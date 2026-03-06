https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/yokten-arastirma-gorevliligi-icin-yeni-doktora-sistemi-dikkat-ceken-dogum-sonrasi-iki-donem-ek-sure-1104049843.html

YÖK'ten araştırma görevliliği için yeni doktora sistemi: Dikkat çeken 'doğum sonrası iki dönem ek süre' ayrıntısı

YÖK'ten araştırma görevliliği için yeni doktora sistemi: Dikkat çeken 'doğum sonrası iki dönem ek süre' ayrıntısı

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlardaki doktora programlarına öğrenci seçimi ve bu öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarına ilişkin... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme geldi.Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca, YÖK tarafından tespit edilen öncelikli alanlardaki programlara doktora öğrencisi olabilmek için yapılacak yazılı sınava, kontenjan sayısının en fazla 4 katı kadar aday, ALES puanının yüzde 40'ı, yabancı dil puanının yüzde 30'u ve lisans mezuniyet notunun yüzde 30'u dikkate alınarak girmeye hak kazanacak.YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenlemeYazılı sınav YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde merkezi olarak yapılacak. Yazılı sınav sonucu 70 puanın altında olanlar başarısız sayılacak.Nihai değerlendirmede ise ALES puanının yüzde 25'i, lisans mezuniyet notunun yüzde 25'i, yabancı dil puanının yüzde 20'si ve yazılı sınav notunun yüzde 30'u dikkate alınacak. Nihai değerlendirme puanı 70'in altında olanlar başarısız sayılacak.Doktora öğrencisi olmaya hak kazananların öncelikli alanlar kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılacak.Düzenlemeyle özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.Doğum yapan lisansüstü öğrencilere kolaylıkÖte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe" göre ise doğum yapan lisansüstü öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası 2 dönem ek süre verilebilecek. Ek süreler azami süreden sayılmayacak.

