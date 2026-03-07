Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/ateskese-ragmen-gazze-seridinin-cesitli-bolgeleri-hedef-alindi-1104077977.html
Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgeleri hedef alındı
Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgeleri hedef alındı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, ABD ile birlikte yürüttüğü İran saldırıları devam ederken, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava... 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T13:07+0300
2026-03-07T13:07+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze şeridi
gazze
i̇srail
i̇srail-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104077642_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5fbf833001f80b45ce2b276deaf02a19.jpg
İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırılarına devam ederken 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenledi.Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.İsrail Deniz Kuvvetleri ise Gazze kıyılarına rastgele ateş açtı; topçu birlikleri bölgeyi bombaladı. Gazze Şeridi'nin kuzeybatı bölgeleri de İsrail'in aralıklı topçu bombardımanına maruz kaldı.Güneyde ise İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin doğusunda anlaşmaya göre ordunun kontrolünde olan bölgelere hava saldırısı düzenledi.İsrail Donanması, Han Yunus kıyılarına da ateş açtı. Topçu birlikleri kentin doğu bölgelerini bombaladı.Ateşkese rağmen saldırılar sürüyorGazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 636 kişi hayatını kaybederken, 1704 kişi yaralandı.İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/anket-abd-vatandaslarinin-israile-destegi-gazze-soykirimi-sonrasi-tarihi-dususte-1103871784.html
gazze şeridi
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104077642_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_3417dd51c56f259890dd62f98e2a9567.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze şeridi, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin
gazze şeridi, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin

Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgeleri hedef alındı

13:07 07.03.2026
© AA / Abed Rahim KhatibHan Yunus Gazze
Han Yunus Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
© AA / Abed Rahim Khatib
Abone ol
İsrail ordusu, ABD ile birlikte yürüttüğü İran saldırıları devam ederken, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenledi.
İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırılarına devam ederken 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenledi.
Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail Deniz Kuvvetleri ise Gazze kıyılarına rastgele ateş açtı; topçu birlikleri bölgeyi bombaladı. Gazze Şeridi'nin kuzeybatı bölgeleri de İsrail'in aralıklı topçu bombardımanına maruz kaldı.
Güneyde ise İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin doğusunda anlaşmaya göre ordunun kontrolünde olan bölgelere hava saldırısı düzenledi.
İsrail Donanması, Han Yunus kıyılarına da ateş açtı. Topçu birlikleri kentin doğu bölgelerini bombaladı.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 636 kişi hayatını kaybederken, 1704 kişi yaralandı.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.
Washington'da yürüyüş yapan Filistin yaplısı protestocular - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
DÜNYA
Anket: ABD vatandaşlarının İsrail’e desteği Gazze soykırımı sonrası tarihi düşüşte
27 Şubat, 16:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала