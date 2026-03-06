https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1104059975.html

Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bir yerleşim daha ele geçirildi

Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor. 06.03.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Sosnovoye köyü düşman güçlerinden temizlendi.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, Sosnovoye ile birlikte son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 9 olduğunu kaydetti.Rus ordusu Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurulan açıklamada, son bir hafta içerisinde, yüksek hassasiyetli silahlarla 7 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığı belirtildi:Ukrayna ordusunun 8 bin 800 askeri etkisiz hale getirilirken onlarcası tank 150 zırhlı savaş aracı da imha edildi. Ayrıca 2 bin 154 uzun menzilli İHA engellendi.

