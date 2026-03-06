Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/trumptan-iran-aciklamasi-iyi-bir-lider-icin-dusundugumuz-isimler-var-onlari-izliyoruz-1104048204.html
Trump’tan İran açıklaması: 'İyi bir lider için düşündüğümüz isimler var, onları izliyoruz'
Trump’tan İran açıklaması: 'İyi bir lider için düşündüğümüz isimler var, onları izliyoruz'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki mevcut liderlik yapısının tamamen ortadan kalkmasını istediğini belirterek ülke için 'iyi bir lider' olabilecek bazı... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T09:25+0300
2026-03-06T09:25+0300
dünya
abd
donald trump
i̇ran
i̇srail
nbc
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103880093_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_b9bfecd9d7d09713921c1886def4cb05.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki mevcut yönetim yapısının tamamen ortadan kalkmasını istediğini ve ülke için 'iyi bir lider' olabilecek bazı isimleri düşündüğünü söyledi.NBC News’e telefonla bağlanan Trump, “Oraya girip her şeyi temizlemek istiyoruz. On yıl içinde yeniden yapılanacak birini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, İran’da yeni bir lider için bazı isimler düşündüğünü ancak bu kişileri açıklamayacağını belirterek, “İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. İyi iş çıkarabileceğini düşündüğüm bazı insanlar var” dedi.Trump ayrıca listesinde bulunan kişilerin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında hayatta kalmasını sağlamak için adımlar attıklarını da öne sürdü. “Onları izliyoruz” diyen Trump, detay vermedi.Trump’ın açıklamaları, daha önce verdiği bir röportajdaki sözlerinin devamı niteliğinde. Geçen hafta İran’da kimin lider olacağı sorulduğunda Trump, “Bilmiyorum ama bir noktada beni arayıp kimi istediğimi soracaklar” demiş ve bu sözlerinin “biraz alaycı” olduğunu söylemişti.Trump ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, ABD ve İsrail güçlerinin olası kara harekatına hazır olduklarını söylemesine de yanıt verdi. ABD Başkanı, İran’ın olası bir kara saldırısına hazır olduğu yönündeki açıklamayı “boş bir yorum” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/hegseth-trump-irani-kimin-yonetecegine-dair-bir-rolu-olacak-1104043853.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103880093_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8db35f3f78ccb0343be066fe5a302756.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, i̇ran, i̇srail, nbc
abd, donald trump, i̇ran, i̇srail, nbc

Trump’tan İran açıklaması: 'İyi bir lider için düşündüğümüz isimler var, onları izliyoruz'

09:25 06.03.2026
© AP Photo / Celal GüneşDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Celal Güneş
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki mevcut liderlik yapısının tamamen ortadan kalkmasını istediğini belirterek ülke için 'iyi bir lider' olabilecek bazı isimleri düşündüğünü söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki mevcut yönetim yapısının tamamen ortadan kalkmasını istediğini ve ülke için 'iyi bir lider' olabilecek bazı isimleri düşündüğünü söyledi.
NBC News’e telefonla bağlanan Trump, “Oraya girip her şeyi temizlemek istiyoruz. On yıl içinde yeniden yapılanacak birini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, İran’da yeni bir lider için bazı isimler düşündüğünü ancak bu kişileri açıklamayacağını belirterek, “İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. İyi iş çıkarabileceğini düşündüğüm bazı insanlar var” dedi.
Trump ayrıca listesinde bulunan kişilerin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında hayatta kalmasını sağlamak için adımlar attıklarını da öne sürdü. “Onları izliyoruz” diyen Trump, detay vermedi.
Trump’ın açıklamaları, daha önce verdiği bir röportajdaki sözlerinin devamı niteliğinde. Geçen hafta İran’da kimin lider olacağı sorulduğunda Trump, “Bilmiyorum ama bir noktada beni arayıp kimi istediğimi soracaklar” demiş ve bu sözlerinin “biraz alaycı” olduğunu söylemişti.
Trump ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, ABD ve İsrail güçlerinin olası kara harekatına hazır olduklarını söylemesine de yanıt verdi. ABD Başkanı, İran’ın olası bir kara saldırısına hazır olduğu yönündeki açıklamayı “boş bir yorum” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:
Bu zaman kaybı. Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler, kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler.
Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
DÜNYA
Hegseth: Trump'ın İran’ı kimin yöneteceğine dair bir rolü olacak
02:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала