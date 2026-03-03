https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/sgk-iz-surdu-hileli-bosanan-2-bin-606-kisinin-maasi-kesildi-faiziyle-birlikte-geri-alinacak-1103958211.html

SGK iz sürdü: Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin maaşı kesildi, faiziyle birlikte geri alınacak

SGK iz sürdü: Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin maaşı kesildi, faiziyle birlikte geri alınacak

Sputnik Türkiye

Geçen yıl yetim maaşı alabilmek için 'hileli boşanan' 2 bin 606 kişi tespit edildi. Bu kişilerin maaşları kesildi. 03.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-03T11:35+0300

2026-03-03T11:35+0300

2026-03-03T11:35+0300

ekonomi̇

sgk

yetim aylığı

ceza

hileli boşanma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_303:0:1103:450_1920x0_80_0_0_3cda9d0b327d51088d10952c6754a087.jpg

'Yetim maaşı' alabilmek için eşinden boşanan ama boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 606 kişi SGK'nın denetimine takıldı. Bu kişilerin maaşları kesildi, haksız olarak ödenen aylıklarının faiziyle geri alınması için yasal süreç başlatıldı. Hileli boşanmalara karşı 3 bin 936 denetim yapıldıGeçen yıl kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını ve 7 bin 801 iş yerinin kayıt dışı olduğu belirleyen Kurum, hileli boşanmalara karşı da çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda 2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 936 denetim yapıldı. Söz konusu denetimlerde, 2 bin 606 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığı tespit edildi.Aldıkları maaş faiziyle birlikte geri alınacakSGK, eşinden hileli şekilde boşananlar hakkında işlem başlatırken, haksız ödenen aylıkların faiziyle geri alınması için de yasal süreç başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/sgknin-kayit-disi-ve-sahte-sigorta-denetimleri-hiz-kesmedi-41-milyar-ceza-kesildi-1103928951.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sgk, yetim aylığı, ceza, hileli boşanma