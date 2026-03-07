https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/ateskese-ragmen-gazze-seridinin-cesitli-bolgeleri-hedef-alindi-1104077977.html

Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgeleri hedef alındı

Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgeleri hedef alındı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, ABD ile birlikte yürüttüğü İran saldırıları devam ederken, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava... 07.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-07T13:07+0300

2026-03-07T13:07+0300

2026-03-07T13:07+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

gazze şeridi

gazze

i̇srail

i̇srail-filistin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104077642_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5fbf833001f80b45ce2b276deaf02a19.jpg

İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırılarına devam ederken 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenledi.Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.İsrail Deniz Kuvvetleri ise Gazze kıyılarına rastgele ateş açtı; topçu birlikleri bölgeyi bombaladı. Gazze Şeridi'nin kuzeybatı bölgeleri de İsrail'in aralıklı topçu bombardımanına maruz kaldı.Güneyde ise İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin doğusunda anlaşmaya göre ordunun kontrolünde olan bölgelere hava saldırısı düzenledi.İsrail Donanması, Han Yunus kıyılarına da ateş açtı. Topçu birlikleri kentin doğu bölgelerini bombaladı.Ateşkese rağmen saldırılar sürüyorGazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 636 kişi hayatını kaybederken, 1704 kişi yaralandı.İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/anket-abd-vatandaslarinin-israile-destegi-gazze-soykirimi-sonrasi-tarihi-dususte-1103871784.html

gazze şeridi

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze şeridi, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin