Kayıt dışılıkta 'lider' sektör belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde en fazla kayıt dışılık madencilik sektöründe ortaya çıktı. 07.03.2026

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında denetimleri sürdüren Hazine ve Maliye Bakanlığı, 285 bin 329 mükellefi denetledi. Vergi Denetim Kurulu'nun raporuna göre en yüksek matrah farkının madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe tespit edildiği belirtildi. Bu sektörde 64 milyar liralık fark bulunurken, onu 49,9 milyar lira ile imalat sektörü, ardından toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosiklet onarımı, metal, otomotiv ve makine sektörleri izledi.Yüksek gelir grupları mercek altına alındıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta yüksek gelir grupları olmak üzere 285 bin 329 mükellef denetlendi. Böylece mükellef sayısının yüzde 6,72’si denetlenmiş oldu. 748 milyar 538 milyon liralık matrah farkı tespit edildi.Vergi Denetim Kurulu (VDK) raporuna göre, denetimler sonucunda kesilen ceza tutarı toplamı ise 293 milyar 900 milyon lira oldu. Bu ceza 2024 yılı için gerçekleşen toplam tutarın iki katından fazla arttı ve son beş yılın en yüksek rakamlarına ulaşıldı.Madencilik ve taş ocağı sektörü ilk sırada Raporda, en yüksek matrah farkının madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe tespit edildiği belirtildi. Bu sektörde 64 milyar liralık fark bulunurken, onu 49,9 milyar lira ile imalat sektörü, ardından toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosiklet onarımı, metal, otomotiv ve makine sektörleri izledi.10 bin büyük şirket gelir bildirmediYüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı kapsamında, 2023-2024 döneminde gelir bildirmeyen 10 bin büyük ölçekli şirket ortağı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu bahse konu mükelleflerin, matrahlarını 14 milyar 700 milyon lira artırdıkları tespit edildi. Kurumlar vergisi beyannamelerine yönelik ‘Beyanname Gözetim Programı’ kapsamında yapılan analizlerde 40 bin mükellef riskli bulundu ve bu mükelleflerin matrahlarını 32 milyar 427 milyon TL tutarında artırdıkları belirlendi.Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (KURGAN) ile Türkiye genelindeki alış-satış verileri analiz edilerek sahte belge kullanımı yüksek riskli mükellefler tespit edildi. ‘Sahte Belge ile Mücadele Gözetim Programı’ uygulaması çerçevesinde riskli bulunan mükellefler tarafından 80 milyar 134 milyon liralık fatura tutarı için düzeltme beyannamesi verildi.

