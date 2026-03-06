https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/tff-resmen-acikladi-turkiye-kupasinda-format-degisti-eleme-usulu-geldi-1104057388.html
TFF resmen açıkladı: Türkiye Kupası'nda format değişti, eleme usulü geldi
TFF resmen açıkladı: Türkiye Kupası'nda format değişti, eleme usulü geldi
Sputnik Türkiye
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda formatın değiştirildiğini ve yeni sezondan itibaren eleme usulüne göre oynanacağını açıkladı. 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T13:25+0300
2026-03-06T13:25+0300
2026-03-06T13:25+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye
ziraat türkiye kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100502737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79c7d6b993d0aa891699d884d77f2221.jpg
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda formatın değiştirildiğini açıkladı.TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/tff-duyurdu-fifadan-altaya-puan-silme-cezasi-1103134666.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100502737_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c52a286b6fc12bf3b53b1d95e85fc154.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tff resmen açıkladı: türkiye kupası'nda format değişti
tff resmen açıkladı: türkiye kupası'nda format değişti
TFF resmen açıkladı: Türkiye Kupası'nda format değişti, eleme usulü geldi
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda formatın değiştirildiğini ve yeni sezondan itibaren eleme usulüne göre oynanacağını açıkladı.
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda formatın değiştirildiğini açıkladı.
TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verdi. Alınan karara göre; Türkiye Kupası 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre, diğer turlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Kupası eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak. Türkiye Kupası tarihleri ise daha sonra ilan edilecek."