İranlı diplomat: Amerikalılar, Nazi Almanyası gibi hareket ediyor
13:07 06.03.2026 (güncellendi: 13:10 06.03.2026)
ABD'nin başvurduğu eylemlerinin küresel diplomatik normları tehdit ettiğini söyleyen Hatibzade, Hint Okyanusu'nda batırılan gemin genç denizcilerinin ölümlerinin cezasız kalmayacağını belirtti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, Hindistan’daki Raisina Dialogue 2026 konferansında, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.
İran’ın topyekün savaş halinde olduğunu söyleyen Hatibzade, “Amerikalılar ve İsrailliler tarafından saldırı altındayız, işgal altındayız... Yurttaşlarım sürekli olarak halı bombardımanı altındalar. Tahran sürekli saldırı altında” ifadesini kullandı.
Çatışmayı, dış zulümlere karşı gerekli bir yanıt olarak nitelendiren İranlı diplomat, dünyanın uluslararası hukuka yaklaşımında seçici olmaması gerektiğini belirterek, tıpkı İran gibi uluslararası hukukun da saldırı altında olduğunu söyledi.
Hatibzade, ABD'nin, başka bir devlet liderinin öldürülmesi dahil eylemlerinin küresel diplomatik normları tehdit ettiğini kaydetti.
Hint Okyanusu’nda batırılan İran gemisinin silahsız olduğuna ve Hindistan’ın davetiyle bir törene katıldığına dikkat çeken İranlı yetkili, ABD'nin eylemlerini, savaş bölgelerinden uzakta silahsız gemilere saldıran Nazi Almanyası'na benzeterek, genç İranlı denizcilerin ölümlerinin cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.
ABD'nin karadan işgal olasılığını değerlendiren Hatibzade, İran'ın bu “sömürgeci misyonu” durdurmaya hazır olduğunu söyledi.