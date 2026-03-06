Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı: 300 Rus esir asker geri getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: 300 Rus esir asker geri getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 300 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 300 savaş... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
esir takası
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası gerçekleştirildi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “6 Mart 2026 tarihinde, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 300 Rus asker geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 300 savaş esiri teslim edildi” ifadesi kullanıldı.Özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin şu anda Belarus’ta olup, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıklarını ifade edildi.Açıklamada ayrıca, geri dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.
rusya
ukrayna
13:33 06.03.2026
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 300 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 300 savaş esirinin teslim edildiğini belirtti.
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası gerçekleştirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “6 Mart 2026 tarihinde, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 300 Rus asker geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 300 savaş esiri teslim edildi” ifadesi kullanıldı.
Özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin şu anda Belarus’ta olup, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıklarını ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, geri dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.
