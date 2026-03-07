https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/abd-baskani-trump-ukraynadaki-cozumu-avrupaya-bir-iyilik-olarak-yurutuyorum-1104084012.html

ABD Başkanı Trump: Ukrayna'daki çözümü Avrupa'ya bir iyilik olarak yürütüyorum

ABD Başkanı Trump: Ukrayna'daki çözümü Avrupa'ya bir iyilik olarak yürütüyorum

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik çabalarının Avrupa'ya bir iyilik olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümüyle ilgilendiğini ve bunu Avrupa'ya bir iyilik olarak yaptığını açıkladı.Florida'nın Doral kentinde düzenlenen Amerika Kalkanı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Trump, "Biliyorsunuz, bu bizim için çok fazla bir şey ifade etmiyor çünkü oradan okyanusla ayrılıyoruz. Bunu Avrupa'ya bir iyilik olarak yapıyorum" dedi.'Ukrayna'da çözüm yaklaşmakta'Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün yakın olduğunu açıkladı."Ben sekiz savaşa son verdim ve bir tane daha yaklaşıyor" diyen Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün çok zor bir görev olduğunu vurguladı.Trump, İran'ın telekomünikasyon sisteminin yok edildiğini iddia ettiTrump konuşmasında ayrıca İran'ın telekomünikasyon sisteminin ABD ve İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği askeri operasyon sırasında tahrip edildiğini de öne sürdü.Trump, "Onların iletişimini yok ettik, tüm telekomünikasyon kayboldu. Şimdi nasıl iletişim kurduklarını bilmiyorum, ama sanırım bir şeyler bulacaklardır" cümlelerini kaydetti.'ABD, İran'a karşı operasyon sırasında 42 İran savaş gemisini yok etti'Trump, ABD'nin İran'a karşı gerçekleştirdiği operasyonda 42 İran savaş gemisini yok ettiğini iddia etti.Trump açıklamasında, "42 savaş gemisini yok ettik, bazıları oldukça büyüktü" dedi.'İran'dan sonra, Küba'ya yöneleceğiz'Trump, İran’a karşı operasyon tamamlandıktan sonra ABD’nin Küba’ya odaklanacağını ve adanın yeni bir yaşam beklediğini açıkladı.Trump konuşmasını, "Biz ayrıca Küba'ya gelecek büyük değişimleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Küba'nın harika bir yeni yaşamı olacak ancak mevcut haliyle son günlerini yaşıyor. Ancak şu anki dikkatimiz İran'da yoğunlaşmış durumda" cümleleriyle sürdürdü.Trump, Küba'nın ABD ile görüşmelere ilgi duyduğunu ve bir anlaşma yapılmasının mümkün olduğunu belirterek, "Onlar görüşme yapmak istiyorlar ve Marco Rubio, benim ve bazı diğerleriyle görüşüyorlar. Küba ile bir anlaşmanın çok kolay bir şekilde yapılabileceğini düşünüyorum" dedi.'ABD, Venezuela hükümetini resmen tanıdı'Trump, ABD'nin Venezuela'nın mevcut hükümetini resmen tanıdığını duyurdu.ABD lideri konuşmasında, "Bu hafta, Venezuela hükümetini resmen tanıdığımızı bildirmekten mutluluk duyuyorum. Onları yasal olarak tanıdık" dedi.'ABD’nin harika bir silahı var'Trump, ABD'nin Kuzey ve Güney Amerika'da uyuşturucu kartelleriyle mücadele etmek için yeni bir askeri koalisyon oluşturacağını belirterek, "Fakat bu tarihi günde, bizim için bu bölgeyi terörize eden çete kartellerini kökünden yok etmek için yeni bir askeri koalisyon kurduğumuzu duyurmak üzere toplandık" dedi.Bölge ülkelerinin liderlerine seslenen Trump konuşmasında, "Yardımınıza ihtiyacımız var. Sadece bize onların nerede olduğunu söylemeniz yeterli. Bizim harika bir silahımız var, son zamanlarda muhtemelen fark etmişsinizdir" cümlelerini kaydetti.

