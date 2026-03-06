https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/ukrayna-ihalari-marketin-onunde-bekleyen-insanlara-saldirdi-2-olu-1104046056.html

Ukrayna İHA'ları marketin önünde bekleyen insanlara saldırdı: 2 ölü

Ukrayna İHA'ları marketin önünde bekleyen insanlara saldırdı: 2 ölü

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusu, Herson Bölgesinin Alyoşki kentinde, market önünde bekleyen sivillere İHA'larla saldırdı. 06.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-06T08:05+0300

2026-03-06T08:05+0300

2026-03-06T08:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

herson

vladimir saldo

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

sivil ölümleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/06/1059597424_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2d2b3491302a6259aa607056add79099.jpg

Herson Valisi Vladimir Saldo, Alyoşki kentinde düzenlenen İHA saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin daha yaralandığını bildirdi.Saldo, Telegram paylaşımında, “Kiev militanları, Aleşki’de yeni kanlı suç işledi. Düşman İHA’ları, Evelina marketi açılmadan önce önünde toplanan insanların üzerine bomba attı. Art arda dört kez. Gelen ilk bilgilere göre, iki kişi öldü ve on iki kişi yaralandı. Hepsi sivil” diye yazdı.Ukraynalı militanlar her gün sivil tesislere yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus ordusu buna misilleme olarak Ukrayna’da askeri hedefleri hassas silahlarla vuruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/ortadoguda-catismalarin-7-gunu-abd-hurmuzdeki-gemilere-donanma-gonderiyor-karsilikli-hava-1104044552.html

rusya

ukrayna

herson

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, herson, vladimir saldo, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sivil ölümleri