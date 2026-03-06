Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/tff-resmen-acikladi-turkiye-kupasinda-format-degisti-eleme-usulu-geldi-1104057388.html
TFF resmen açıkladı: Türkiye Kupası'nda format değişti, eleme usulü geldi
TFF resmen açıkladı: Türkiye Kupası'nda format değişti, eleme usulü geldi
Sputnik Türkiye
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda formatın değiştirildiğini ve yeni sezondan itibaren eleme usulüne göre oynanacağını açıkladı. 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T13:25+0300
2026-03-06T13:25+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye
ziraat türkiye kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100502737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79c7d6b993d0aa891699d884d77f2221.jpg
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda formatın değiştirildiğini açıkladı.TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/tff-duyurdu-fifadan-altaya-puan-silme-cezasi-1103134666.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100502737_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c52a286b6fc12bf3b53b1d95e85fc154.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tff resmen açıkladı: türkiye kupası'nda format değişti
tff resmen açıkladı: türkiye kupası'nda format değişti

TFF resmen açıkladı: Türkiye Kupası'nda format değişti, eleme usulü geldi

13:25 06.03.2026
© Saffet AzakTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
© Saffet Azak
Abone ol
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda formatın değiştirildiğini ve yeni sezondan itibaren eleme usulüne göre oynanacağını açıkladı.
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda formatın değiştirildiğini açıkladı.
TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verdi. Alınan karara göre; Türkiye Kupası 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre, diğer turlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Kupası eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak. Türkiye Kupası tarihleri ise daha sonra ilan edilecek."
Altay - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
SPOR
TFF duyurdu: FIFA'dan Altay'a puan silme cezası
30 Ocak, 00:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала