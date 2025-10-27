https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/carlson-ukrayna-ve-avrupa-rusyayla-olan-catismada-kazanamaz-1100521703.html
Carlson: Ukrayna ve Avrupa, Rusya'yla olan çatışmada kazanamaz
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Ukrayna krizi ve Avrupa'nın tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa ve Ukrayna'nın Rusya karşısında zafer elde edemeyeceğini savundu.
ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Ukrayna krizi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Ünlü gazeteci verdiği brifingte, “Bu mücadeleyi kazanamazlar. Bu çatışma yüzünden olan her şey Avrupa’yı yıkıyor. Zaten Ukrayna’yı da yıktı; bu arada Ukrayna artık bir ulus olmaktan çıkacak” ifadelerine yer verdi. Carlson ayrıca, Vladimir Zelenskiy’in ülkede ‘yabancıların tarım arazilerini satın alabilmesini sağlayacak şekilde’ yasayı değiştirdiğine dikkat çekerek, “Artık Ukrayna topraklarını satın alabiliyorlar. Ülkenin erkek nüfusu yok edildi. Şimdi burayı üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçmenlerle dolduracaklar ve Ukrayna artık var olmayacak” dedi. 'Pratik olarak elbette Rusya’yı yenemezler'Avrupalıların Rusya’yı yenme çabalarını yorumlayan gazeteci sözlerine şöyle devam etti:
ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Ukrayna krizi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Ünlü gazeteci verdiği brifingte, “Bu mücadeleyi kazanamazlar. Bu çatışma yüzünden olan her şey Avrupa’yı yıkıyor. Zaten Ukrayna’yı da yıktı; bu arada Ukrayna artık bir ulus olmaktan çıkacak” ifadelerine yer verdi.
Carlson ayrıca, Vladimir Zelenskiy’in ülkede ‘yabancıların tarım arazilerini satın alabilmesini sağlayacak şekilde’ yasayı değiştirdiğine dikkat çekerek, “Artık Ukrayna topraklarını satın alabiliyorlar. Ülkenin erkek nüfusu yok edildi. Şimdi burayı üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçmenlerle dolduracaklar ve Ukrayna artık var olmayacak” dedi.
'Pratik olarak elbette Rusya’yı yenemezler'
Avrupalıların Rusya’yı yenme çabalarını yorumlayan gazeteci sözlerine şöyle devam etti:
Pratik olarak elbette Rusya’yı yenemezler. Rusya, bildiğiniz gibi, bir sanayi gücüdür ve zengin doğal kaynaklara sahiptir; şu anda Çin’in yakın bir askeri müttefikidir. Bu şaka değil, Rusya’yı yenmeleri mümkün değil. Yapabilecekleri tek şey, nükleer darbelerin karşılıklı değişimiyle hem kendilerini hem de tüm dünyayı yok etmektir. Bu tam bir delilik.