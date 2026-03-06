Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Herson Valisi Vladimir Saldo, Alyoşki kentinde düzenlenen İHA saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin daha yaralandığını bildirdi.Saldo, Telegram paylaşımında, “Kiev militanları, Aleşki’de yeni kanlı suç işledi. Düşman İHA’ları, Evelina marketi açılmadan önce önünde toplanan insanların üzerine bomba attı. Art arda dört kez. Gelen ilk bilgilere göre, iki kişi öldü ve on iki kişi yaralandı. Hepsi sivil” diye yazdı.Ukraynalı militanlar her gün sivil tesislere yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus ordusu buna misilleme olarak Ukrayna’da askeri hedefleri hassas silahlarla vuruyor.
Ukrayna İHA'ları marketin önünde bekleyen insanlara saldırdı: 2 ölü

08:05 06.03.2026 (güncellendi: 08:09 06.03.2026)
Ukrayna ordusu, Herson Bölgesinin Alyoşki kentinde, market önünde bekleyen sivillere İHA'larla saldırdı.
Herson Valisi Vladimir Saldo, Alyoşki kentinde düzenlenen İHA saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin daha yaralandığını bildirdi.
Saldo, Telegram paylaşımında, “Kiev militanları, Aleşki’de yeni kanlı suç işledi. Düşman İHA’ları, Evelina marketi açılmadan önce önünde toplanan insanların üzerine bomba attı. Art arda dört kez. Gelen ilk bilgilere göre, iki kişi öldü ve on iki kişi yaralandı. Hepsi sivil” diye yazdı.
Ukraynalı militanlar her gün sivil tesislere yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus ordusu buna misilleme olarak Ukrayna’da askeri hedefleri hassas silahlarla vuruyor.
