https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/yok-acikladi-universiteler-3-yila-inecek-mi-1103962459.html
YÖK açıkladı: Üniversiteler 3 yıla inecek mi?
YÖK açıkladı: Üniversiteler 3 yıla inecek mi?
Üniversite eğitim sürelerinin kısalma planlarına ilişkin YÖK'ten gelen açıklamada çalışmaların belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.
2026-03-03T12:49+0300
2026-03-03T12:50+0300
Üniversitelerde eğitim süresinin 3 yıla inmesi planlarıyla ilgili YÖK'ten gelen açıklamada "Çalışmalar belirli bir olgunluk seviyesine ulaştığında kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, isteyen ve başarılı olan öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda bitirmelerine imkan tanıyacak yeni bir uygulamanın yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. İstişare süreçleri devam etmektedirHatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'ın bu konuyla ilgili soru önergesine YÖK'ten yanıt geldi. Bu konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünün belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yükseköğretime ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, sürecin tüm paydaşların görüş, değerlendirme ve katkılarını içerecek şekilde katılımcı bir anlayışla yürütülmesine önem verilmektedir. Bu doğrultuda, başta tüm üniversitelerin eşit temsiline dayanan Üniversitelerarası Kurul ve bu kurul bünyesinde faaliyet gösteren konseyler olmak üzere; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla istişare süreçleri devam etmektedir. Çalışmalar belirli bir olgunluk seviyesine ulaştığında kamuoyu bilgilendirilecektir.”
türki̇ye
YÖK açıkladı: Üniversiteler 3 yıla inecek mi?

12:49 03.03.2026 (güncellendi: 12:50 03.03.2026)
Üniversite eğitim sürelerinin kısalma planlarına ilişkin YÖK'ten gelen açıklamada çalışmaların belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.
Üniversitelerde eğitim süresinin 3 yıla inmesi planlarıyla ilgili YÖK'ten gelen açıklamada "Çalışmalar belirli bir olgunluk seviyesine ulaştığında kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, isteyen ve başarılı olan öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda bitirmelerine imkan tanıyacak yeni bir uygulamanın yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

İstişare süreçleri devam etmektedir

Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'ın bu konuyla ilgili soru önergesine YÖK'ten yanıt geldi. Bu konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünün belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yükseköğretime ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, sürecin tüm paydaşların görüş, değerlendirme ve katkılarını içerecek şekilde katılımcı bir anlayışla yürütülmesine önem verilmektedir. Bu doğrultuda, başta tüm üniversitelerin eşit temsiline dayanan Üniversitelerarası Kurul ve bu kurul bünyesinde faaliyet gösteren konseyler olmak üzere; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla istişare süreçleri devam etmektedir. Çalışmalar belirli bir olgunluk seviyesine ulaştığında kamuoyu bilgilendirilecektir.”
