Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/sgk-iz-surdu-hileli-bosanan-2-bin-606-kisinin-maasi-kesildi-faiziyle-birlikte-geri-alinacak-1103958211.html
SGK iz sürdü: Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin maaşı kesildi, faiziyle birlikte geri alınacak
SGK iz sürdü: Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin maaşı kesildi, faiziyle birlikte geri alınacak
Sputnik Türkiye
Geçen yıl yetim maaşı alabilmek için 'hileli boşanan' 2 bin 606 kişi tespit edildi. Bu kişilerin maaşları kesildi. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T11:35+0300
2026-03-03T11:35+0300
ekonomi̇
sgk
yetim aylığı
ceza
hileli boşanma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_303:0:1103:450_1920x0_80_0_0_3cda9d0b327d51088d10952c6754a087.jpg
'Yetim maaşı' alabilmek için eşinden boşanan ama boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 606 kişi SGK'nın denetimine takıldı. Bu kişilerin maaşları kesildi, haksız olarak ödenen aylıklarının faiziyle geri alınması için yasal süreç başlatıldı. Hileli boşanmalara karşı 3 bin 936 denetim yapıldıGeçen yıl kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını ve 7 bin 801 iş yerinin kayıt dışı olduğu belirleyen Kurum, hileli boşanmalara karşı da çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda 2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 936 denetim yapıldı. Söz konusu denetimlerde, 2 bin 606 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığı tespit edildi.Aldıkları maaş faiziyle birlikte geri alınacakSGK, eşinden hileli şekilde boşananlar hakkında işlem başlatırken, haksız ödenen aylıkların faiziyle geri alınması için de yasal süreç başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/sgknin-kayit-disi-ve-sahte-sigorta-denetimleri-hiz-kesmedi-41-milyar-ceza-kesildi-1103928951.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_403:0:1003:450_1920x0_80_0_0_d550c006fb8ae7ee0a0727000270f69d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sgk, yetim aylığı, ceza, hileli boşanma
sgk, yetim aylığı, ceza, hileli boşanma

SGK iz sürdü: Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin maaşı kesildi, faiziyle birlikte geri alınacak

11:35 03.03.2026
boşanma
boşanma - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
Abone ol
Geçen yıl yetim maaşı alabilmek için 'hileli boşanan' 2 bin 606 kişi tespit edildi. Bu kişilerin maaşları kesildi.
'Yetim maaşı' alabilmek için eşinden boşanan ama boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 606 kişi SGK'nın denetimine takıldı. Bu kişilerin maaşları kesildi, haksız olarak ödenen aylıklarının faiziyle geri alınması için yasal süreç başlatıldı.

Hileli boşanmalara karşı 3 bin 936 denetim yapıldı

Geçen yıl kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını ve 7 bin 801 iş yerinin kayıt dışı olduğu belirleyen Kurum, hileli boşanmalara karşı da çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 936 denetim yapıldı. Söz konusu denetimlerde, 2 bin 606 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığı tespit edildi.

Aldıkları maaş faiziyle birlikte geri alınacak

SGK, eşinden hileli şekilde boşananlar hakkında işlem başlatırken, haksız ödenen aylıkların faiziyle geri alınması için de yasal süreç başlattı.
SGK, başvuru - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
EKONOMİ
SGK'nın kayıt dışı ve sahte sigorta denetimleri hız kesmedi: 4.1 milyar ceza kesildi
Dün, 11:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала