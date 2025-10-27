https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/carlson-ukrayna-ve-avrupa-rusyayla-olan-catismada-kazanamaz-1100521703.html

Carlson: Ukrayna ve Avrupa, Rusya'yla olan çatışmada kazanamaz

Carlson: Ukrayna ve Avrupa, Rusya'yla olan çatışmada kazanamaz

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Ukrayna krizi ve Avrupa'nın tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa ve Ukrayna'nın Rusya karşısında zafer elde... 27.10.2025

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Ukrayna krizi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Ünlü gazeteci verdiği brifingte, “Bu mücadeleyi kazanamazlar. Bu çatışma yüzünden olan her şey Avrupa’yı yıkıyor. Zaten Ukrayna’yı da yıktı; bu arada Ukrayna artık bir ulus olmaktan çıkacak” ifadelerine yer verdi. Carlson ayrıca, Vladimir Zelenskiy’in ülkede ‘yabancıların tarım arazilerini satın alabilmesini sağlayacak şekilde’ yasayı değiştirdiğine dikkat çekerek, “Artık Ukrayna topraklarını satın alabiliyorlar. Ülkenin erkek nüfusu yok edildi. Şimdi burayı üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçmenlerle dolduracaklar ve Ukrayna artık var olmayacak” dedi. 'Pratik olarak elbette Rusya’yı yenemezler'Avrupalıların Rusya’yı yenme çabalarını yorumlayan gazeteci sözlerine şöyle devam etti:

