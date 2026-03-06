https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/rusya-savunma-bakanligi-300-rus-esir-asker-geri-getirildi-1104058399.html
Rusya Savunma Bakanlığı: 300 Rus esir asker geri getirildi
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası gerçekleştirildi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “6 Mart 2026 tarihinde, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 300 Rus asker geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 300 savaş esiri teslim edildi” ifadesi kullanıldı.Özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin şu anda Belarus’ta olup, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıklarını ifade edildi.Açıklamada ayrıca, geri dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.
13:33 06.03.2026 (güncellendi: 13:34 06.03.2026)
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası gerçekleştirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “6 Mart 2026 tarihinde, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 300 Rus asker geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 300 savaş esiri teslim edildi” ifadesi kullanıldı.
Özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin şu anda Belarus’ta olup, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıklarını ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, geri dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.