Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bir yerleşim daha ele geçirildi
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bir yerleşim daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor. 06.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Sosnovoye köyü düşman güçlerinden temizlendi.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, Sosnovoye ile birlikte son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 9 olduğunu kaydetti.Rus ordusu Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurulan açıklamada, son bir hafta içerisinde, yüksek hassasiyetli silahlarla 7 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığı belirtildi:Ukrayna ordusunun 8 bin 800 askeri etkisiz hale getirilirken onlarcası tank 150 zırhlı savaş aracı da imha edildi. Ayrıca 2 bin 154 uzun menzilli İHA engellendi.
2026
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bir yerleşim daha ele geçirildi
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Sosnovoye köyü düşman güçlerinden temizlendi.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, Sosnovoye ile birlikte son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 9 olduğunu kaydetti.
Rus ordusu Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurulan açıklamada, son bir hafta içerisinde, yüksek hassasiyetli silahlarla 7 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığı belirtildi:
Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri;
Ukrayna ordusunun kullandığı kara, hava ve deniz ulaşım altyapısı;
Silah ve askeri teçhizat taşıyan trenler;
Mühimmat depoları, İHA imalat atölyeleri, depoları ve üsleri;
Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları.
Ukrayna ordusunun 8 bin 800 askeri etkisiz hale getirilirken onlarcası tank 150 zırhlı savaş aracı da imha edildi. Ayrıca 2 bin 154 uzun menzilli İHA engellendi.