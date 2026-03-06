https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/hegseth-trump-irani-kimin-yonetecegine-dair-bir-rolu-olacak-1104043853.html
Hegseth: Trump İran’ı kimin yöneteceğine dair bir rolü olacak
06.03.2026
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarında savaşın gidişatına dair kontrolün ABD’de olduğunu öne sürerek, İran’ın Washington’un kararlılığını yanlış değerlendirdiğini ifade etti.Hegseth yaptığı açıklamada, “İran’daki savaşın zaman çizelgesi tamamen bizim elimizde” ifadelerini kullandı. İran yönetiminin ABD’nin savaşı sürdüremeyeceğini düşündüğünü ima eden Hegseth, “İran, savaşa devam edemeyeceğimizi düşünüyorsa yanılıyor” dedi.Hegseth yaptığı açıklamada, İran'a karşı yürütülen operasyonları örnek göstererek, ABD'nin artık 'aptalca, siyasi olarak doğru savaşlar' yürütmediğini söyledi:'Trump’ın İran’ı kimin yöneteceğine dair bir rolü olacak'ABD’li bakan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın gelecekteki yönetimine ilişkin rol oynayabileceğini de öne sürdü. Hegseth, “Trump İran’ı kimin yöneteceğine dair bir rolü olacak” ifadelerini kullandı.'Ortadoğu'dan ABD'ye mülteci getirme planımız yok'Son olarak Hegseth yaptığı açıklamada, İran ile tırmanan çatışma nedeniyle Ortadoğu'dan kaçan yeni bir mülteci dalgasını karşılama planlarının olmadığını, çünkü bölgedeki devletlerin onları barındırabileceğini söyledi:
i̇ran
