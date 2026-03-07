https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/arakci-suudi-yetkililer-topraklarinin-irana-karsi-kullanilmasina-izin-vermeyecekleri-konusunda-bize-1104087660.html

Arakçi: Suudi yetkililer topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri konusunda bize güvence verdi

Arakçi: Suudi yetkililer topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri konusunda bize güvence verdi

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile sürekli temas halinde olduğunu ve komşularını 'düşman olarak görmediklerini' belirterek, “Suudi... 07.03.2026, Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın komşu ülkelerdeki ABD üslerine yönelik saldırılarını değerlendirdi.Arakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile sürekli temas halinde olduklarını aktararak, “Suudi mevkidaşımla sürekli iletişimdeyiz. Suudi yetkililer topraklarının, sularının veya hava sahalarının İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri konusunda bize güvence verdiler” ifadelerini kullandı.İran ile Suudi Arabistan’ın 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda 10 Mart 2023’te Çin’in başkenti Pekin’de varılan anlaşmaya işaret eden Arakçi, “İletişimimiz devam ediyor ve Suudi kardeşlerimizin de Pekin anlaşmasına uyacaklarını umuyoruz” dedi.Arakçi, bölgedeki gerginliğin tırmanmasının sorumlusunun Washington ve Tel Aviv olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:

