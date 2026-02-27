Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/anket-abd-vatandaslarinin-israile-destegi-gazze-soykirimi-sonrasi-tarihi-dususte-1103871784.html
Anket: ABD vatandaşlarının İsrail’e desteği Gazze soykırımı sonrası tarihi düşüşte
Anket: ABD vatandaşlarının İsrail’e desteği Gazze soykırımı sonrası tarihi düşüşte
Sputnik Türkiye
Yeni bir Gallup anketi sonuçlarına göre ABD’de halk arasında İsrail desteği kayda değer şekilde düştü. İşte sonuçlar...
2026-02-27T16:43+0300
2026-02-27T16:43+0300
dünya
abd
i̇srail
gallup
gazze
amerika birleşik devletleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103871623_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_fd310ec51d2f9df6d9ea81e59ff03c13.jpg
Yeni bir Gallup anketine göre, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının İsrail’e desteği keskin biçimde azaldı. Bu durum, onlarca yıl boyunca hangi parti Beyaz Saray’da ya da Kongre’de çoğunlukta olursa olsun İsrail’e verilen koşulsuz ve ezici destekte benzeri görülmemiş bir değişimini işaret ediyor.Cuma günü yayımlanan raporda, anket kuruluşu Amerikalıların yüzde 41’inin artık Filistinlilere daha fazla sempati duyduğunu, yüzde 36’sının ise İsraillilere daha olumlu baktığını söyledi.Gazze’den önceki durumBuna karşılık, Ekim 2023’te güney İsrail’de Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırı ve ardından İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaş öncesinde Amerikalıların yüzde 54’ü İsrail’e, yüzde 31’i Filistin’e daha fazla sempati duyuyordu.Ankete göre Demokrat Parti seçmenlerinin sempatileri son bir yılda önemli ölçüde değişmedi. 2023’te başlayan ve 2025’te belirginleşen şekilde Filistinlilere yönelen eğilim sürüyor. Şu anda Demokratların yüzde 65’i sempatilerinin daha çok Filistinlilerden yana olduğunu, yüzde 17’si ise İsraillilere daha fazla sempati duyduğunu söylüyor.Cumhuriyetçilerde ise her 10 seçmenden 7’si İsraillilere daha fazla sempati duyduğunu, yüzde 13’ü ise Filistinlileri desteklediğini söylüyor. Yine de Cumhuriyetçilerin İsrail’e desteği 2024’e kıyasla 10 puanlık rekor bir düşüş göstererek 2004’ten bu yana en düşük seviyesine indi.Yaş farkı da dikkat çektiGallup anketlerinde 2001’den bu yana ilk kez, 18-34 yaş arasındaki Amerikalıların çoğunluğu Filistin halkına daha fazla sempati duyuyor. Genç yetişkinlerin yüzde 23’ü ise İsraillilere daha fazla sempati duyduğunu söylüyor. Bu, yaş grubu için rekor düşük bir oran. İsrail’e sempati geçen yıl yüzde 45’ten yüzde 28’e düştü.55 yaşın üzerindeki yetişkinler arasında yüzde 49’u İsraillilere, yüzde 31’i Filistinlilere daha fazla sempati duyuyor; bu, 2005’ten bu yana ilk kez yaşlı Amerikalıların yarısından azının İsrail’e daha fazla sempati duyduğunu söylediği bir durum.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/abd-iran-gorusmelerinde-ucuncu-tur-tamamlandi-gelecek-gorusmenin-yeri-ve-tarihi-belli-oldu-1103868230.html
i̇srail
gazze
amerika birleşik devletleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103871623_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_6c456958121e4eff6341c891a1522457.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, israile destek, filistin'e destek, anket, sonuçlar, gallup anketi, amerika'da filistine bakış nasıl, amerika'da israile bakış nasıl, haberler, abd haberleri, abd-israil haberleri, abd-filistin haberleri, dünya haberleri
abd, israile destek, filistin'e destek, anket, sonuçlar, gallup anketi, amerika'da filistine bakış nasıl, amerika'da israile bakış nasıl, haberler, abd haberleri, abd-israil haberleri, abd-filistin haberleri, dünya haberleri

Anket: ABD vatandaşlarının İsrail’e desteği Gazze soykırımı sonrası tarihi düşüşte

16:43 27.02.2026
© AP Photo / Jose Luis MaganaWashington'da yürüyüş yapan Filistin yaplısı protestocular
Washington'da yürüyüş yapan Filistin yaplısı protestocular - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Abone ol
Yeni bir Gallup anketi sonuçlarına göre ABD’de halk arasında İsrail desteği kayda değer şekilde düştü. Sonuçlara göre Amerikanların yüzde 41’i Filistinliler’e daha çok sempati duyarken, İsraillilere daha olumlu bakanların oranı yüzde 36’da kaldı.
Yeni bir Gallup anketine göre, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının İsrail’e desteği keskin biçimde azaldı. Bu durum, onlarca yıl boyunca hangi parti Beyaz Saray’da ya da Kongre’de çoğunlukta olursa olsun İsrail’e verilen koşulsuz ve ezici destekte benzeri görülmemiş bir değişimini işaret ediyor.
Cuma günü yayımlanan raporda, anket kuruluşu Amerikalıların yüzde 41’inin artık Filistinlilere daha fazla sempati duyduğunu, yüzde 36’sının ise İsraillilere daha olumlu baktığını söyledi.

Gazze’den önceki durum

Buna karşılık, Ekim 2023’te güney İsrail’de Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırı ve ardından İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaş öncesinde Amerikalıların yüzde 54’ü İsrail’e, yüzde 31’i Filistin’e daha fazla sempati duyuyordu.
Ankete göre Demokrat Parti seçmenlerinin sempatileri son bir yılda önemli ölçüde değişmedi. 2023’te başlayan ve 2025’te belirginleşen şekilde Filistinlilere yönelen eğilim sürüyor. Şu anda Demokratların yüzde 65’i sempatilerinin daha çok Filistinlilerden yana olduğunu, yüzde 17’si ise İsraillilere daha fazla sempati duyduğunu söylüyor.
Cumhuriyetçilerde ise her 10 seçmenden 7’si İsraillilere daha fazla sempati duyduğunu, yüzde 13’ü ise Filistinlileri desteklediğini söylüyor. Yine de Cumhuriyetçilerin İsrail’e desteği 2024’e kıyasla 10 puanlık rekor bir düşüş göstererek 2004’ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Yaş farkı da dikkat çekti

Gallup anketlerinde 2001’den bu yana ilk kez, 18-34 yaş arasındaki Amerikalıların çoğunluğu Filistin halkına daha fazla sempati duyuyor. Genç yetişkinlerin yüzde 23’ü ise İsraillilere daha fazla sempati duyduğunu söylüyor. Bu, yaş grubu için rekor düşük bir oran. İsrail’e sempati geçen yıl yüzde 45’ten yüzde 28’e düştü.
55 yaşın üzerindeki yetişkinler arasında yüzde 49’u İsraillilere, yüzde 31’i Filistinlilere daha fazla sempati duyuyor; bu, 2005’ten bu yana ilk kez yaşlı Amerikalıların yarısından azının İsrail’e daha fazla sempati duyduğunu söylediği bir durum.
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
DÜNYA
ABD-İran görüşmelerinde üçüncü tur tamamlandı: Gelecek görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu
14:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала