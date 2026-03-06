Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/hegseth-trump-irani-kimin-yonetecegine-dair-bir-rolu-olacak-1104043853.html
Hegseth: Trump İran'ı kimin yöneteceğine dair bir rolü olacak
Hegseth: Trump İran’ı kimin yöneteceğine dair bir rolü olacak
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, savaşın zamanlamasının tamamen ABD’nin kontrolünde olduğunu savunurken, Donald Trump’ın İran’ın gelecekteki yönetiminde rol... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
Hegseth: Trump İran'ı kimin yöneteceğine dair bir rolü olacak

Abone ol
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, savaşın zamanlamasının tamamen ABD’nin kontrolünde olduğunu savunurken, Donald Trump’ın İran’ın gelecekteki yönetiminde rol oynayacağını öne sürdü.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarında savaşın gidişatına dair kontrolün ABD’de olduğunu öne sürerek, İran’ın Washington’un kararlılığını yanlış değerlendirdiğini ifade etti.
Hegseth yaptığı açıklamada, “İran’daki savaşın zaman çizelgesi tamamen bizim elimizde” ifadelerini kullandı. İran yönetiminin ABD’nin savaşı sürdüremeyeceğini düşündüğünü ima eden Hegseth, “İran, savaşa devam edemeyeceğimizi düşünüyorsa yanılıyor” dedi.
Hegseth yaptığı açıklamada, İran'a karşı yürütülen operasyonları örnek göstererek, ABD'nin artık 'aptalca, siyasi olarak doğru savaşlar' yürütmediğini söyledi:
Geçmişteki aptalca, politik doğruculuk savaşları, İran'da yaptıklarımızın tam tersiydi. Belirsiz hedefleri ve kısıtlayıcı, minimalist çatışma kuralları vardı. Artık yok. Yetkilerimiz, sınırlarını zorluyor

'Trump’ın İran’ı kimin yöneteceğine dair bir rolü olacak'

ABD’li bakan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın gelecekteki yönetimine ilişkin rol oynayabileceğini de öne sürdü. Hegseth, “Trump İran’ı kimin yöneteceğine dair bir rolü olacak” ifadelerini kullandı.

'Ortadoğu'dan ABD'ye mülteci getirme planımız yok'

Son olarak Hegseth yaptığı açıklamada, İran ile tırmanan çatışma nedeniyle Ortadoğu'dan kaçan yeni bir mülteci dalgasını karşılama planlarının olmadığını, çünkü bölgedeki devletlerin onları barındırabileceğini söyledi:
Sanırım ABD'ye yeni bir Ortadoğu mülteci dalgası gelmesi planının olmadığını söylemekte sakınca yok, çünkü Başkan Trump uzun zamandır bölgede ihtiyaç duyulması halinde bu tür bir desteği sağlayabilecek birçok ülke olduğunu belirtiyor
