Arakçi: Biz ateşkes istemiyoruz, ABD ile müzakere etmek için hiçbir neden görmüyoruz
Arakçi: Biz ateşkes istemiyoruz, ABD ile müzakere etmek için hiçbir neden görmüyoruz
05.03.2026
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, Tahran'ın ateşkes talebinde bulunmadığını ve ABD ile müzakere etmek için bir neden görmediğini söyledi.Arakçi, NBC'ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın ateşkes istemediğini, ayrıca ABD ile müzakere için herhangi bir sebep göremediklerini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, Tahran'ın ateşkes talebinde bulunmadığını ve ABD ile müzakere etmek için bir neden görmediğini söyledi.
Arakçi, NBC'ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
Biz ateşkes istemiyoruz. Ve ABD ile müzakere etmemiz için hiçbir neden görmüyoruz. Onlarla iki kez müzakere ettik ve her seferinde müzakerelerin ortasında bize saldırdılar. Dolayısıyla bizden ateşkes talebi yok. Onlara hiçbir zaman mesaj göndermedik