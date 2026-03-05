https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/arakci-biz-ateskes-istemiyoruz-abd-ile-muzakere-etmemek-icin-hicbir-neden-gormuyoruz-1104041791.html

Arakçi: Biz ateşkes istemiyoruz, ABD ile müzakere etmek için hiçbir neden görmüyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın ateşkes istemediğini, ayrıca ABD ile müzakere için herhangi bir sebep göremediklerini bildirdi. 05.03.2026, Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, Tahran'ın ateşkes talebinde bulunmadığını ve ABD ile müzakere etmek için bir neden görmediğini söyledi.Arakçi, NBC'ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

