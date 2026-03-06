https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/trump-kuba-yakinda-cokecek--1104064417.html

Trump: Küba yakında çökecek

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı yeni açıklamada, Küba’nın yakında çökeceğini söyledi, Havana’nın anlaşma yapmak istediğini iddia etti. 06.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı, CNN International’a yaptığı açıklamada "Küba çok yakında çökecek. Bir anlaşma yapmak istiyorlar, hem de çok istiyorlar" ifadelerini kullandı. Donald Trump ayrıca bu girişimi ilerletmesi için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu görevlendireceğini söyledi: İran açıklaması: ‘Dini lider olabilir’Trump, ayrıca “İran, bir hafta önceki ülke değil,” dedi ve “Bir hafta önce güçlüydüler, şimdi ise gerçekten etkisiz hale getirildiler” ifadelerini kullandı.Trump, yeni bir lider seçmenin kolay olacağı konusunda güven duyduğunu ifade etti ve daha önce söylediği gibi bu sürece kendisinin de dahil olması gerektiğini belirtti. Bu görevi yeniden Venezuela ile karşılaştırdı. Trump, ABD’nin bu yılın başlarında Nicolas Maduro’yu yakaladığını ve yerine yardımcısını iktidara getirdiğini söylemişti.Trump ayrıca İran’da dini bir liderin bulunmasına açık olduğunu söyledi.“Evet, olabilir. Yani kişinin kim olduğuna bağlı. Dini liderlere karşı bir sorunum yok. Birçok dini liderle çalışıyorum ve onlar harika” dedi.İran’ın mutlaka demokratik bir devlet olması gerektiğinde ısrar edip etmediği sorulduğunda Trump, şu yanıtı verdi:Trump: Tek seçenek koşulsuz teslimiyetABD Başkanı Donald Trump, aynı saatlarde Truth Social’dan yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

