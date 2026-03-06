Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Trump: Önce İran konusunu bitirmek istiyoruz, Küba ise zaman meselesi
ABD Başkanı Trump öncelikle İran meselesini bitirmek istediğini ve Küba'nın da zaman meselesi olduğunu söyledi.
2026-03-06T01:12+0300
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki işi öncelikle bitirmek istediklerini söyleyerek Küba'ya yönelik göndermeden bulundu."Önce İran konusunu bitirmek istiyoruz, Küba ise zaman meselesi" diyen Trump "Küba'da yaşananlar inanılmaz. Önce bunu bitirmek istiyoruz ancak bu sadece zaman meselesi olacak" şeklinde konuştu.Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ayrıca İran'ı bir sonraki aşamada kim yönetirse yönetsin, ABD'nin, İsrail'in veya komşularının hiçbirinin güvenliğini tehdit etmeyeceğinden emin olunacağını söyledi:
01:03 06.03.2026
ABD Başkanı Trump öncelikle İran meselesini bitirmek istediğini ve Küba'nın da zaman meselesi olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki işi öncelikle bitirmek istediklerini söyleyerek Küba'ya yönelik göndermeden bulundu.
"Önce İran konusunu bitirmek istiyoruz, Küba ise zaman meselesi" diyen Trump "Küba'da yaşananlar inanılmaz. Önce bunu bitirmek istiyoruz ancak bu sadece zaman meselesi olacak" şeklinde konuştu.
Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ayrıca İran'ı bir sonraki aşamada kim yönetirse yönetsin, ABD'nin, İsrail'in veya komşularının hiçbirinin güvenliğini tehdit etmeyeceğinden emin olunacağını söyledi:

Amerika Birleşik Devletleri, bir sonraki aşamada İran'ı kim yönetirse yönetsin, Amerika'yı veya komşularını, İsrail'i veya herhangi birini tehdit etmeyeceğinden emin olacaktır

