https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/hegseth-trump-irani-kimin-yonetecegine-dair-bir-rolu-olacak-1104043853.html

Hegseth: Trump İran’ı kimin yöneteceğine dair bir rolü olacak

Hegseth: Trump İran’ı kimin yöneteceğine dair bir rolü olacak

Sputnik Türkiye

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, savaşın zamanlamasının tamamen ABD’nin kontrolünde olduğunu savunurken, Donald Trump’ın İran’ın gelecekteki yönetiminde rol... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-06T02:16+0300

2026-03-06T02:16+0300

2026-03-06T02:16+0300

dünya

abd

pete hegseth

i̇ran

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104001444_0:0:1246:700_1920x0_80_0_0_683e1eac660a5ea2a234815f601c5ebd.png

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarında savaşın gidişatına dair kontrolün ABD’de olduğunu öne sürerek, İran’ın Washington’un kararlılığını yanlış değerlendirdiğini ifade etti.Hegseth yaptığı açıklamada, “İran’daki savaşın zaman çizelgesi tamamen bizim elimizde” ifadelerini kullandı. İran yönetiminin ABD’nin savaşı sürdüremeyeceğini düşündüğünü ima eden Hegseth, “İran, savaşa devam edemeyeceğimizi düşünüyorsa yanılıyor” dedi.Hegseth yaptığı açıklamada, İran'a karşı yürütülen operasyonları örnek göstererek, ABD'nin artık 'aptalca, siyasi olarak doğru savaşlar' yürütmediğini söyledi:'Trump’ın İran’ı kimin yöneteceğine dair bir rolü olacak'ABD’li bakan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın gelecekteki yönetimine ilişkin rol oynayabileceğini de öne sürdü. Hegseth, “Trump İran’ı kimin yöneteceğine dair bir rolü olacak” ifadelerini kullandı.'Ortadoğu'dan ABD'ye mülteci getirme planımız yok'Son olarak Hegseth yaptığı açıklamada, İran ile tırmanan çatışma nedeniyle Ortadoğu'dan kaçan yeni bir mülteci dalgasını karşılama planlarının olmadığını, çünkü bölgedeki devletlerin onları barındırabileceğini söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/trump-once-iran-konusunu-bitirmek-istiyoruz-kuba-ise-zaman-meselesi-1104043563.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pete hegseth, i̇ran, donald trump