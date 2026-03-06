Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/tucker-carlson-abd-artik-dunyayi-yonetmedigini-kabul-etmek-istemiyor-1104063996.html
Tucker Carlson: ABD artık dünyayı yönetmediğini kabul etmek istemiyor
Tucker Carlson: ABD artık dünyayı yönetmediğini kabul etmek istemiyor
Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, “Amerikan yönetimi, Birleşik Devletler’in artık tüm dünyaya liderlik etmediğini ve diğer ülkeleri dikkate alması gerektiğini anlayamıyor” dedi.
2026-03-06T17:23+0300
2026-03-06T17:24+0300
dünya
tucker carlson
i̇srail
abd
washington
haberler
i̇ran
Son günlerde İsrail karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken Carlson, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Washington’daki neredeyse hiç kimse mevcut apaçık gerçeği kavrayamıyor: ‘Hayır, artık her şeyi yönetmiyoruz” ifadelerini kullandı.‘Gerçekliği siz kontrol etmiyorsunuz’Carlson, kendisi dahil birçok kişinin tek kutuplu bir dünyada yaşamayı istediğini kabul etti ve ekledi:Çin'e dikkat çekti: En az bizim kadar güçlüGazeteci, ayrıca Washington’ın hesaba katması gereken güç örneği olarak Çin’i göstererek "Rekabet halindeyiz, çatışma demiyorum, rekabet, en az bizim kadar güçlü olan bu başka ülkeyle, adı Çin" dedi.Carlson daha önce de İran’a düzenlenen saldırının, İsrail'in bölgesel hakimiyet hedefleri doğrultusunda planlandığını ve Amerika'nın bu savaşa sürüklendiğini ve bunun tamamen İsrail’in savaşı olduğunu söylemişti.Carlson, Netanyahu'nun ABD hükümetini kendi çıkarları için manipüle ettiğini ve bu durumun Amerikan ulusal güvenliğine zarar verdiğini ifade ederek savaşın küresel ekonomiyi sarsacağını, müttefiklerle olan bağları koparacağını ve Batı dünyasında yeni bir mülteci krizini tetikleyeceğini belirtmişti.
i̇srail
abd
washington
i̇ran
tucker carlson, youtube, abd, israil, iran, açıklamalar, son sözleri, kanal, haberler, tucker carlson haberleri, abd-iran-israil, dünya haberleri, tucker carlson ne dedi, tucker carlson iran sözleri, tucker carlson israil sözleri
tucker carlson, youtube, abd, israil, iran, açıklamalar, son sözleri, kanal, haberler, tucker carlson haberleri, abd-iran-israil, dünya haberleri, tucker carlson ne dedi, tucker carlson iran sözleri, tucker carlson israil sözleri

Tucker Carlson: ABD artık dünyayı yönetmediğini kabul etmek istemiyor

17:23 06.03.2026 (güncellendi: 17:24 06.03.2026)
Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, “Amerikan yönetimi, Birleşik Devletler’in artık tüm dünyaya liderlik etmediğini ve diğer ülkeleri dikkate alması gerektiğini anlayamıyor” dedi.
Son günlerde İsrail karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken Carlson, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Washington’daki neredeyse hiç kimse mevcut apaçık gerçeği kavrayamıyor: ‘Hayır, artık her şeyi yönetmiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Gerçekliği siz kontrol etmiyorsunuz’

Carlson, kendisi dahil birçok kişinin tek kutuplu bir dünyada yaşamayı istediğini kabul etti ve ekledi:

Başka bir ülkeyle karar almadan önce uzlaşmak zorunda olmak çok daha az eğlenceli. Kimse bunu yapmak istemez, kimse meydan okunmak istemez. Ama bu bize bağlı değil, gerçekliği siz kontrol etmiyorsunuz. Yaşadığımız gerçek bu.

Çin'e dikkat çekti: En az bizim kadar güçlü

Gazeteci, ayrıca Washington’ın hesaba katması gereken güç örneği olarak Çin’i göstererek "Rekabet halindeyiz, çatışma demiyorum, rekabet, en az bizim kadar güçlü olan bu başka ülkeyle, adı Çin" dedi.
Carlson daha önce de İran’a düzenlenen saldırının, İsrail'in bölgesel hakimiyet hedefleri doğrultusunda planlandığını ve Amerika'nın bu savaşa sürüklendiğini ve bunun tamamen İsrail’in savaşı olduğunu söylemişti.
Carlson, Netanyahu'nun ABD hükümetini kendi çıkarları için manipüle ettiğini ve bu durumun Amerikan ulusal güvenliğine zarar verdiğini ifade ederek savaşın küresel ekonomiyi sarsacağını, müttefiklerle olan bağları koparacağını ve Batı dünyasında yeni bir mülteci krizini tetikleyeceğini belirtmişti.
