https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/ateskese-ragmen-gazze-seridinin-cesitli-bolgeleri-hedef-alindi-1104077977.html
Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgeleri hedef alındı
Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgeleri hedef alındı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, ABD ile birlikte yürüttüğü İran saldırıları devam ederken, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava... 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T13:07+0300
2026-03-07T13:07+0300
2026-03-07T13:07+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze şeridi
gazze
i̇srail
i̇srail-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104077642_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5fbf833001f80b45ce2b276deaf02a19.jpg
İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırılarına devam ederken 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenledi.Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.İsrail Deniz Kuvvetleri ise Gazze kıyılarına rastgele ateş açtı; topçu birlikleri bölgeyi bombaladı. Gazze Şeridi'nin kuzeybatı bölgeleri de İsrail'in aralıklı topçu bombardımanına maruz kaldı.Güneyde ise İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin doğusunda anlaşmaya göre ordunun kontrolünde olan bölgelere hava saldırısı düzenledi.İsrail Donanması, Han Yunus kıyılarına da ateş açtı. Topçu birlikleri kentin doğu bölgelerini bombaladı.Ateşkese rağmen saldırılar sürüyorGazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 636 kişi hayatını kaybederken, 1704 kişi yaralandı.İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/anket-abd-vatandaslarinin-israile-destegi-gazze-soykirimi-sonrasi-tarihi-dususte-1103871784.html
gazze şeridi
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104077642_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_3417dd51c56f259890dd62f98e2a9567.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze şeridi, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin
gazze şeridi, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin
Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgeleri hedef alındı
İsrail ordusu, ABD ile birlikte yürüttüğü İran saldırıları devam ederken, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenledi.
İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırılarına devam ederken 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenledi.
Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail Deniz Kuvvetleri ise Gazze kıyılarına rastgele ateş açtı; topçu birlikleri bölgeyi bombaladı. Gazze Şeridi'nin kuzeybatı bölgeleri de İsrail'in aralıklı topçu bombardımanına maruz kaldı.
Güneyde ise İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin doğusunda anlaşmaya göre ordunun kontrolünde olan bölgelere hava saldırısı düzenledi.
İsrail Donanması, Han Yunus kıyılarına da ateş açtı. Topçu birlikleri kentin doğu bölgelerini bombaladı.
Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 636 kişi hayatını kaybederken, 1704 kişi yaralandı.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.