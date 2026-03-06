Ortadoğu'da çatışmaların 7. günü: ABD Hürmüz'deki gemilere donanma gönderiyor, karşılıklı hava saldırıları devam ediyor

Tahran, Cuma sabahı yoğun bombardıman altında

İran’ın başkenti Tahran, Cuma sabahı yoğun bombardıman altında kaldı. Devlet medyası, şehir genelinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Haberlere göre, Tahran’ın merkezindeki en işlek ve popüler alışveriş caddelerinden biri olan Cumhuri Caddesi hedef alındı.

İran devlet televizyonu IRIB, “Cumhuri Caddesi ve Jami BRT istasyonu ile bir yerleşim bölgesindeki bir ev tamamen yıkıldı” açıklamasını yaptı.

Açıklamada ayrıca, “Tahran’ın merkezi ve doğu kesimlerindeki sokaklar şu anda tamamen boş” denildi.