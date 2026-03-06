https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/trumptan-iran-aciklamasi-iyi-bir-lider-icin-dusundugumuz-isimler-var-onlari-izliyoruz-1104048204.html
Trump’tan İran açıklaması: 'İyi bir lider için düşündüğümüz isimler var, onları izliyoruz'
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki mevcut yönetim yapısının tamamen ortadan kalkmasını istediğini ve ülke için 'iyi bir lider' olabilecek bazı isimleri düşündüğünü söyledi.NBC News’e telefonla bağlanan Trump, “Oraya girip her şeyi temizlemek istiyoruz. On yıl içinde yeniden yapılanacak birini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, İran’da yeni bir lider için bazı isimler düşündüğünü ancak bu kişileri açıklamayacağını belirterek, “İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. İyi iş çıkarabileceğini düşündüğüm bazı insanlar var” dedi.Trump ayrıca listesinde bulunan kişilerin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında hayatta kalmasını sağlamak için adımlar attıklarını da öne sürdü. “Onları izliyoruz” diyen Trump, detay vermedi.Trump’ın açıklamaları, daha önce verdiği bir röportajdaki sözlerinin devamı niteliğinde. Geçen hafta İran’da kimin lider olacağı sorulduğunda Trump, “Bilmiyorum ama bir noktada beni arayıp kimi istediğimi soracaklar” demiş ve bu sözlerinin “biraz alaycı” olduğunu söylemişti.Trump ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, ABD ve İsrail güçlerinin olası kara harekatına hazır olduklarını söylemesine de yanıt verdi. ABD Başkanı, İran’ın olası bir kara saldırısına hazır olduğu yönündeki açıklamayı “boş bir yorum” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:
Trump’tan İran açıklaması: 'İyi bir lider için düşündüğümüz isimler var, onları izliyoruz'
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki mevcut yönetim yapısının tamamen ortadan kalkmasını istediğini ve ülke için 'iyi bir lider' olabilecek bazı isimleri düşündüğünü söyledi.
NBC News’e telefonla bağlanan Trump, “Oraya girip her şeyi temizlemek istiyoruz. On yıl içinde yeniden yapılanacak birini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, İran’da yeni bir lider için bazı isimler düşündüğünü ancak bu kişileri açıklamayacağını belirterek, “İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. İyi iş çıkarabileceğini düşündüğüm bazı insanlar var” dedi.
Trump ayrıca listesinde bulunan kişilerin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında hayatta kalmasını sağlamak için adımlar attıklarını da öne sürdü. “Onları izliyoruz” diyen Trump, detay vermedi.
Trump’ın açıklamaları, daha önce verdiği bir röportajdaki sözlerinin devamı niteliğinde. Geçen hafta İran’da kimin lider olacağı sorulduğunda Trump, “Bilmiyorum ama bir noktada beni arayıp kimi istediğimi soracaklar” demiş ve bu sözlerinin “biraz alaycı” olduğunu söylemişti.
Trump ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, ABD ve İsrail güçlerinin olası kara harekatına hazır olduklarını söylemesine de yanıt verdi. ABD Başkanı, İran’ın olası bir kara saldırısına hazır olduğu yönündeki açıklamayı “boş bir yorum” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:
Bu zaman kaybı. Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler, kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler.