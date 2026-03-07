https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/abd-usleri-ve-arap-ulkeleri-kim-kimi-koruyor-1104084841.html

ABD üsleri ve Arap ülkeleri: Kim kimi koruyor?

ABD üsleri ve Arap ülkeleri: Kim kimi koruyor?

Sputnik Türkiye

Mısırlı siyasi uzman Dr. Mokhtar Ghobashi, Körfez ülkelerindeki yabancı askeri üslerin varlığının bölge için “büyük bir felaket” olduğunu, bu üslerin ABD ve... 07.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-07T19:27+0300

2026-03-07T19:27+0300

2026-03-07T19:27+0300

dünya

abd

i̇srail

i̇ran

körfez

ortadoğu

askeri üs

katar

hamas

hava savunma sistemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102779966_0:46:1183:711_1920x0_80_0_0_98f7cfd00dc526a2a6434ee376edd9e3.png

Mısır merkezli El-Farabi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreteri ve siyasi uzman Dr. Mokhtar Ghobashi, Ortadoğu’daki mevcut gerginliklerin ve ABD ile İsrail’in İran’la artan çatışmasının, Körfez ülkelerindeki yabancı askeri üslerin varlığı ve bu üslerin bölge ülkelerinin güvenlik ile istikrarına etkisi konusunda temel ve acil soruları gündeme getirdiğini ifade etti.Sputnik’e konuşan Ghobashi, bölgedeki en kritik sorunun, bu üsler ile ev sahibi ülkeler arasındaki ilişkinin niteliği olduğunu vurguladı. Uzman, “Bu üsler Körfez ülkelerini korumak için mi kuruldu, yoksa gerçekte Körfez ülkeleri mi bu üsleri koruyor?” sorusunu yöneltti.Bölge için büyük felaketGhobashi, Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerinin bölge için “büyük bir felaket” haline geldiğini belirterek, bu üslerin varlığının, Körfez ülkelerini hedef durumuna getirdiğini vurguladı. Uzman, bu askeri üslerin ABD ve İsrail’in elinde bir araç olarak kullanıldığını ve bu durumun İran’ı üslere saldırmaya ittiğini belirtti.Seçici koruma ve çifte standartGhobashi, son dönemde bölgede yaşanan doğrudan çatışmaların, bu üslerin varlığının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Katar örneğini veren uzman, İsrail’in Hamas liderlerine yönelik saldırılarına karşı Amerikan hava savunma sistemlerinin veya üslerinin hiçbir tepki vermediğini, ancak İran’ın Amerikan hedeflerine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı bu sistemlerin tam savaş hazırlığına geçtiğini dile getirdi.Stratejik sonuçlarUzman, bu çelişkilerin önemli bir mesaj içerdiğini belirterek, Amerikan üslerinin bölgede şantaj, kaynakların tükenmesi ve ev sahibi ülkelerin egemen kararlarına baskı yapmak için kullanıldığını öne sürdü. Ghobashi, mevcut durumun, bu üslerin varlığının ve bölge güvenliğine etkilerinin kapsamlı bir stratejik değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/rus-uzman-trumpin-iranin-yeni-liderinin-secilmesine-mudahale-soylemi-absurt-ve-imkansiz-1104083225.html

i̇srail

i̇ran

körfez

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇srail, i̇ran, körfez, ortadoğu, askeri üs, katar, hamas, hava savunma sistemi