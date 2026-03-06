https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/tucker-carlson-abd-artik-dunyayi-yonetmedigini-kabul-etmek-istemiyor-1104063996.html

Tucker Carlson: ABD artık dünyayı yönetmediğini kabul etmek istemiyor

Tucker Carlson: ABD artık dünyayı yönetmediğini kabul etmek istemiyor

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, “Amerikan yönetimi, Birleşik Devletler’in artık tüm dünyaya liderlik etmediğini ve diğer ülkeleri dikkate alması gerektiğini anlayamıyor” dedi.

Son günlerde İsrail karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken Carlson, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Washington’daki neredeyse hiç kimse mevcut apaçık gerçeği kavrayamıyor: ‘Hayır, artık her şeyi yönetmiyoruz” ifadelerini kullandı.‘Gerçekliği siz kontrol etmiyorsunuz’Carlson, kendisi dahil birçok kişinin tek kutuplu bir dünyada yaşamayı istediğini kabul etti ve ekledi:Çin'e dikkat çekti: En az bizim kadar güçlüGazeteci, ayrıca Washington’ın hesaba katması gereken güç örneği olarak Çin’i göstererek "Rekabet halindeyiz, çatışma demiyorum, rekabet, en az bizim kadar güçlü olan bu başka ülkeyle, adı Çin" dedi.Carlson daha önce de İran’a düzenlenen saldırının, İsrail'in bölgesel hakimiyet hedefleri doğrultusunda planlandığını ve Amerika'nın bu savaşa sürüklendiğini ve bunun tamamen İsrail’in savaşı olduğunu söylemişti.Carlson, Netanyahu'nun ABD hükümetini kendi çıkarları için manipüle ettiğini ve bu durumun Amerikan ulusal güvenliğine zarar verdiğini ifade ederek savaşın küresel ekonomiyi sarsacağını, müttefiklerle olan bağları koparacağını ve Batı dünyasında yeni bir mülteci krizini tetikleyeceğini belirtmişti.

