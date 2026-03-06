https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/trump-kuba-yakinda-cokecek--1104064417.html
Trump: Küba yakında çökecek
Trump: Küba yakında çökecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı yeni açıklamada, Küba’nın yakında çökeceğini söyledi, Havana’nın anlaşma yapmak istediğini iddia etti. 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T18:07+0300
2026-03-06T18:07+0300
2026-03-06T18:16+0300
dünya
donald trump
küba
cnn
havana
marco
haberler
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103782292_0:118:2531:1542_1920x0_80_0_0_96fa6b6b673eb5af5a01de534ccbf295.jpg
ABD Başkanı, CNN International’a yaptığı açıklamada "Küba çok yakında çökecek. Bir anlaşma yapmak istiyorlar, hem de çok istiyorlar" ifadelerini kullandı. Donald Trump ayrıca bu girişimi ilerletmesi için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu görevlendireceğini söyledi: İran açıklaması: ‘Dini lider olabilir’Trump, ayrıca “İran, bir hafta önceki ülke değil,” dedi ve “Bir hafta önce güçlüydüler, şimdi ise gerçekten etkisiz hale getirildiler” ifadelerini kullandı.Trump, yeni bir lider seçmenin kolay olacağı konusunda güven duyduğunu ifade etti ve daha önce söylediği gibi bu sürece kendisinin de dahil olması gerektiğini belirtti. Bu görevi yeniden Venezuela ile karşılaştırdı. Trump, ABD’nin bu yılın başlarında Nicolas Maduro’yu yakaladığını ve yerine yardımcısını iktidara getirdiğini söylemişti.Trump ayrıca İran’da dini bir liderin bulunmasına açık olduğunu söyledi.“Evet, olabilir. Yani kişinin kim olduğuna bağlı. Dini liderlere karşı bir sorunum yok. Birçok dini liderle çalışıyorum ve onlar harika” dedi.İran’ın mutlaka demokratik bir devlet olması gerektiğinde ısrar edip etmediği sorulduğunda Trump, şu yanıtı verdi:Trump: Tek seçenek koşulsuz teslimiyetABD Başkanı Donald Trump, aynı saatlarde Truth Social’dan yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/trump-once-iran-konusunu-bitirmek-istiyoruz-kuba-ise-zaman-meselesi-1104043563.html
küba
havana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103782292_160:0:2372:1659_1920x0_80_0_0_ebdd83d8a38e00b588120db36f65df11.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, küba, cnn, havana, marco, haberler, abd
donald trump, küba, cnn, havana, marco, haberler, abd
Trump: Küba yakında çökecek
18:07 06.03.2026 (güncellendi: 18:16 06.03.2026)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı yeni açıklamada, Küba’nın yakında çökeceğini söyledi, Havana’nın anlaşma yapmak istediğini iddia etti.
ABD Başkanı, CNN International’a yaptığı açıklamada "Küba çok yakında çökecek. Bir anlaşma yapmak istiyorlar, hem de çok istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Donald Trump ayrıca bu girişimi ilerletmesi için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu görevlendireceğini söyledi:
Bir anlaşma yapmak istiyorlar, bu yüzden Marco’yu oraya göndereceğim ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Şu anda gerçekten buna odaklanmış durumdayız. Önümüzde bolca zaman var, ama Küba hazır, 50 yılın ardından.
İran açıklaması: ‘Dini lider olabilir’
Trump, ayrıca “İran, bir hafta önceki ülke değil,” dedi ve “Bir hafta önce güçlüydüler, şimdi ise gerçekten etkisiz hale getirildiler” ifadelerini kullandı.
Trump, yeni bir lider seçmenin kolay olacağı konusunda güven duyduğunu ifade etti ve daha önce söylediği gibi bu sürece kendisinin de dahil olması gerektiğini belirtti. Bu görevi yeniden Venezuela ile karşılaştırdı. Trump, ABD’nin bu yılın başlarında Nicolas Maduro’yu yakaladığını ve yerine yardımcısını iktidara getirdiğini söylemişti.
Trump ayrıca İran’da dini bir liderin bulunmasına açık olduğunu söyledi.
“Evet, olabilir. Yani kişinin kim olduğuna bağlı. Dini liderlere karşı bir sorunum yok. Birçok dini liderle çalışıyorum ve onlar harika” dedi.
İran’ın mutlaka demokratik bir devlet olması gerektiğinde ısrar edip etmediği sorulduğunda Trump, şu yanıtı verdi:
Hayır, söylediğim şey şu: Adil ve hakkaniyetli olacak bir lider olmalı. İyi bir iş yapmalı. Amerika Birleşik Devletleri’ne ve İsrail’e iyi davranmalı ve Ortadoğu’daki diğer ülkelere de iyi davranmalı, onların hepsi bizim ortaklarımız.
Trump: Tek seçenek koşulsuz teslimiyet
ABD Başkanı Donald Trump, aynı saatlarde Truth Social’dan yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:
İran ile koşulsuz teslimiyetleri dışında bir anlaşma olmayacak! Bundan sonra, harika ve kabul edilebilir bir lider(ler)in seçilmesinin ardından, biz ve birçok harika ve çok cesur müttefikimiz ve ortaklarımız, İran’ı yıkımın eşiğinden geri getirmek için yorulmadan çalışacağız. İran’ı ekonomik olarak daha büyük, daha iyi ve her zamankinden daha güçlü hale getireceğiz. İran’ın harika bir geleceği olacak. ‘İran’ı yeniden harika yap (MIGA!)