Zaharova: İsrail-ABD operasyonu bölgesel istikrara vurulmuş bir darbe
Zaharova: İsrail-ABD operasyonu bölgesel istikrara vurulmuş bir darbe
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik operasyonunun Ortadoğu'daki istikrar ve güvenliğe vurulan büyük bir darbe... 06.03.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği röportajda İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran’daki hedeflere yönelik başlattığı ortak operasyonun Ortadoğu’daki istikrar ve güvenliğe ciddi bir darbe vurduğunu ifade etti.ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’daki hedeflere, özellikle Tahran’a yönelik saldırılar düzenlemeye başladı. Buna karşılık İran, İsrail topraklarına ve Ortadoğu’daki ABD askeri üslerine misilleme saldırıları gerçekleştiriyor. Bu çatışmalar, komşu Arap ülkelerini de tehdit altına aldı. Söz konusu ülkeler, füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava sahalarını tamamen veya kısmen kapatmak zorunda kaldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği röportajda İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran’daki hedeflere yönelik başlattığı ortak operasyonun Ortadoğu’daki istikrar ve güvenliğe ciddi bir darbe vurduğunu ifade etti.
Bu, bilmiyorum, sonuncusu demek istemiyorum ama, zaten pek çok trajik çatışmaya maruz kalmış bir Ortadoğu bölgesinde istikrar ve güvenliğe vurulan güçlü bir darbe oldu.
ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’daki hedeflere, özellikle Tahran’a yönelik saldırılar düzenlemeye başladı. Buna karşılık İran, İsrail topraklarına ve Ortadoğu’daki ABD askeri üslerine misilleme saldırıları gerçekleştiriyor. Bu çatışmalar, komşu Arap ülkelerini de tehdit altına aldı. Söz konusu ülkeler, füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava sahalarını tamamen veya kısmen kapatmak zorunda kaldı.