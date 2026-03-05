Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/arakci-biz-ateskes-istemiyoruz-abd-ile-muzakere-etmemek-icin-hicbir-neden-gormuyoruz-1104041791.html
Arakçi: Biz ateşkes istemiyoruz, ABD ile müzakere etmek için hiçbir neden görmüyoruz
Arakçi: Biz ateşkes istemiyoruz, ABD ile müzakere etmek için hiçbir neden görmüyoruz
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın ateşkes istemediğini, ayrıca ABD ile müzakere için herhangi bir sebep göremediklerini bildirdi. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T21:46+0300
2026-03-05T22:27+0300
dünya
abd
abbas arakçi
i̇ran
tahran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103536380_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_7b5eca26fa25eb6cda8cf580ef9697dc.jpg
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, Tahran'ın ateşkes talebinde bulunmadığını ve ABD ile müzakere etmek için bir neden görmediğini söyledi.Arakçi, NBC'ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/trump-zelenskiy-ukraynada-barisin-onundeki-engel-haline-geldi-1104041445.html
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103536380_0:0:907:680_1920x0_80_0_0_92b923e2cbb663291c6b62d57dae31ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abbas arakçi, i̇ran, tahran
abd, abbas arakçi, i̇ran, tahran

Arakçi: Biz ateşkes istemiyoruz, ABD ile müzakere etmek için hiçbir neden görmüyoruz

21:46 05.03.2026 (güncellendi: 22:27 05.03.2026)
© AP Photo / Khaled ElfiqiAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Khaled Elfiqi
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın ateşkes istemediğini, ayrıca ABD ile müzakere için herhangi bir sebep göremediklerini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, Tahran'ın ateşkes talebinde bulunmadığını ve ABD ile müzakere etmek için bir neden görmediğini söyledi.
Arakçi, NBC'ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
Biz ateşkes istemiyoruz. Ve ABD ile müzakere etmemiz için hiçbir neden görmüyoruz. Onlarla iki kez müzakere ettik ve her seferinde müzakerelerin ortasında bize saldırdılar. Dolayısıyla bizden ateşkes talebi yok. Onlara hiçbir zaman mesaj göndermedik
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
DÜNYA
Trump: Zelenskiy, Ukrayna’da barışın önündeki engel haline geldi
21:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала