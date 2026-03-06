Ortadoğu'da çatışmaların 7. günü: ABD Hürmüz'deki gemilere donanma gönderiyor, karşılıklı hava saldırıları devam ediyor

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar ve karşı misillemeler devam ediyor. İsrail'in gece boyunca Lübnan ile İran'a saldırıları ve İran'ın misilleme saldırıları 7. günde devam ediyor.
Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana gelirken İran, bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldığını açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ortadoğu'daki ülkelerde bulunan ABD üslerine saldırıları konusunda "Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgede güvenlik ile istikrarın yalnızca bölge devletlerinin ortak çabalarıyla sağlanabileceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani ise İran güçlerinin olası bir ABD kara işgalini beklediğini açıkladı.
Ortadoğu'da bazı havalimanları ve hava sahaları kapandığı için ülkelerin vatandaşlarını tahliye etmek için çalışmalar devam diyor.
Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin bekleyişi devam ederken Beyaz Saray, dün gemilere eskortluk yapmak için ABD donanmasının gönderileceğini açıkladı.