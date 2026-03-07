Türkiye
Arakçi: Suudi yetkililer topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri konusunda bize güvence verdi
Arakçi: Suudi yetkililer topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri konusunda bize güvence verdi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile sürekli temas halinde olduğunu ve komşularını 'düşman olarak görmediklerini' belirterek, "Suudi... 07.03.2026
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın komşu ülkelerdeki ABD üslerine yönelik saldırılarını değerlendirdi.Arakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile sürekli temas halinde olduklarını aktararak, "Suudi mevkidaşımla sürekli iletişimdeyiz. Suudi yetkililer topraklarının, sularının veya hava sahalarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri konusunda bize güvence verdiler" ifadelerini kullandı.İran ile Suudi Arabistan'ın 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda 10 Mart 2023'te Çin'in başkenti Pekin'de varılan anlaşmaya işaret eden Arakçi, "İletişimimiz devam ediyor ve Suudi kardeşlerimizin de Pekin anlaşmasına uyacaklarını umuyoruz" dedi.Arakçi, bölgedeki gerginliğin tırmanmasının sorumlusunun Washington ve Tel Aviv olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:
23:50 07.03.2026
© AP Photo / Khaled ElfiqiAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Khaled Elfiqi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile sürekli temas halinde olduğunu ve komşularını 'düşman olarak görmediklerini' belirterek, “Suudi mevkidaşımla sürekli iletişimdeyiz. Suudi yetkililer topraklarının, sularının veya hava sahalarının İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri konusunda bize güvence verdiler” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın komşu ülkelerdeki ABD üslerine yönelik saldırılarını değerlendirdi.
Arakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile sürekli temas halinde olduklarını aktararak, “Suudi mevkidaşımla sürekli iletişimdeyiz. Suudi yetkililer topraklarının, sularının veya hava sahalarının İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri konusunda bize güvence verdiler” ifadelerini kullandı.
İran ile Suudi Arabistan’ın 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda 10 Mart 2023’te Çin’in başkenti Pekin’de varılan anlaşmaya işaret eden Arakçi, “İletişimimiz devam ediyor ve Suudi kardeşlerimizin de Pekin anlaşmasına uyacaklarını umuyoruz” dedi.
Arakçi, bölgedeki gerginliğin tırmanmasının sorumlusunun Washington ve Tel Aviv olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:
ABD ve İsrail’in saldırganlığı tüm bölgeyi tehlikeye atmıştır. İran komşularını düşman olarak görmez. Komşularımızın dostuyuz. Bölgedeki ABD üslerinin varlığı güvensizlikten başka bir şey getirmedi. Bu savaş bölgeye dayatıldı ancak saldırgana ağır bir ders vereceğiz.
