TFF duyurdu: FIFA'dan Altay'a puan silme cezası
TFF duyurdu: FIFA'dan Altay'a puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay'a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu, cezanın FIFA tarafından tek dosya... 30.01.2026
TFF 3. Lig 4. Grup’ta 15 puanla 11. sırada yer alan Altay’a 6 puan silme cezası verildi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi (FIFA) tarafından tek dosya kapsamında cezanın uygulandığı belirtildi.
TFF duyurdu: FIFA'dan Altay'a puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay’a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu, cezanın FIFA tarafından tek dosya kapsamında uygulandığını açıkladı.
TFF 3. Lig 4. Grup’ta 15 puanla 11. sırada yer alan Altay’a 6 puan silme cezası verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi (FIFA) tarafından tek dosya kapsamında cezanın uygulandığı belirtildi.