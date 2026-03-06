Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/turk-buyukelciligi-bahreyn-riyad-otobus-seferleri-duzenleyecek-1104051624.html
Türk büyükelçiliği Bahreyn-Riyad otobüs seferleri düzenleyecek
Türk büyükelçiliği Bahreyn-Riyad otobüs seferleri düzenleyecek
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği, artan hava saldırıları sonucu durma noktasına hava ulaşımı sebebiyle Bahreyn'den ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T12:01+0300
2026-03-06T12:02+0300
dünya
suudi arabistan
manama
bahreyn
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104052195_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_041a10117ec3c0189b754de5117a6cc0.jpg
Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede yaşanan gelişmeler ışığında Bahreyn'den Suudi Arabistan'a kara yoluyla geçmek isteyen Türk vatandaşlarının Riyad Havalimanı'na naklinin Büyükelçilik tarafından temin edilen otobüslerle sağlanacağı belirtildi.Otobüs yolculuğunun yaklaşık 6 ila 7 saat sürmesinin öngörüldüğü, seyahat etmek isteyen vatandaşların mevcut uygulamalar gereği Suudi Arabistan vizelerini seyahat öncesinde çevrim içi olarak temin etmeleri gerektiği kaydedildi.Bahreyn'den Suudi Arabistan'a geçmek isteyen Türk vatandaşlarının, büyükelçilik tarafından paylaşılan link üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiği, kayıt yaptıran vatandaşlara otobüslerle ilgili bilgilendirmenin kayıt sırasında verilen e-posta adresi üzerinden ayrıca iletileceği aktarıldı.Vatandaşlardan söz konusu seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıkların göz önünde bulundurularak hazırlıklı olmaları istenen açıklamada, sahadaki şartların anlık değişebileceğinden, güncellemeler için büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeleri tavsiye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/ortadoguda-catismalarin-7-gunu-abd-hurmuzdeki-gemilere-donanma-gonderiyor-karsilikli-hava-1104044552.html
suudi arabistan
manama
bahreyn
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104052195_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_e427d7a7785a83bb0140f2bfa7f31f51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, manama, bahreyn
suudi arabistan, manama, bahreyn

Türk büyükelçiliği Bahreyn-Riyad otobüs seferleri düzenleyecek

12:01 06.03.2026 (güncellendi: 12:02 06.03.2026)
© AP Photo / Frank AugsteinBahreyn'in başkenti Manama
Bahreyn'in başkenti Manama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Abone ol
Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği, artan hava saldırıları sonucu durma noktasına hava ulaşımı sebebiyle Bahreyn'den ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için Manama ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad arasında otobüs seferleri düzenleneceğini duyurdu.
Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede yaşanan gelişmeler ışığında Bahreyn'den Suudi Arabistan'a kara yoluyla geçmek isteyen Türk vatandaşlarının Riyad Havalimanı'na naklinin Büyükelçilik tarafından temin edilen otobüslerle sağlanacağı belirtildi.
Otobüs yolculuğunun yaklaşık 6 ila 7 saat sürmesinin öngörüldüğü, seyahat etmek isteyen vatandaşların mevcut uygulamalar gereği Suudi Arabistan vizelerini seyahat öncesinde çevrim içi olarak temin etmeleri gerektiği kaydedildi.
Bahreyn'den Suudi Arabistan'a geçmek isteyen Türk vatandaşlarının, büyükelçilik tarafından paylaşılan link üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiği, kayıt yaptıran vatandaşlara otobüslerle ilgili bilgilendirmenin kayıt sırasında verilen e-posta adresi üzerinden ayrıca iletileceği aktarıldı.
Vatandaşlardan söz konusu seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıkların göz önünde bulundurularak hazırlıklı olmaları istenen açıklamada, sahadaki şartların anlık değişebileceğinden, güncellemeler için büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeleri tavsiye edildi.
Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
DÜNYA
Ortadoğu'da çatışmaların 7. günü: ABD Hürmüz'deki gemilere donanma gönderiyor, karşılıklı hava saldırıları devam ediyor
07:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала