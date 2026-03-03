https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/yok-acikladi-universiteler-3-yila-inecek-mi-1103962459.html
YÖK açıkladı: Üniversiteler 3 yıla inecek mi?
YÖK açıkladı: Üniversiteler 3 yıla inecek mi?
Sputnik Türkiye
Üniversite eğitim sürelerinin kısalma planlarına ilişkin YÖK'ten gelen açıklamada çalışmaların belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmasının ardından kamuoyunun... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T12:49+0300
2026-03-03T12:49+0300
2026-03-03T12:50+0300
türki̇ye
erol özvar
yök
üniversite
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075105566_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c1119ef20e79203f024b63cca8fd02e6.jpg
Üniversitelerde eğitim süresinin 3 yıla inmesi planlarıyla ilgili YÖK'ten gelen açıklamada "Çalışmalar belirli bir olgunluk seviyesine ulaştığında kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, isteyen ve başarılı olan öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda bitirmelerine imkan tanıyacak yeni bir uygulamanın yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. İstişare süreçleri devam etmektedirHatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'ın bu konuyla ilgili soru önergesine YÖK'ten yanıt geldi. Bu konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünün belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yükseköğretime ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, sürecin tüm paydaşların görüş, değerlendirme ve katkılarını içerecek şekilde katılımcı bir anlayışla yürütülmesine önem verilmektedir. Bu doğrultuda, başta tüm üniversitelerin eşit temsiline dayanan Üniversitelerarası Kurul ve bu kurul bünyesinde faaliyet gösteren konseyler olmak üzere; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla istişare süreçleri devam etmektedir. Çalışmalar belirli bir olgunluk seviyesine ulaştığında kamuoyu bilgilendirilecektir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/yok-duyurdu-universiteyi-3-yilda-bitirme-donemi-basliyor-1101069843.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075105566_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_09cb9aaf68eef3feea1e59c6ac249ddb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erol özvar, yök, üniversite
erol özvar, yök, üniversite
YÖK açıkladı: Üniversiteler 3 yıla inecek mi?
12:49 03.03.2026 (güncellendi: 12:50 03.03.2026)
Üniversite eğitim sürelerinin kısalma planlarına ilişkin YÖK'ten gelen açıklamada çalışmaların belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.
Üniversitelerde eğitim süresinin 3 yıla inmesi planlarıyla ilgili YÖK'ten gelen açıklamada "Çalışmalar belirli bir olgunluk seviyesine ulaştığında kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, isteyen ve başarılı olan öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda bitirmelerine imkan tanıyacak yeni bir uygulamanın yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.
İstişare süreçleri devam etmektedir
Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'ın bu konuyla ilgili soru önergesine YÖK'ten yanıt geldi. Bu konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünün belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yükseköğretime ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, sürecin tüm paydaşların görüş, değerlendirme ve katkılarını içerecek şekilde katılımcı bir anlayışla yürütülmesine önem verilmektedir. Bu doğrultuda, başta tüm üniversitelerin eşit temsiline dayanan Üniversitelerarası Kurul ve bu kurul bünyesinde faaliyet gösteren konseyler olmak üzere; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla istişare süreçleri devam etmektedir. Çalışmalar belirli bir olgunluk seviyesine ulaştığında kamuoyu bilgilendirilecektir.”