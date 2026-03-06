Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/trump-kuba-yakinda-cokecek--1104064417.html
Trump: Küba yakında çökecek
Trump: Küba yakında çökecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı yeni açıklamada, Küba’nın yakında çökeceğini söyledi, Havana’nın anlaşma yapmak istediğini iddia etti. 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T18:07+0300
2026-03-06T18:16+0300
dünya
donald trump
küba
cnn
havana
marco
haberler
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103782292_0:118:2531:1542_1920x0_80_0_0_96fa6b6b673eb5af5a01de534ccbf295.jpg
ABD Başkanı, CNN International’a yaptığı açıklamada "Küba çok yakında çökecek. Bir anlaşma yapmak istiyorlar, hem de çok istiyorlar" ifadelerini kullandı. Donald Trump ayrıca bu girişimi ilerletmesi için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu görevlendireceğini söyledi: İran açıklaması: ‘Dini lider olabilir’Trump, ayrıca “İran, bir hafta önceki ülke değil,” dedi ve “Bir hafta önce güçlüydüler, şimdi ise gerçekten etkisiz hale getirildiler” ifadelerini kullandı.Trump, yeni bir lider seçmenin kolay olacağı konusunda güven duyduğunu ifade etti ve daha önce söylediği gibi bu sürece kendisinin de dahil olması gerektiğini belirtti. Bu görevi yeniden Venezuela ile karşılaştırdı. Trump, ABD’nin bu yılın başlarında Nicolas Maduro’yu yakaladığını ve yerine yardımcısını iktidara getirdiğini söylemişti.Trump ayrıca İran’da dini bir liderin bulunmasına açık olduğunu söyledi.“Evet, olabilir. Yani kişinin kim olduğuna bağlı. Dini liderlere karşı bir sorunum yok. Birçok dini liderle çalışıyorum ve onlar harika” dedi.İran’ın mutlaka demokratik bir devlet olması gerektiğinde ısrar edip etmediği sorulduğunda Trump, şu yanıtı verdi:Trump: Tek seçenek koşulsuz teslimiyetABD Başkanı Donald Trump, aynı saatlarde Truth Social’dan yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/trump-once-iran-konusunu-bitirmek-istiyoruz-kuba-ise-zaman-meselesi-1104043563.html
küba
havana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103782292_160:0:2372:1659_1920x0_80_0_0_ebdd83d8a38e00b588120db36f65df11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, küba, cnn, havana, marco, haberler, abd
donald trump, küba, cnn, havana, marco, haberler, abd

Trump: Küba yakında çökecek

18:07 06.03.2026 (güncellendi: 18:16 06.03.2026)
© REUTERS Kevin LamarqueTrump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
© REUTERS Kevin Lamarque
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı yeni açıklamada, Küba’nın yakında çökeceğini söyledi, Havana’nın anlaşma yapmak istediğini iddia etti.
ABD Başkanı, CNN International’a yaptığı açıklamada "Küba çok yakında çökecek. Bir anlaşma yapmak istiyorlar, hem de çok istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Donald Trump ayrıca bu girişimi ilerletmesi için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu görevlendireceğini söyledi:

Bir anlaşma yapmak istiyorlar, bu yüzden Marco’yu oraya göndereceğim ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Şu anda gerçekten buna odaklanmış durumdayız. Önümüzde bolca zaman var, ama Küba hazır, 50 yılın ardından.

İran açıklaması: ‘Dini lider olabilir’

Trump, ayrıca “İran, bir hafta önceki ülke değil,” dedi ve “Bir hafta önce güçlüydüler, şimdi ise gerçekten etkisiz hale getirildiler” ifadelerini kullandı.
Trump, yeni bir lider seçmenin kolay olacağı konusunda güven duyduğunu ifade etti ve daha önce söylediği gibi bu sürece kendisinin de dahil olması gerektiğini belirtti. Bu görevi yeniden Venezuela ile karşılaştırdı. Trump, ABD’nin bu yılın başlarında Nicolas Maduro’yu yakaladığını ve yerine yardımcısını iktidara getirdiğini söylemişti.
Trump ayrıca İran’da dini bir liderin bulunmasına açık olduğunu söyledi.
“Evet, olabilir. Yani kişinin kim olduğuna bağlı. Dini liderlere karşı bir sorunum yok. Birçok dini liderle çalışıyorum ve onlar harika” dedi.
İran’ın mutlaka demokratik bir devlet olması gerektiğinde ısrar edip etmediği sorulduğunda Trump, şu yanıtı verdi:

Hayır, söylediğim şey şu: Adil ve hakkaniyetli olacak bir lider olmalı. İyi bir iş yapmalı. Amerika Birleşik Devletleri’ne ve İsrail’e iyi davranmalı ve Ortadoğu’daki diğer ülkelere de iyi davranmalı, onların hepsi bizim ortaklarımız.

Trump: Tek seçenek koşulsuz teslimiyet

ABD Başkanı Donald Trump, aynı saatlarde Truth Social’dan yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

İran ile koşulsuz teslimiyetleri dışında bir anlaşma olmayacak! Bundan sonra, harika ve kabul edilebilir bir lider(ler)in seçilmesinin ardından, biz ve birçok harika ve çok cesur müttefikimiz ve ortaklarımız, İran’ı yıkımın eşiğinden geri getirmek için yorulmadan çalışacağız. İran’ı ekonomik olarak daha büyük, daha iyi ve her zamankinden daha güçlü hale getireceğiz. İran’ın harika bir geleceği olacak. ‘İran’ı yeniden harika yap (MIGA!)

Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
DÜNYA
Trump: Önce İran konusunu bitirmek istiyoruz, Küba ise zaman meselesi
01:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала