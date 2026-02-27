https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/anket-abd-vatandaslarinin-israile-destegi-gazze-soykirimi-sonrasi-tarihi-dususte-1103871784.html
Anket: ABD vatandaşlarının İsrail’e desteği Gazze soykırımı sonrası tarihi düşüşte
Anket: ABD vatandaşlarının İsrail’e desteği Gazze soykırımı sonrası tarihi düşüşte
Yeni bir Gallup anketi sonuçlarına göre ABD’de halk arasında İsrail desteği kayda değer şekilde düştü. İşte sonuçlar...
2026-02-27T16:43+0300
2026-02-27T16:43+0300
2026-02-27T16:43+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103871623_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_fd310ec51d2f9df6d9ea81e59ff03c13.jpg
Yeni bir Gallup anketine göre, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının İsrail’e desteği keskin biçimde azaldı. Bu durum, onlarca yıl boyunca hangi parti Beyaz Saray’da ya da Kongre’de çoğunlukta olursa olsun İsrail’e verilen koşulsuz ve ezici destekte benzeri görülmemiş bir değişimini işaret ediyor.Cuma günü yayımlanan raporda, anket kuruluşu Amerikalıların yüzde 41’inin artık Filistinlilere daha fazla sempati duyduğunu, yüzde 36’sının ise İsraillilere daha olumlu baktığını söyledi.Gazze’den önceki durumBuna karşılık, Ekim 2023’te güney İsrail’de Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırı ve ardından İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaş öncesinde Amerikalıların yüzde 54’ü İsrail’e, yüzde 31’i Filistin’e daha fazla sempati duyuyordu.Ankete göre Demokrat Parti seçmenlerinin sempatileri son bir yılda önemli ölçüde değişmedi. 2023’te başlayan ve 2025’te belirginleşen şekilde Filistinlilere yönelen eğilim sürüyor. Şu anda Demokratların yüzde 65’i sempatilerinin daha çok Filistinlilerden yana olduğunu, yüzde 17’si ise İsraillilere daha fazla sempati duyduğunu söylüyor.Cumhuriyetçilerde ise her 10 seçmenden 7’si İsraillilere daha fazla sempati duyduğunu, yüzde 13’ü ise Filistinlileri desteklediğini söylüyor. Yine de Cumhuriyetçilerin İsrail’e desteği 2024’e kıyasla 10 puanlık rekor bir düşüş göstererek 2004’ten bu yana en düşük seviyesine indi.Yaş farkı da dikkat çektiGallup anketlerinde 2001’den bu yana ilk kez, 18-34 yaş arasındaki Amerikalıların çoğunluğu Filistin halkına daha fazla sempati duyuyor. Genç yetişkinlerin yüzde 23’ü ise İsraillilere daha fazla sempati duyduğunu söylüyor. Bu, yaş grubu için rekor düşük bir oran. İsrail’e sempati geçen yıl yüzde 45’ten yüzde 28’e düştü.55 yaşın üzerindeki yetişkinler arasında yüzde 49’u İsraillilere, yüzde 31’i Filistinlilere daha fazla sempati duyuyor; bu, 2005’ten bu yana ilk kez yaşlı Amerikalıların yarısından azının İsrail’e daha fazla sempati duyduğunu söylediği bir durum.
