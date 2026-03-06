https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/turk-buyukelciligi-bahreyn-riyad-otobus-seferleri-duzenleyecek-1104051624.html

Türk büyükelçiliği Bahreyn-Riyad otobüs seferleri düzenleyecek

Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği, artan hava saldırıları sonucu durma noktasına hava ulaşımı sebebiyle Bahreyn'den ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için...

Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede yaşanan gelişmeler ışığında Bahreyn'den Suudi Arabistan'a kara yoluyla geçmek isteyen Türk vatandaşlarının Riyad Havalimanı'na naklinin Büyükelçilik tarafından temin edilen otobüslerle sağlanacağı belirtildi.Otobüs yolculuğunun yaklaşık 6 ila 7 saat sürmesinin öngörüldüğü, seyahat etmek isteyen vatandaşların mevcut uygulamalar gereği Suudi Arabistan vizelerini seyahat öncesinde çevrim içi olarak temin etmeleri gerektiği kaydedildi.Bahreyn'den Suudi Arabistan'a geçmek isteyen Türk vatandaşlarının, büyükelçilik tarafından paylaşılan link üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiği, kayıt yaptıran vatandaşlara otobüslerle ilgili bilgilendirmenin kayıt sırasında verilen e-posta adresi üzerinden ayrıca iletileceği aktarıldı.Vatandaşlardan söz konusu seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıkların göz önünde bulundurularak hazırlıklı olmaları istenen açıklamada, sahadaki şartların anlık değişebileceğinden, güncellemeler için büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeleri tavsiye edildi.

