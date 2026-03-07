Türkiye
Ankara polisinden 'albüm' operasyonu: 26 kişi gözaltında
Ankara polisinden 'albüm' operasyonu: 26 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Sosyal medya hesaplarından 'silahlı fotoğraf' paylaşımlara yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. 07.03.2026, Sputnik Türkiye
Sosyal medya hesaplarında 'silahla ateş eden' ya da 'silahla fotoğraf' paylaşımlarına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Polisin yaptığı incelemeler sonucunda bu şekilde paylaşım yapan ve aynı zamanda birçok suçtan kaydı olduğu tespit edilen 26 kişi gözaltına alındı. Polis sosyal medya üzerinden birbirine meydan okuyanları tek tek belirlediAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapılan silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı. Bunun üzerine çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında "silahla ateş eden/silahlı fotoğraflar" paylaşan kişileri tek tek tespit etti.Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak birbirlerine meydan okuyan kişilerin adreslerini takibe alan ekipler, düzenledikleri şafak vakti eş zamanlı operasyonda 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
cumhuriyet başsavcılığı, ankara, sosyal medya, silah
cumhuriyet başsavcılığı, ankara, sosyal medya, silah

Ankara polisinden 'albüm' operasyonu: 26 kişi gözaltında

11:03 07.03.2026
Sosyal medya hesaplarından 'silahlı fotoğraf' paylaşımlara yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
Sosyal medya hesaplarında 'silahla ateş eden' ya da 'silahla fotoğraf' paylaşımlarına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Polisin yaptığı incelemeler sonucunda bu şekilde paylaşım yapan ve aynı zamanda birçok suçtan kaydı olduğu tespit edilen 26 kişi gözaltına alındı.

Polis sosyal medya üzerinden birbirine meydan okuyanları tek tek belirledi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapılan silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı. Bunun üzerine çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında "silahla ateş eden/silahlı fotoğraflar" paylaşan kişileri tek tek tespit etti.
Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak birbirlerine meydan okuyan kişilerin adreslerini takibe alan ekipler, düzenledikleri şafak vakti eş zamanlı operasyonda 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
Haber akışı
