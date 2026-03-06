Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/ortadoguda-catismalarin-7-gunu-abd-hurmuzdeki-gemilere-donanma-gonderiyor-karsilikli-hava-1104044552.html
Ortadoğu'da çatışmaların 7. günü: ABD Hürmüz'deki gemilere donanma gönderiyor, karşılıklı hava saldırıları devam ediyor
Ortadoğu'da çatışmaların 7. günü: ABD Hürmüz'deki gemilere donanma gönderiyor, karşılıklı hava saldırıları devam ediyor
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan Ortadoğu'daki çatışmalar, yedinci gününe girdi. ABD ile İsrail, Tahran'ın yanı sıra Lübnan'ın başkenti Beyrut'u... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
Tahran

Ortadoğu'da çatışmaların 7. günü: ABD Hürmüz'deki gemilere donanma gönderiyor, karşılıklı hava saldırıları devam ediyor

07:00 06.03.2026 (güncellendi: 09:07 06.03.2026)
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan Ortadoğu'daki çatışmalar, yedinci gününe girdi. ABD ile İsrail, Tahran'ın yanı sıra Lübnan'ın başkenti Beyrut'u da bombalıyor. ABD Başkanı Trump, kara harekatı sinyali verdi.
İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar ve karşı misillemeler devam ediyor. İsrail'in gece boyunca Lübnan ile İran'a saldırıları ve İran'ın misilleme saldırıları 7. günde devam ediyor.
Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana gelirken İran, bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldığını açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ortadoğu'daki ülkelerde bulunan ABD üslerine saldırıları konusunda "Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgede güvenlik ile istikrarın yalnızca bölge devletlerinin ortak çabalarıyla sağlanabileceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani ise İran güçlerinin olası bir ABD kara işgalini beklediğini açıkladı.
Ortadoğu'da bazı havalimanları ve hava sahaları kapandığı için ülkelerin vatandaşlarını tahliye etmek için çalışmalar devam diyor.
Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin bekleyişi devam ederken Beyaz Saray, dün gemilere eskortluk yapmak için ABD donanmasının gönderileceğini açıkladı.

Ortadoğu'da yaşanan çatışmalardaki son gelişmeler Sputnik Türkiye'nin canlı anlatımında:

09:00 06.03.2026
UNICEF: 28 Şubat'tan bu yana saldırılarda yaklaşık 200 çocuk hayatını kaybetti
UNICEF’e göre hafta sonu ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarının tırmanmasının ardından Orta Doğu genelinde yaklaşık 200 çocuğun öldüğü bildirildi.
Açıklamaya göre İran’da en az 181, Lübnan’da 7, İsrail’de 3 ve Kuveyt’te 1 çocuk hayatını kaybetti.
UNICEF açıklamasında, “Çocuklar savaş başlatmaz, ancak kabul edilemeyecek kadar ağır bir bedel öderler. Orta Doğu’daki askeri tırmanışın çocuklar üzerinde şimdiden yıkıcı bir etkisi oldu” ifadelerine yer verildi.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ilk gününde, İran’ın güneyindeki Minab kentinde bulunan bir kız okulunun vurulduğu ve en az 175 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail saldırılarında ölen kız çocuklarının mezar yerlerimi paylaştı - Sputnik Türkiye
© İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
08:53 06.03.2026
İran’dan uyarı: Saldırılarımız yoğunlaşarak artacak
İran, önümüzdeki günlerde düşman mevzilerine yönelik saldırıların artacağı konusunda uyarıda bulundu.
Tasnim haber ajansının aktardığına göre, İran’ın Hatem el-Enbiya komutanlığından yapılan açıklamada, düşman mevzilerine yönelik saldırıların önümüzdeki günlerde yoğunlaşarak artacağı belirtildi.
İran'ın füzeleri - Sputnik Türkiye
© AA / Fatemeh Bahrami
08:30 06.03.2026
Yoğun saldırıdan kaçan Lübnanlılar, sokakta geceliyor
İsrail'in yoğun saldırısından kaçan Lübnanlılar, Beyrut'un sokaklarında geceliyor.
Beyrut - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Hussein Malla
Beyrut - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Hussein Malla
08:28 06.03.2026
Irak’ta, düşen ABD savaş uçağının pilotu aranıyor
Irak’ın Basra bölgesinde, ABD’ye ait F-15 jetinin vurulduğu, pilotun paraşütle atladığı bildirildi.
Al Jazeera televizyonu, Basra polisinin düşen uçağın pilotunu bulmak için arama çalışmaları başlattığını bildirildi.
Televizyona konuşan bir polis, “Ekibimiz Basra vilayetinde düşen Amerikalı pilotu aramaya gitti; henüz bulunamadı” ifadesini kullandı.
08:24 06.03.2026
Tahran, Cuma sabahı yoğun bombardıman altında
İran’ın başkenti Tahran, Cuma sabahı yoğun bombardıman altında kaldı. Devlet medyası, şehir genelinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
Haberlere göre, Tahran’ın merkezindeki en işlek ve popüler alışveriş caddelerinden biri olan Cumhuri Caddesi hedef alındı.
İran devlet televizyonu IRIB, “Cumhuri Caddesi ve Jami BRT istasyonu ile bir yerleşim bölgesindeki bir ev tamamen yıkıldı” açıklamasını yaptı.
Açıklamada ayrıca, “Tahran’ın merkezi ve doğu kesimlerindeki sokaklar şu anda tamamen boş” denildi.
07:57 06.03.2026
Ortadoğu'da halihazırda kapalı hava sahaları
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasıyla İran karşılık vermesi sonucu hava ulaşımı en çok etkilenen sektörler arasında yer aldı. Bölge ülkeleri hava sahalarını kapatırken bazı büyük havalimanları uçuşlara kapandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden sınırlı sayıda tahliye uçuşu yapılıyor.
Maskat Uluslararası Havalimanı (MCT), Umman'ın en büyük ve ana havalimanı olup tahliyelerin yoğun yapıldığı merkez haline geldi.
5 Mart itibariyle kapalı hava sahaları:
Suudi Arabistan (OEJD) — 5 Mart'a kadar kapalı açıklaması yapılmıştı
İran (OIIX) — Tamamen kapatıldı — Kapanma 7 Mart sona eriyor
Irak (ORBB) — Tamamen kapatıldı — Kapanma 7 Mart sona eriyor
Katar (OTDF) — Tamamen kapalı — Kapanma 5 Mart sona eriyordu
Bahreyn (OBBB) — Tamamen kapalı — Kapanma 5 Mart sona eriyordu
Kuveyt (OKAC) — Tamamen kapalı — Kapanma 5 Mart sona eriyordu
Suriye (OSTT) — Tamamen kapatıldı — Kapanma 7 Mart sona eriyor
Birleşik Arap Emirlikleri (OMAE) — Kapanma 6 Mart sona eriyor
İsrail (LLLL) — Kapanma 9 Mart sona eriyor
Azerbaycan (UBBA) — Kapanma 5 Mart sona eriyordu
Ortadoğuda halihazırda kapalı havalimanları - Sputnik Türkiye
© Fotoğraf : Flightradar
07:48 06.03.2026
İsrail'e atılan füzeler El Halil kenti semalarında görüntülendi
07:20 06.03.2026
Sri Lanka, Irins Bushehr adlı İran savaş gemisinin kıyılarına yanaştığını duyurdu
Sri Lanka, ABD'nin aynı sularda Dena adlı İran savaş gemisini batmasından ve en az 87 kişinin ölümüne yol açan saldırıdan sonra, dün Bushehr adlı geminin kıyılarına yanaştığını duyurdu.
Irins Bushehr adlı gemi, motorlarından birinin arızalanması nedeniyle Çarşamba günü Sri Lanka'nın limanlarından birine yanaşma talebinde bulunmuştu. Gemideki yaklaşık 208 kişi tahliye edildi.
Sri Lanka, saatler süren görüşmelerin ardından geminin kuzeydoğudaki bir limana yanaşmasına izin verdi ve Cumhurbaşkanı, "insanlığı korumaktan asla çekinmeyeceklerini" söyledi.
Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake yaptığı açıklamada, "Bizim duruşumuz, insani değerlerimizi gösterirken tarafsızlığımızı korumak olmuştur" dedi.
ABD'nin Sri Lanka açıklarında batırdığı İran savaş gemisi, 4 Mart - Sputnik Türkiye
© Fotoğraf : ABD Savunma Bakanlığı
07:12 06.03.2026
Tahran’da art arda şiddetli patlamalar oldu, uçak sesleri duyulduğu basına yansıdı
İran’ın başkenti Tahran’da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geldi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Tahran’da uçak sesleri duyuldu.
Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği Tahran’da art arda 7-8 patlama oldu, kenti dumanlar kapladı.
Kentte uçak sesleri duyulmaya devam ediyor.
07:08 06.03.2026
İspanya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
DÜNYA
İspanya Başbakanı Sanchez: Lübnan, yerinden edilmiş binlerce insan için tam desteğimize, insani yardımımıza güvenebilir
05:29
07:08 06.03.2026
Suudi Arabistan: Hava sahasında 3 balistik füze ve 2 İHA imha edildi
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 3 balistik füze ve 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.
Ülkenin ve El-Harc ilinin doğusunda 1'er İHA'nın imha edildiği vurgulanan açıklamada, füzeler ve İHA’ların hangi bölgeden fırlatıldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Suudi Arabistan bayrağı - Sputnik Türkiye
© Wikipedia
